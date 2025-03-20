Сургутяне пожаловались на «быстровозводимый» спортцентра в микрорайоне А

В редакцию siapress.ru обратился житель Сургута Петр Назаров и рассказал о ситуации, которая тревожит жителей дома № 12 по улице Дзержинского: «…снова в фокусе внимания уже ставшая за последние пять лет скандальная стройка спорт-ангара в микрорайоне «А».

Вырубка деревьев, посаженных жителями микрорайона

Летом 2023 года на нашем портале уже было опубликовано обращение Петра Назарова. В нем горожане высказались против вырубки более 100 деревьев, которые росли на территории свыше 30 лет. Высаживали их, кстати, жители района и учащиеся школы №12.

«Как выяснилось, никто не будет восстанавливать благоустройство в районе. Хотя ранее и власти, и депутаты думы обещали, что: «не переживайте ‒ все восстановят». Есть официальные ответы администрации Сургута, что все что натворили подрядчики для строительства сетей и самого спорт-ангара в центре микрорайона – теперь забота жителей. Никто ничего восстанавливать не будет и не должен», ‒ пишет Петр Назаров.

В администрации Сургута жителям дома на улице Дзержинского, 12 дали следующий ответ: «Строительство спортивного комплекса ведется в границах выделенного земельного участка. Благоустройство остается на усмотрение собственников. Вы можете предложить свои идеи по благоустройству двора через механизм инициативного бюджетирования».

Долой асфальтированные пешеходные дорожки

Помимо этого, компания-подрядчик разрушила пешеходные пути – асфальтированные пешеходные дорожки, построенные по планировке территории. Все это вызвало множество вопросов и споров у жителей дома №12 по улице Дзержинского. Тогда они создали петицию, однако, ситуация только усугубилась.

До сих пор жители микрорайона А не получили ответа от властей, по поводу того, кто и когда восстановит асфальтированную дорогу между домой №8 и №10 по улице Дзержинского, которую вскрыли для строительства спортцентра.

Фото дороги «До» (2021 год)

Фото дороги «После» (2024 год)

За чей счет банкет?

Точкой кипения у жителей дома №12 по улице Дзержинского стало начисление жилищно-коммунальных платежей со стороны УК «СургутСервис», которая в ноябре 2024 года уже привлекала к себе внимание.

«Для спорт-ангара от сетей жилого дома в конце 2024 года были проложены временные сети. Несколько фото «проколов». Понятно, что зимой не видно масштабов бедствий. А до начала строительства спорт-ангара перед домом была зеленая лужайка, которую жители поддерживали в аккуратном и чистом состоянии. Сейчас – вытоптанная пустыня со строительным мусором, и следами бесконечных котлованов от прокладки сетей», ‒ рассказал Петр Назаров.

Пока застройщик проводил общестроительные работы, жители дома не видели какого-то подвоха – хотя все возмущались и без того уничтоженным благоустройством. Однако, в конце 2024 года подрядчик начал внутренние отделочные работы, и, как предварительно выясняется, решил это сделать за счет жителей дома.

«Начиная с января 2025 года без какого-либо информирования жителям дома разово увеличили стоимость услуг ЖКУ больше чем на 30%, по сравнению с платежом за аналогичный период прошлого года. Вот, например, выдержки из расчеток от УК «СургутСервис». И это в масштабах только одной квартиры. Если сложить все затраты на один дом – выходит уже сейчас на сотни тысяч рублей», ‒ указал Назаров.

Январь 2024 г.

Январь 2025 г.

Февраль 2024 г.

Февраль 2025 г.

Тогда жители дома обратились в УК «СургутСервис» и Жилстройнадзор Югры, однако, никакого эффекта они не получили.

«Жилстройнадзор Югры не смутило, что в течение всего 2024 года у жилого дома №12 по улице Дзержинского были приблизительные равные платежи за ЖКУ, как и расход общедомовых приборов учета. И никто не обратил внимание, или не захотел этого делать: почему так резко увеличился расход общедомовых ресурсов именно с начала 2025 года. Сотрудники УК «СургутСервис», которых вызывали жители дома и которым задавали вопросы – почему выросла плата за ЖКУ и как ведется учет воды для стройки спорт-ангара: от ответов «ушли», вернее все нестыковки увидели, а может и знали о факте мошенничества в отношении жителей, но комментировать отказались. Сказав: «Пишите обращение в офис», а в конце вообще предложили: «А вы отключите воду в доме, и может это поможет», ‒ сообщает источник.

Редакция siapress.ru попыталась связаться с УК «СургутСервис» для уточнения информации, однако, никаких результатов это не принесло. Сначала корреспондент редакции позвонил по номеру телефона приемной, который указан на сайте УК. Номер, как оказалось, временно недоступен. Тогда корреспондент решил набрать номер диспетчерской, трубку взяла женщина. К сожалению, никакую информация она не смогла предоставить, сказав кратко: «Мы выполняем свою работу. Ваше обращение ‒ не в нашей компетенции, звоните в приемную».

Спустя несколько минут корреспондент siapress.ruрешил вновь позвонить по номеру приемной. Как итог: робот произнес, что ведется запись вызова, а после ‒ долгие гудки и сброс.

К делу подключили полицию и прокуратуру

От увиденных больших цифр в квитанциях за ЖКУ жители дома вызвали на стройплощадку спортцентра полицию.

«По приборам учета строящийся спорт-ангар не получил ни куба холодной или горячей воды. На вопрос откуда берете воду для стройки и отделочных работ, строители спорт-ангара от ответа «ушли»: оно и понятно – сказать тут нечего», ‒ поделился Петр Назаров.

Фото приборов учета в строящемся спортцентре. Сделаны 14.03.2025 г.

В настоящее время жители составили обращение в полицию, также готовится обращение в прокуратуру по факту мошеннических действий, а один из жителей готовится к личному приему к А.И. Бастрыкину, чтобы в подробностях и фактах рассказать о всех нарушениях при строительстве спортзала и необходимости оперативной прокурорской проверки.

«Поэтому уважаемые горожане: проверьте ваши квитанции – может быть и к вашему дому подключился подобный «субъект», который хочет строить и жить за чужой счет – вернее за ваш», ‒ заключил Петр Назаров.

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