В рубрике «Доска почета» – ветераны нефтяной отрасли, профессионалы НГДУ «Комсомольскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» Александр Демьянович и Людмила Ивановна Бирук

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1742189999"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1743965942"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=+MySsnWSRrxfj3kK+FFbKrc4GyJkTbxAncwgLZSyk6FVi4uwQaSvT1fVJUG/FS+/3YJ9BHYzU7sOadVYwkAL44uKrSl60up+qGCG2s4trgLYko8vtFgzA0ZbF/sAr0WW"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=+MySsnWSRrxfj3kK+FFbKrc4GyJkTbxAncwgLZSyk6FVi4uwQaSvT1fVJUG/FS+/3YJ9BHYzU7sOadVYwkAL44uKrSl60up+qGCG2s4trgLYko8vtFgzA0ZbF/sAr0WW"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "cb4e1d95f78195b955326077de413148.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcPupqi"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcPupqi"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-03-17 10:39:59"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-04-06 23:59:02"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1742190020"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1743965962"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=+koiKV11S12PMdKsL7x8qI8Vr/GLSOgnVvFJ55LrTb3FbYscsp3nh35fL1kFZutFvIdDftYSqJsS2XcI/o8BjaRrO8dTHlAPGQgjp9TbjTlNxS3Sj4JMIXVJK3q9+saU"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=+koiKV11S12PMdKsL7x8qI8Vr/GLSOgnVvFJ55LrTb3FbYscsp3nh35fL1kFZutFvIdDftYSqJsS2XcI/o8BjaRrO8dTHlAPGQgjp9TbjTlNxS3Sj4JMIXVJK3q9+saU"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "057f491f5220f0e880e10ebbb5c93dee.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcPupqi"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcPupqi"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-03-17 10:40:20"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-04-06 23:59:22"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1742190020"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1743965962"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=+koiKV11S12PMdKsL7x8qI8Vr/GLSOgnVvFJ55LrTb3FbYscsp3nh35fL1kFZutFvIdDftYSqJsS2XcI/o8BjaRrO8dTHlAPGQgjp9TbjTlNxS3Sj4JMIXVJK3q9+saU"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=+koiKV11S12PMdKsL7x8qI8Vr/GLSOgnVvFJ55LrTb3FbYscsp3nh35fL1kFZutFvIdDftYSqJsS2XcI/o8BjaRrO8dTHlAPGQgjp9TbjTlNxS3Sj4JMIXVJK3q9+saU"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "057f491f5220f0e880e10ebbb5c93dee.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcPupqi"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcPupqi"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-03-17 10:40:20"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-04-06 23:59:22"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1742189999"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1743965942"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=+MySsnWSRrxfj3kK+FFbKrc4GyJkTbxAncwgLZSyk6FVi4uwQaSvT1fVJUG/FS+/3YJ9BHYzU7sOadVYwkAL44uKrSl60up+qGCG2s4trgLYko8vtFgzA0ZbF/sAr0WW"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=+MySsnWSRrxfj3kK+FFbKrc4GyJkTbxAncwgLZSyk6FVi4uwQaSvT1fVJUG/FS+/3YJ9BHYzU7sOadVYwkAL44uKrSl60up+qGCG2s4trgLYko8vtFgzA0ZbF/sAr0WW"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "cb4e1d95f78195b955326077de413148.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcPupqi"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcPupqi"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-03-17 10:39:59"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-04-06 23:59:02"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcPupqi реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcPupqi реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  84,6400   EUR  91,4262  

Новости

Больше новостей
В Сургуте более чем на 30 процентов выросла преступность. С чем связываете?
Комментировать
0
Больше опросов

​Доска почета: «Транспортники ‒ особые люди»

В рубрике «Доска почета» – ветераны нефтяной отрасли, профессионалы НГДУ «Комсомольскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» Александр Демьянович и Людмила Ивановна Бирук

​Доска почета: «Транспортники ‒ особые люди»
Фото: Оксана Шаяхметова. Почти 65 лет на двоих трудятся в транспортной сфере предприятия Александр и Людмила Бирук

37 трудовых лет отдал транспортной сфере Сургутнефтегаза водитель автомобиля автоколонны №4 управления технологического транспорта (УТТ) НГДУ «Комсомольскнефть» Александр Демьянович Бирук. И почти 31 год – его супруга, оператор заправочных станций четвертого разряда участка по обеспечению горюче-смазочными материалами УТТ НГДУ «Комсомольскнефть» Людмила Ивановна Бирук. Рассказываем о них в нашей постоянной рубрике «Доска почета».

В числе первопроходцев

Близких людей обычно узнают по звукам шагов. А Людмила Ивановна – по шуму въезжающего на заправку автомобиля. Прямо во время нашей беседы, не оборачиваясь к окну, она вдруг произносит: «Вот и Саня мой приехал». Заметив мое удивление, с улыбкой поясняет: «Я почти четверть века на этой заправке, и каждую машину узнаю еще до того, как она появляется в поле зрения».

Вскоре после свадьбы молодожены Бирук искали возможность начать самостоятельную, без опеки старшего поколения, жизнь. Овеянные трудовой романтикой, свойственной людям советской эпохи, Александр и Людмила писали письма на разные предприятия (даже на Чукотку). И в конце концов получили приглашение в нефтегазодобывающее управление, образованное в небольшом рабочем поселке Западной Сибири.

«В 1988-ом в Федоровском только формировалось УТТ под руководством Павла Николаевича Литвиненко, а начальником НГДУ здесь был Александр Филиппович Резяпов. Аппарат управления с тех пор не раз обновился, но я доволен, что судьбой мне выпало трудиться под руководством исключительно хороших людей, ‒ вспоминает Александр Демьянович. ‒ Первый состав коллектива (преимущественно комсомольцы) самостоятельно оборудовал производственную базу: мы были настолько вдохновлены происходящим, что сами оставались после рабочих смен ‒ то укладывали плиты на въезде, то выполняли другую посильную работу. А потом снова «за баранку». За годы где только ни приходилось бывать! На моих глазах осваивали Сарым, обустраивали Конитлор».

В Комсомольское управление технологического транспорта ПО «Сургутнефтегаз» Александра Демьяновича приняли водителем второго класса. С первых дней он закрепился в числе ударников труда. В советское время в рабочем поселке регулярно проводили парады, где в громкоговоритель озвучивали имена передовиков производства, в том числе Александра Бирука.

«Александр Демьянович – высококвалифицированный водитель, в совершенстве владеющий знаниями эксплуатационных особенностей автомобилей в условиях Западной Сибири. В пример многим он бережно относится к доверенной технике, трудится эффективно и без аварий. Делится накопленными знаниями и опытом с молодыми работниками, добиваясь их активного участия в производственном процессе. Не смотря на солидный возраст, он до сих пор активно участвует в общественной жизни НГДУ «Комсомольскнефть», в благоустройстве промышленной зоны подшефного нам поселка Федоровский, территории храмов в Федоровском и деревне Русскинской. Его супруга – Людмила Ивановна отмечена благодарностью структурного подразделения и почетной грамотой ПАО «Сургутнефтегаз», ‒ характеризует работника заместитель начальника УТТ НГДУ «Комсомольскнефть» по общим вопросам Олег Николаевич Булах.

За профессиональное мастерство, успешное выполнение производственных показателей, Александр Демьянович награжден нагрудным значком «За безаварийную работу» I степени, Почетной грамотой ПАО «Сургутнефтегаз», отмечен благодарностями НГДУ «Комсомольскнефть» и Министерства промышленности и энергетики РФ, также ему присвоено звание ветерана труда ПАО «Сургутнефтегаз». В декабре Александр Демьянович приглашен на торжественное вручение Почетной грамоты губернатора ХМАО за личные заслуги в развитии нефтяной отрасли в нашем регионе и многолетний добросовестный труд.

О том, что дорого

«Мне нравится дорога, – признается ветеран. – Люблю проводить время в пути, наблюдать постоянную смену пейзажей, бывать в новых местах. Даже в отпуск предпочитаю на автомобиле ездить: от Сургута до морского побережья столько всего красивого и удивительного можно увидеть».

Александр Бирук управляет большегрузными автомобилями с 1978 года

Эта любовь у Александра Бирука тянется с юных лет: мальчуганом он с благоговением ждал момента, когда отец возьмет его с собой в рейс, как зачарованный вдыхал полюбившийся запах техники и смотрел на мир через лобовое стекло водителя. Тогда Саша мечтал управлять непременно большегрузом. Так и вышло. С 1978 года он работал шофером в родном Славянском районе Донецкой области, управляя ЗИЛом и КАМАЗом с прицепом.

Глаза собеседника светятся, когда рассказ заходит о «железных конях»: «Машина – как вторая жена: слышу, когда с ней что-то не так, и ночь спать не буду. Людмила привыкла, понимает. Изначально я работал на трубовозе, потом на КРАЗе сопровождал бригаду на гидроразрывах пласта. С переходом в автоколонну №4 (1995 г.) управлял вахтовым грузовиком на базе УРАЛ: по четыре рабочих дня жил с бригадой в вагон-городке на Савуйском месторождении. После десяти лет возил на Икарусе людей на Сарым и Савуйку, даже номер своего автобуса помню – 741. А в начале 2000-х все автобусные перевозки передали в образованное УТТ ПТФ, а я пересел на новенький трал Scania, ездил на нем лет десять до самого списания. Седьмой год управляю тягачом МАЗ-МАН. Основная наша с ним задача – доставка спецтехники на указанные объекты. Например, сегодня спозаранку пришлось оперативно везти экскаватор на территорию КЦДНГ №1. Кроме серьезной нагрузки, на водителе всегда была большая ответственность – за своевременную доставку людей или груза, их сохранность, плюс за безопасность на дороге – поэтому во время движения я глазами по привычке постоянно фиксирую ситуацию по всему периметру».

С теплом Александр Демьянович отзывается и о людях, которых встретил на трудовом пути: «Николай Васильевич Малолетков (вышел на пенсию с должности инженера-технолога ЦПКРС), заместитель начальника УТТ по общим вопросам Олег Николаевич Булах. А его брат Дмитрий Николаевич Булах когда-то был начальником нашей колонны, потом возглавлял отдел эксплуатации УТТ. И нынешний начальник автоколонны №4 Павел Валерьевич Веселухин – очень хороший человек, удивляюсь его выдержке и терпению. А самый надежный друг – моя золотая супруга. Всеми своими заслугами, обязан только ей: как бы сама ни устала, всегда приветливо встретит, накормит, спать уложит – как в сказке».

«Королева бензоколонки»

Первые записи в трудовой книжке Людмилы Ивановны Бирук связаны со сферой торговли. На севере подобных вакансий не оказалось, и какое-то время пришлось перебиваться временной работой в поселке. Только в январе 1994-го приняли оператором теплового пункта в Комплексный цех по добыче нефти и газа (КЦДНГ) №3 НГДУ «Комсомольскнефть». Пройти в Сургуте курсы оператора АЗС Людмила Бирук решила в 1998-ом, когда нефтяники передали построенные котельные на баланс Федоровского МУП ЖКХ, вернулась в коллектив с открытием АЗС на Конитлорском месторождении в 2000 году.

В новом амплуа – оператора заправочных станций четвертого разряда УТТ освоилась быстро, и в том же году ей доверили АЗС Сарымского месторождения в районе КЦДНГ №3: заполняла документы в приспособленном помещении, заправляла транспорт из контейнера. В это время здесь же велось строительство современной заправочной станции, Людмила с большим интересом наблюдала за укладкой каждой трубы, установкой каждой емкости и колонки. В 2003-м запускала в работу новенькую АЗС.

Автозаправка на месторождении строилась прямо на глазах Людмилы Бирук

В 2002 году одержала победу в конкурсе профмастерства среди операторов АЗС УТТ НГДУ «Комсомольскнефть»: выступала в собственноручно сконструированном костюме в образе бензоколонки, с коллегами пекли торты для жюри.

«В котельной у меня было больше механической работы – с задвижками, переключением давления, а здесь я общаюсь с людьми, заполняю отчетные документы, складываю цифры. Новые обязанности освоила, благодаря поддержке дружного коллектива: люди в УТТ доброжелательные, отзывчивые, к кому ни обратись – решается любой вопрос. Словом и делом за эти годы мне помогали многие: ведущий бухгалтер материальной группы бухгалтерии Наталья Викторовна Лихашва, ведущие инженеры группы по учету движения горюче-смазочных материалов (ГСМ) участка по обеспечению ГСМ Елена Саидмагомедовна Крянга и многие другие. Повезло нам с каждым из начальников участка по обеспечению ГСМ. На заправке у нас тоже очень сплоченная команда во главе со старшим оператором (оператор заправочных станций четвертого разряда) Юлией Сергеевной Дробковой», ‒ сравнивает Людмила Бирук.

За день на АЗС Сарыма могут завернуть более полусотни водителей Сургутнефтегаза. Частенько на буранах или оленях приезжают за топливом и проживающие на угодьях коренные жители – каждой семье по договорным отношениям с Сургутнефтегазом положено до двух тонн бензина и масла.

«Только попав сюда, я поняла, что транспортники – особые люди: трудолюбивые и очень выносливые, – делится мнением Людмила Ивановна. – Каждый день вижу, какие трудности они преодолевают в рейсах: морозы, распутицу, поломки техники на промысловых дорогах… И проникаюсь к водителям все большим уважением. Так сложилось, что холодный север для нас – самое теплое и родное место: остались здесь на всю жизнь и не жалеем. Первые два года мы даже отказывались от отпусков – так старались заработать на свой «угол». Дочь Инна здесь пошла в школу, обрела профессию. За годы труда мы встретили много очень хороших людей. Заработали достойную пенсию».


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 18:01, просмотров: 381, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​На трассе ХМАО насмерть разбился молодой водитель 512
  2. ​В Сургуте прошли соревнования по самбо 469
  3. ​Покупка квартиры в 2025 году: миф или реальность? 428
  4. ​Ледоход на Оби в Сургуте может начаться в первых числах мая 423
  5. ​Доска почета: «Транспортники ‒ особые люди» 381
  6. ​Александр Моор лично оценил подготовку к паводку в Казанском 378
  7. ​Почти 500 семей в Югре получили финансовую поддержку за прием детей-сирот на воспитание 373
  8. ​Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших ипотечных программ на вторичном рынке 368
  9. ​В Югре собрались представители муниципалитетов со всей России 365
  10. ​Всероссийской конференции по модульному строительству собрала в Тюмени более 300 экспертов 344
  1. ​У жителей ХМАО резко вырос интерес к немецкому и французскому языкам 1882
  2. В Сургуте выросла преступность на 33% 1320
  3. ​Тревожная статистика: в ХМАО зафиксировали значительный рост кишечных инфекций 1319
  4. ​Когда должны отключать отопление? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1279
  5. ​Минфин РФ: семейная ипотека станет доступна для покупки вторичного жилья в регионах с низким уровнем строительства 1256
  6. ​В парках Сургута установят более 20 ярких кормушек и скворечников 1191
  7. Югорчанам рассказали, на каких работах можно получать 200 тысяч рублей в месяц 1175
  8. ​Тюменская область представила свой опыт поддержки гастротуризма на стажировке НААИР в Мурманской области 1166
  9. ​РПЦ предлагает отменить 8 марта? Читатели СИА-ПРЕСС не согласны! 1163
  10. ​Пять килограммов счастья: в Сургуте родился малыш-богатырь 1161
  1. ​СМИ: на Урале ревнивая жена побрила налысо и обмазала зеленкой любовницу мужа 17306
  2. Военный хор перепел песню «Сигма Бой» ко Дню защитника Отечества 14036
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-2 марта? // АФИША 5454
  4. ​Более 900 спортсменов приняли участие в зимних сельских играх Тюменской области 5115
  5. ​Сургутян приглашают на проводы зимы: концерт, ярмарка и народные забавы 4556
  6. Россиян предупредили о новом штрафе за неправильно установленную входную дверь 3812
  7. Ozon построит склад в Сургуте в этом году 3405
  8. Началась Масленичная неделя: история, традиции и приметы праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2942
  9. Как построить планетарий из бани 2601
  10. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 марта? // АФИША 2404

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика