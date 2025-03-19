Эксперты рассказали, как установить видеонаблюдение в подъезде и не нарушить права соседей

Безопасность в подъезде – важный вопрос для многих жителей многоквартирных домов. Установка камер видеонаблюдения помогает предотвратить правонарушения, но требует соблюдения ряда правил, чтобы избежать проблем с законом. Специалисты Объясняем.рф рассказали, как правильно организовать видеонаблюдение и не нарушить права соседей.

Можно ли установить камеру?

Да, но с учетом определенных требований:

Если согласие соседей на съемку всей лестничной площадки не получено, камера должна снимать только вход в вашу квартиру.

Для установки видеонаблюдения на лестничной площадке, у подъезда или парковки требуется одобрение 2/3 жильцов. Для этого нужно провести собрание и зафиксировать результаты в протоколе.

Камера должна быть на виду – ее нельзя скрывать.

Чтобы организовать собрание, можно обратиться к старшему по дому или обсудить вопрос в общем чате жильцов.

Как установить камеру?

Если устройство устанавливается только у вашей двери, можно приобрести его самостоятельно и подключить лично либо вызвать специалиста.

При согласии жильцов на установку общих камер этим займется управляющая компания или инициативная группа жильцов. Также может потребоваться найти подрядчика, который подключит видеонаблюдение.

Как выбрать камеру?

Для съемки на расстоянии до двух метров достаточно устройства с разрешением 1,3 мегапикселя – оно обеспечит четкое изображение лиц.

Для наблюдения за входом в подъезд лучше использовать уличную камеру с инфракрасной подсветкой и антивандальным корпусом.

Как получить доступ к записям?

Индивидуальной камерой можно управлять через мобильное приложение – просматривать видео в реальном времени и в записи.

Для общих камер выбирается ответственный за доступ к архиву – это может быть консьерж, охрана или назначенный жильцами человек.

Где хранятся записи?

Доступны два варианта:

1. Локальное хранилище – например, жесткий диск. Его недостаток в возможной поломке.

2. Облачное хранилище – позволяет хранить записи в интернете, но требует регулярной оплаты.

Кто может запросить записи?

При необходимости видеоматериалы могут запросить правоохранительные органы – например, если в подъезде произошло преступление или ДТП во дворе. В таких случаях записи предоставляются пострадавшим и полиции. В остальных ситуациях передача данных остается на усмотрение владельца.

Как защитить записи от взлома?

Хотя системы видеонаблюдения защищены, дополнительные меры предосторожности не помешают:

После установки смените стандартный пароль камеры.

Регулярно обновляйте программное обеспечение.

Используйте шифрование WPA2 при подключении камер через Wi-Fi.

Можно ли отключить интернет-доступ?

Камеры можно настроить таким образом, чтобы они не имели доступа к интернету. Также возможно объединить несколько устройств в локальную сеть с управляющим компьютером без подключения к сети.

В этом случае использование облачного хранилища будет недоступно, а записи придется сохранять на жесткий диск.

Какие штрафы грозят за нарушение?

Если камера фиксирует вход в квартиру соседей, это может быть расценено как нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ). За это предусмотрены:

штраф до 200 тысяч рублей;

лишение свободы до двух лет.

Кроме того, нарушение закона о персональных данных может повлечь судебное требование убрать камеру.