Россиянам рассказали, когда по закону должны отключать отопление

С наступлением весны многие сталкиваются со следующей проблемой: на улице потеплело, а батареи продолжают сильно греть. Это не только создает некомфортные условия проживания, но и вынуждает платить за лишнее тепло. Эксперты Роскачества рассказали, когда по закону должны отключать отопление и как контролировать соблюдение графика отключения.

Когда должны отключить

Решение об отключении центрального отопления принимают органы местного самоуправления на основании четко определенных критериев, которые описаны в п. 5 Постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

В Постановлении указывается, что отключение отопления в жилых квартирах происходит только после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура будет держаться на уровне 8°С.

Даже если в какой-то день температура поднимается существенно выше, или днем сильно греет солнце, отопление все равно не отключат, пока не будет выполнено указанное выше условие. Дело в том, что ситуативная обстановка дает обманчивое ощущение тепла, если отключить в этот момент отопление, в жилье будет холодно.

Если же отопление отключили, а потом температура резко снизилась и осталась таковой, тепло могут вернуть и оставить, пока не будет заново выполнено условие для отключения. Однако следует помнить, что и отключение, и подключение отопления не происходит одномоментно, обычно занимает несколько дней, поэтому жильцам может показаться, что оно не совсем соотносится с температурой, это связано с особенностями эксплуатации сетей и реальными возможностями отопительных компаний.

Можно ли узнать дату отключения тепла

Заранее предсказать, какого числа отключат отопление, сложно. Но перед завершением отопительного сезона в официальных источниках (местная администрация, официальные паблики, сайты обслуживающих компаний) публикуется распоряжение. После этого можно ожидать отключения отопления в течение трех-пяти дней.

Прекращение подачи тепла в различные городские объекты происходит в следующем порядке:

Предприятия.

Жилые дома (частные и многоквартирные).

Социально значимые объекты типа детских садов, школ, социальных центров, и так далее.

То есть, дома занимают только второе место и отключаются от подачи тепла тогда, когда приходит их очередь.

В разных регионах примерная дата отключения отопления разная и зависит от климата и погоды в текущем году. В Москве, например, дата прекращения подачи тепла обычно приходится на апрель или май.

Куда жаловаться, если нормы температуры в квартире нарушаются

Как следует из Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, в квартире должна обеспечиваться нормативная температура воздуха: в теплое время года (когда среднесуточная температура наружного воздуха выше 8°С) в жилой квартире не должно быть теплее 28°С. Если этот норматив не соблюдается (с учетом допустимого превышения нормативной температуры – не более 4 °C), можно пожаловаться. Но для этого необходимо предварительно измерить температуру в квартире.

Для начала стоит обратиться в управляющую организацию, которая обслуживает ваш дом. Сотрудники УК должны посетить вас и составить акт после проверочного замера температуры.

Проследите, чтобы в акте были указаны обстоятельства, которые вызывают у вас недовольство, не подписывайте документ, в котором содержится фраза, что у вас нет претензий.

Если управляющая компания не исправляет ситуацию на основании акта, вы можете жаловаться в Роспотребнадзор или Госжилинспекцию. Сотрудники соответствующей организации проверят обстоятельства и, если действительно есть нарушение, могут принять меры к управляющей компании.

Если жалобы не помогают, можно обращаться в суд. В таком случае вы сможете потребовать также компенсацию морального вреда (но его нужно будет доказать).

В целом, конечно, возможна такая ситуация, что днем температура уже достаточно высокая, а батареи все еще не отключают. Это не обязательно говорит о нарушении, возможно, ночью сильно холодает, и необходимое условие не выполняется. Но если вы уверены, что управляющая компания нарушает правила подачи тепла в квартиры, можно и нужно жаловаться, чтобы добиться исправления ситуации.