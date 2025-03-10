Эксперты рассказали, как оформить льготную путевку в лагерь для ребенка

Ребенка можно отправить на отдых в детский лагерь бесплатно – для этого существуют федеральные и региональные квоты. Они предназначены для льготников, талантливых детей, победителей олимпиад, конкурсов и соревнований. Специалисты Объясняем.рф рассказали, как можно получить бесплатную путевку в детский лагерь, кто имеет на нее право и какие документы понадобятся для оформления.

Где ребенок может отдохнуть?

В России работают несколько типов лагерей и детских центров:

Санатории – предназначены для лечения и профилактики заболеваний. Обычно расположены в экологически чистых зонах, рядом с минеральными источниками. Некоторые работают круглый год, другие – только летом.

– предназначены для лечения и профилактики заболеваний. Обычно расположены в экологически чистых зонах, рядом с минеральными источниками. Некоторые работают круглый год, другие – только летом. Детские лагеря – это могут быть стационарные (с корпусами и домиками), палаточные, пришкольные (дневные с экскурсиями и кружками) и другие форматы. Большинство лагерей работает летом, но в некоторых есть смены осенью, зимой и весной.

– это могут быть стационарные (с корпусами и домиками), палаточные, пришкольные (дневные с экскурсиями и кружками) и другие форматы. Большинство лагерей работает летом, но в некоторых есть смены осенью, зимой и весной. Федеральные детские центры – к ним относятся «Артек», «Орленок», «Океан», «Смена» и «Алые паруса». Эти учреждения принимают детей круглый год.

Федеральная квота

Бесплатную путевку в детский лагерь на федеральном уровне могут получить:

дети-сироты;

дети из многодетных и неполных семей;

дети с инвалидностью;

дети из малообеспеченных семей.

Дополнительно каждый регион может устанавливать свои категории льготников, поэтому важно уточнить условия в местном отделе социальной защиты.

Региональная квота

Бесплатные путевки также доступны отличникам и активным школьникам. Заявку на путевку можно подать на сайтах лагерей, всероссийских центров или санаториев. К заявке нужно приложить документы, подтверждающие достижения ребенка:

грамоты;

медали;

рекомендации от учителей;

характеристики.

Подать заявку может родитель или сам ребенок, если ему более 14 лет. Бесплатная путевка предоставляется раз в год.

Кто может поехать по региональной квоте?

На региональном уровне бесплатные путевки выдаются:

победителям и призерам олимпиад и конкурсов;

лауреатам творческих фестивалей, выставок;

лидерам детских и молодежных общественных объединений;

авторам социально значимых проектов;

волонтерам и добровольцам;

победителям спортивных соревнований;

обладателям знака отличия ГТО.

Тематическая квота

Некоторые детские лагеря и их партнеры проводят конкурсы, где призом является бесплатная путевка. Часто лагеря организуют профильные смены для юных ученых, спортсменов, музыкантов. Чтобы попасть на такую смену, ребенок должен выиграть конкурс. Информацию о таких возможностях публикуют на официальных сайтах и в социальных сетях лагерей.

Когда подавать заявку?

Подать заявления в летние лагеря чаще всего можно весной, а во всероссийские центры и санатории – в любое время года. Точные сроки подачи зависят от региона – уточнить их можно в МФЦ или на портале Госуслуг.

После подачи заявки в течение десяти дней придет ответ – он отобразится в личном кабинете на сайте лагеря, поступит по телефону, электронной почте или на Госуслугах.

В большинство лагерей принимают детей от 6,5 до 16 лет, в некоторые федеральные центры – до 17 лет.

Как подать заявку через «Госуслуги»?

В некоторых регионах заявление можно оформить через портал «Госуслуги» в разделе «Услуга получения льгот (субсидий) в детские лагеря». Для подачи заявки понадобятся:

паспорт родителя с пропиской в регионе подачи заявки;

свидетельство о рождении или паспорт ребенка;

медицинский полис;

документы, подтверждающие право на льготу.

После одобрения заявки необходимо дождаться своей очереди на смену. Путевки обычно выдают за 1–2 недели до начала отдыха.

Другие способы подачи заявки

Оформить документы на бесплатную путевку можно:

в отделе социальной защиты по месту регистрации;

в МФЦ (по предварительной записи);

через профсоюзный комитет (если родитель работает в организации, где есть профсоюз);

через благотворительные фонды (условия выдачи путевок определяет каждый фонд).

О результате рассмотрения заявки сообщат по телефону или отправят уведомление.