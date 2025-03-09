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​Где женщинам платят меньше?

В среднем женщина в России зарабатывает всего 69,6% от зарплаты мужчины

​Где женщинам платят меньше?
Фото из социальных сетей автора

Международный женский день — не только день цветов и подарков, но и повод вспомнить, что равенство прав до сих пор остается нерешенной задачей. Одна из больших проблем — это разница в оплате труда между мужчинами и женщинами.

Представьте: в среднем женщина в России зарабатывает всего 69,6% от зарплаты мужчины.

Почему так? Все сложнее, чем просто дискриминация. Тут и «штраф за материнство» (когда карьеру тормозят из-за декрета), и неоплачиваемый домашний труд, который до сих пор лежит в основном на женщинах, и гендерные стереотипы, влияющие на выбор профессии.

Но самое интересное — разрыв зависит от отрасли. Есть сферы, где разница минимальна, но даже там женщины зарабатывают меньше. А вот где разрыв самый жесткий — Росстат почему-то скрывает эти данные.

Но из доступной информации можно досчитать пропуски. Наиболее печально выглядят финансовый сектор (банки, инвестиции, страхование), государственная и военная служба.

Также неблагоприятная ситуация в сфере информации и связи, куда входит IT-сектор. Женщины там получают в среднем 65,5% от зарплаты мужчин.

Что объединяет эти сферы? Финансы и IT — самые высокооплачиваемые отрасли. И вот именно в них женщин недооценивают сильнее всего.

Отвечая на вопрос в начале: где женщинам платят меньше? ВЕЗДЕ. Грустно, но это не повод молчать и скрывать статистику. Чем больше мы говорим о проблеме, тем больше шансов на изменения.

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Сегодня в 11:48, просмотров: 296, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 12:52
Статистика оплаты труда женщин - это средняя температура по больнице. Но оплата труда женщин, составляющая 70% в среднем от оплаты труда мужчин, согласитесь это тоже неплохо. Ну не может женщина на 100% отдавать себя общественному производству. Природа наделила ее функцией рождения детей и поэтому основная ее работа дома, как женщины-матери. А вот здесь эта ее работа оценивается государством совсем плохо. Просто грустно смотреть, что творят власти, пока женщина растит одного, двух или трёх детей. Грубо говоря, она «сидит дома» и ей за уход за детьми, за работу по уходу за детьми, за воспитание детей государство не платит от слова совсем. Вы скажите, что государство платит какие-то пособия, платит материнский капитал и так далее. «Не смешите мои тапки». Там в оплате существует такая идеология. Если на члена семьи приходится меньше прожиточного минимума, то государство да, что-то платит. А если женщина- мать не входит в категорию бедняков, то она не получает от государства ничего, ни гроша. Вот такая дискриминация женщин-матерей и их детей реально происходит. Государство поддерживает лишь беднейших матерей и их семьи. В таком случае говорить о росте демографии бессмысленно. Материнский капитал также невелик: за первого ребёнка 640 тыс руб, за второго 912 тыс руб и за третьего 450 тыс рублей. Кажется что-то списывается ещё с ипотеки в размере 1,5-2 млн руб. И все? Все. Прожить на 15 тыс руб пособия трудно, практически невозможно. Поэтому сегодня в стране нет даже простого воспроизводства населения, коэффициент рождаемости 1,75, а целевой показатель на период до 2030 года - лишь 1,6. Мы уже не мечтаем о коэффициенте- 2,0. То есть население страны к 2030 году будет неуклонно сокращаться. Тут господин Коган грустит о том, что женщина не «ломовая лошадь» и зарабатывает в общественном производстве 70% от заработка мужчин и в этом он видит дискриминацию женщин. Похоже уважаемому профессору снятся лавры Клары Цеткин и Розы Люксембург. Похоже, что он в день 8 марта готов позвать женщин на борьбу за равные права с мужчина на оплату труда. Он зовёт их «на баррикады». Однако, он должен выглянуть из окна и увидеть, что сегодня 21 век, а не 19. И эмансипация женщин достигла таких размеров, что вымирание населения нашей страны стало «нашей новой реальностью». Рецептов как решить эту демографическую проблему у политиков нет. Впрочем, стоит обратиться к Рамазану Ахматовичу и он подскажет нам, что делать и как нам решить проблему с демографией. Кажется, рецепт в деэмансипации принудительной женщин. То есть в фертильном женском возрасте надо законодательно запретить женщинам работать в общественном производстве, но платить им среднюю заработную плату по полученной в Вузе или в колледже специальности. Грубо говоря, до 35 лет женщина должна выполнить свой природный и материнский долг: рожать и воспитывать детей. А государство должно оплачивать ей за эту работу среднюю заработную плату по полученному образованию. Кажется такое партнерское соглашение между государством и женщиной устроит всех.
Alkonowa1ow
Сегодня в 13:43
Если без «бла-бла-бла», а конкретно, то с каждой молодой девушкой или с молодой женщиной, состоящей в браке, государству необходимо заключить «Демографический контракт» на пять лет с возможностью пролонгации его ещё на два срока по пять лет. В этом контракте государство гарантирует женщине среднемесячную оплату на период пять лет за рождение первого, второго и третьего ребёнка на период до 35 лет. Материнский капитал и другие бонусы оговариваются сторонами отдельно при подписании первого пятилетнего «Демографического контракта». Почему нужен Демографический контракт? Пора заканчивать с этим «демографическим колхозом». Деньги государство вбухивает в демографию немалые, а результата нет. Вернее существуют некий «упорядоченный хаос». К примеру Вера Дюдина не знает, кто рожает в Югре, зачем рожает в Югре и почему бюджет расходов на демографию в Югре растёт, а естественный прирост населения Югры падает. А тем временем в Таджикистане и в Узбекистане население почему-то растёт «космическими темпами». Поэтому с этим «колхозом» в демографии надо заканчивать и паразитировать на энтузиазме женщин, которые и работают и рожают детей, государству тоже пора заканчивать. Надо перестать государству дискриминировать родившихся детей на детей из бедных семей и из обеспеченных семей. Дети все одинаковы. И матери все одинаковы. Здесь как раз уместна уравниловка. Но создать благоприятную почву для прорыва в демографии призван именно индивидуальный Демографический контракт. И если это не понять, то можно пройти демографическую точку невозврата. Вот о чем должен вещать господин Коган. А превращать молодую женщину в «работающего негра на плантации»- это аморально.
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