Россиянам рассказали, зачем нужен техосмотр и кому его нужно пройти

«Обязательно ли иметь диагностическую карту, нужна ли она для ОСАГО и кого могут оштрафовать, если ее нет?» ‒ спрашивает читатель siapress.ru Максим Белянкин.
Отвечают эксперты Объясняем.рф:
Зачем нужен техосмотр
Транспорт проверяют на неисправности в аккредитованных организациях. Владельцу выдают диагностическую карту, которая подтверждает безопасность его авто или мотоцикла.
Если неисправности нашли, нужно устранить неполадку и в течение 20 дней повторно пройти ТО.
Техосмотр ‒ это не техническое обслуживание, которое нужно проводить ежегодно или через каждые 10-15 тыс. км пробега.
Кто может не проходить
Владельцы легковых машин, мотоциклов или грузовых автомобилей массой менее 3,5 тонны не обязаны проходить ТО, если их транспортное средство подходит под все условия:
- используется только в личных целях;
- состоит на учете в Госавтоинспекции и не переоформляется на другого владельца;
- в его конструкции нет никаких изменений.
Кроме того, техосмотр необязателен для транспорта с двигателем внутреннего сгорания объемом менее 50 см³ или с электродвигателем до 4 кВт и максимальной скоростью до 50 км/ч.
Кому обязательно
Диагностическую карту нужно получать:
- при регистрационных действиях с личным транспортом старше четырех лет ‒ например, при постановке на учет;
- если авто коммерческое ‒ автобус, такси или грузовик;
- при внесении изменений в конструкцию ‒ например, при установке другого мотора;
- при выезде за рубеж.
Возраст транспортного средства считают не от точной даты, когда оно сошло с конвейера, а от года выпуска. Например, машина выпущена в ноябре 2024 года ‒ и уже в январе 2025-го она стала двухлетней.
Как часто проходить ТО
Если транспортному средству нужно проходить ТО, это делать требуется:
1. Легковым машинам, грузовикам до 3,5 тонны, мотоциклам и прицепам в возрасте от четырех до десяти лет ‒ раз в два года, старше десяти лет ‒ каждый год;
2. Такси, автобусам и грузопассажирским авто возрастом до пяти лет ‒ ежегодно, после пяти лет ‒ раз в полгода;
3. Грузовикам тяжелее 3,5 тонны, машинам со спецсигналами и учебным автомобилям ‒ ежегодно.
Однако проходить ТО стоит, даже если машина не из этих категорий, особенно когда она старше четырех лет. Техосмотр поможет выявить скрытые неисправности.
Куда обращаться
Диагностическую карту выдают в специальных организациях из Реестра операторов техосмотра. Найти ближайший к вам пункт ТО можно на сайте Российского союза автостраховщиков.
Нужно пригнать в пункт машину и предоставить:
- документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС);
- бумажный паспорт транспортного средства (ПТС) или техпаспорт.
Что проверить самостоятельно
Перед ТО стоит убедиться, что:
- технические жидкости (тормозная, омывающая, антифриз) на нужном уровне;
- ремни безопасности, дверные замки и клаксон исправны;
- стекла чистые и целые ‒ на них не должно быть трещин.
Что проверят
В техосмотр входят проверка документов, осмотр авто или мотоцикла и диагностика:
- тормозной системы;
- рулевого управления;
- световых приборов;
- стеклоочистителей и стеклоомывателей;
- шин и колес;
- двигателя и его системы ‒ например, подтекания топлива;
- других элементов конструкции ‒ например, зеркал, системы обогрева, надежности креплений.
Кого штрафуют
Если нет диагностической карты, ответственность понесут только водители коммерческого или служебного транспорта ‒ их оштрафуют:
‒ физлиц ‒ на две тыс. руб.;
‒ юрлиц ‒ на 50 тыс. руб.
Нужна ли диагностическая карта для ОСАГО
Чтобы оформить полис ОСАГО, необязательно проходить техосмотр. Страховая компания не может отказать в услуге, если у вас нет диагностической карты.
На стоимость страховки наличие диагностической карты тоже не влияет.