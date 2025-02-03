Югорчанам рассказали, когда и как часто проводится проверка счетчиков

«Часто ли должна проводиться проверка счетчиков и что будет, если ее не провести?» ‒ спрашивает читатель siapress.ru Егор Масленников.

Отвечают эксперты Объясняем.рф:

Когда и зачем проводить поверку?

Процедура помогает проверить, что счетчик работает корректно.

Срок поверки устанавливает завод-изготовитель, он указан на приборе учета и в среднем составляет от четырех до 16 лет. Проводить ее следует до истечения этой даты.

Досрочно делать поверку нужно, если вы заметили, что прибор учета стал передавать завышенные или заниженные показания.

Кто проводит поверку и за чей счет?

Поверкой электросчетчиков занимаются энергетические компании. Они сами следят за сроками и проводят работы, собственник за это не платит.

Поверка индивидуальных приборов учета газа, воды и тепла ‒ обязанность собственника.

Уточните в вашей управляющей компании, куда обращаться, чтобы не столкнуться с мошенниками. Либо вызовите специалистов одной из фирм, указанных в перечне получивших разрешение на поверку ИПУ на сайте Росаккредитации.

Как проводится проверка?

Большинство компаний делают поверку на месте с помощью мобильных устройств. Процедура занимает 30-40 минут.

Однако при подозрении, что счетчик сломан, его могут демонтировать и отправить в лабораторию. За период, пока прибор будет на проверке, плату за коммунальную услугу посчитают по средним значениям счетчика за последние полгода.

Какие документы должны выдать после поверки?

После проверки специалист выдает:

‒ договор об оказании услуг;

‒ акт о выполненных работах;

‒ чек об оплате;

‒ копию аттестата аккредитации компании.

Данные о поверке должны в течение 40 дней появиться в базе Росстандарта ‒ системе «Аршин». С этого момента их будут учитывать при расчете оплаты за коммунальные услуги. Посмотреть, внесла ли организация сведения о поверке, можно на сайте.

Что будет, если не сделать поверку?

Если не провести поверку, начисления после истечения срока будут проводиться так:

‒ первые три месяца ‒ по средним показаниям счетчика за последние полгода;

‒ с четвертого месяца ‒ по показаниям общедомового прибора учета с повышающим коэффициентом. В среднем по России он составляет 1,5.

Приведем пример: в Туле норматив потребления холодной воды на одного зарегистрированного в квартире составляет 6,2 куб. м. Цена за куб ‒ 38,78 руб. Без поверки вы заплатите 6,2 х 38,78 х 1,5 = 360,65 руб., даже если по факту израсходуете воды на меньшую сумму.