Рассказываем о законах, которые вступят в силу в феврале 2025 года

Февраль 2025 года принесет ряд изменений в законодательстве, которые коснутся семей с детьми, пенсионеров, мигрантов, предпринимателей и даже трудных подростков. Власти проиндексировали социальные выплаты, усилили контроль за миграцией и поддержали креативные индустрии. Разбираем ключевые нововведения в обзоре siapress.ru.

Материнский капитал увеличится на 9,5%

Теперь семьи будут получать 690 тыс. рублей на первого ребенка и 912,2 тыс. рублей на второго и последующих, если ранее не оформляли выплату. Для тех, кто уже воспользовался маткапиталом, предусмотрена доплата 217,5 тысячи рублей.

Пособия на детей станут больше

Максимальное пособие по беременности и родам составит 793,5 тыс. рублей. В некоторых субъектах РФ также предусматриваются дополнительные выплаты на местном уровне.

Единовременное пособие при рождении ребенка также увеличится – 26,9 тыс. рублей. Если беременность многоплодная, то пособие платится на каждого ребенка.

При усыновлении братьев, сестер или ребенка-инвалида – 201,7 тыс. рублей.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – 68,9 тыс. рублей.

Индексация страховых пенсий

С 1 февраля пенсионеры получат дополнительную прибавку – пенсии проиндексируют на 2,22%, так как фактическая инфляция за 2024 год оказалась выше прогнозируемой.

Пересчет доплат к пенсиям летчикам и шахтерам

С 1 февраля пенсии летчиков гражданской авиации и шахтеров пересчитают с учетом вредных и опасных условий их труда. Размер доплат определяется индивидуально, исходя из среднего заработка и стажа работы. По закону такие пересчеты проводятся четыре раза в год – 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

Размер пособия по безработице станет больше

С 1 февраля пособие по безработице увеличится на 9,5% за счет индексации. Минимальная выплата составит 1 764 рубля, а максимальная – 15 043 рубля в первые три месяца после потери работы.

В последующие три месяца сумма снизится до 5 880 рублей. Эти же размеры выплат распространяются на граждан предпенсионного возраста и тех, кто ищет работу впервые.

Ужесточение миграционного законодательства

С 5 февраля полиция получит право самостоятельно выдворять мигрантов из России. Раньше такие решения принимал только суд. Для тех, кто находится в России незаконно, будет действовать режим высылки. Кроме того, их ждет ряд запретов:

Запрет на регистрацию бизнеса.

Запрет на заключение брака.

Запрет на покупку недвижимости, автомобилей и получения прав.

Запрет на открытие банковских счетов и проведение финансовых операций.

Ограничение на свободное перемещение по территории РФ

Передача конфискованного имущества регионам

С 5 февраля конфискованное имущество, изъятое за административные нарушения, будут передавать в собственность регионов. В этот перечень вошли телефоны, бытовая и компьютерная техника, мебель, лекарства, продукты питания, сельскохозяйственная продукция и бытовая химия.

Программы наставничества для трудных подростков

С 5 февраля в России начнет действовать институт наставничества для работы с трудными подростками. Воспитанием несовершеннолетних, склонных к правонарушениям, займутся наставники, а также благотворительные и добровольческие организации, включенные в специальный реестр, который сформирует Министерство просвещения.

Для работы наставникам потребуется пройти специальную подготовку, а назначать их будет комиссия по делам несовершеннолетних, но только с согласия самого подростка и его родителей или опекунов.

Блокировка продажи просроченных соков и безалкогольных напитков

С 5 февраля в российских магазинах начнет работать автоматическая система, которая заблокирует продажу просроченных и нелегально ввезенных соков и безалкогольных напитков. При сканировании товара кассовое ПО отправит запрос в систему «Честный знак». Если продукт ввезен незаконно или окажется с истекшим сроком годности, его продажа будет автоматически заблокирована.

Креативным индустриям присвоят новый статус и дадут поддержку

С 5 февраля в России креативные индустрии официально признают отдельным сектором экономики. Это закреплено в федеральном законе № 330-ФЗ от 8 августа 2024 года. Компании и частные лица, занятые в этой сфере, смогут рассчитывать на государственную поддержку, включая финансовую, имущественную и информационную помощь.

В этот список входят IT-разработка, киноиндустрия, архитектура, дизайн, производство видеоигр и игрушек, народные ремесла и исполнительское искусство. Координировать развитие этого направления будет Министерство экономического развития России.