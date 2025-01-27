Эксперты рассказали об опасности плесени и методах борьбы с ней

Плесень – это не только косметическая проблема в квартире, но и серьезная угроза здоровью. Она может вызывать аллергию, головные боли, конъюнктивит, а также обострение астмы.
Почему плесень появляется, как ее обнаружить и какие меры помогут от нее избавиться – рассказали специалисты Объясняем.рф
Опасность плесени
Плесень представляет собой колонии микроскопических грибков, размножающихся спорами. В благоприятных условиях они активизируются, выделяя микотоксины – ядовитые вещества, способные поражать легкие, печень и ослаблять иммунитет.
Кроме того, плесень часто становится причиной аллергических реакций: насморка, чихания, зуда и раздражения глаз.
Почему появляется плесень
Главные факторы, способствующие развитию грибка – высокая влажность и тепло. Спровоцировать ее распространение может и плохая вентиляция.
Где искать плесень
Чтобы выявить плесень, стоит проверить места с повышенной влажностью и недостаточной циркуляцией воздуха:
- В ванной – углы душа и ванны, стыки между плитками, шторка, решетки вентиляции, пространство под раковиной.
- На кухне – зона под мойкой и холодильник.
- На стенах и потолках – особенно в местах протечек.
- За мебелью и декором – за коврами, картинами, батареями и предметами, которые редко двигают.
- В кондиционерах и системах вентиляции.
Что делать, если плесень уже появилась
Сначала необходимо определить источник проблемы и устранить его. Если это, например, протечка трубы, следует вызвать сантехника.
Если пораженный участок небольшой (до 1 кв. метра), можно справиться самостоятельно. При большем масштабе рекомендуется обратиться в санэпидемстанцию или службу дезинфекции.
Если плесень появилась в местах общего пользования в многоквартирном доме, следует сообщить об этом в управляющую компанию.
Как убрать плесень самостоятельно
- Приобретите специализированное средство для удаления грибка. Для стен и полов понадобится антисептическая грунтовка.
- Откройте окна. Используйте защитные перчатки, маску или респиратор.
- Нанесите средство от плесени согласно инструкции.
- Очистите налет жесткой щеткой, губкой или тряпкой.
- Если плесень проникла в обои, их придется снять и выбросить.
- После удаления плесени перед покраской или наклеиванием новых обоев обработайте поверхность антисептической грунтовкой.
Как предотвратить появление плесени
- Регулярно проветривать помещения, особенно после принятия душа или ванны.
- Оставлять дверь в ванную комнату открытой для снижения влажности.
- Следить за состоянием труб и своевременно устранять протечки.
- При строительстве или ремонте использовать антисептические покрытия и герметики.
- Оставлять зазор 5-10 см между мебелью и стенами для циркуляции воздуха.
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