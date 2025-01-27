Эксперты рассказали об опасности плесени и методах борьбы с ней

Плесень – это не только косметическая проблема в квартире, но и серьезная угроза здоровью. Она может вызывать аллергию, головные боли, конъюнктивит, а также обострение астмы.

Почему плесень появляется, как ее обнаружить и какие меры помогут от нее избавиться – рассказали специалисты Объясняем.рф

Опасность плесени

Плесень представляет собой колонии микроскопических грибков, размножающихся спорами. В благоприятных условиях они активизируются, выделяя микотоксины – ядовитые вещества, способные поражать легкие, печень и ослаблять иммунитет.

Кроме того, плесень часто становится причиной аллергических реакций: насморка, чихания, зуда и раздражения глаз.

Почему появляется плесень

Главные факторы, способствующие развитию грибка – высокая влажность и тепло. Спровоцировать ее распространение может и плохая вентиляция.

Где искать плесень

Чтобы выявить плесень, стоит проверить места с повышенной влажностью и недостаточной циркуляцией воздуха:

В ванной – углы душа и ванны, стыки между плитками, шторка, решетки вентиляции, пространство под раковиной.

На кухне – зона под мойкой и холодильник.

На стенах и потолках – особенно в местах протечек.

За мебелью и декором – за коврами, картинами, батареями и предметами, которые редко двигают.

В кондиционерах и системах вентиляции.

Что делать, если плесень уже появилась

Сначала необходимо определить источник проблемы и устранить его. Если это, например, протечка трубы, следует вызвать сантехника.

Если пораженный участок небольшой (до 1 кв. метра), можно справиться самостоятельно. При большем масштабе рекомендуется обратиться в санэпидемстанцию или службу дезинфекции.

Если плесень появилась в местах общего пользования в многоквартирном доме, следует сообщить об этом в управляющую компанию.

Как убрать плесень самостоятельно

Приобретите специализированное средство для удаления грибка. Для стен и полов понадобится антисептическая грунтовка.

Откройте окна. Используйте защитные перчатки, маску или респиратор.

Нанесите средство от плесени согласно инструкции.

Очистите налет жесткой щеткой, губкой или тряпкой.

Если плесень проникла в обои, их придется снять и выбросить.

После удаления плесени перед покраской или наклеиванием новых обоев обработайте поверхность антисептической грунтовкой.

Как предотвратить появление плесени

Регулярно проветривать помещения, особенно после принятия душа или ванны.

Оставлять дверь в ванную комнату открытой для снижения влажности.

Следить за состоянием труб и своевременно устранять протечки.

При строительстве или ремонте использовать антисептические покрытия и герметики.

Оставлять зазор 5-10 см между мебелью и стенами для циркуляции воздуха.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы следить за актуальными новостями.