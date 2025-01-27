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​27 января ‒ День снятия блокады Ленинграда

В России отмечается 81-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

​27 января ‒ День снятия блокады Ленинграда
27.01.1944 г. в честь окончательного снятия блокады в Ленинграде в восемь часов вечера был дан салют из 324 орудий, состоявший из 24 залпов. Фото: Василий Федосеев / vk.com/rkka_foto, «Югра» / vk.com

Сегодня, 27 января, для России исторически важный день ‒ в 1944 году советские войска полностью освободили Ленинград от фашистской блокады. В этом году Санкт-Петербург отмечает 81-ю годовщину этого знаменательного события. Рассказываем, сколько дней длилась блокада, как проходило полное освобождение города и как выживали местные жители в это время.

Начало блокады

В ходе Ленинградской битвы (июль-август 1941 года) немецкие войска прорвались через станцию Мга, а 8 сентября заняли Шлиссельбург и отрезали Ленинград с суши от всего СССР, пишет ТАСС.

«8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня. <...> 10 сентября летчикам люфтваффе удалось разбомбить Бадаевские склады, в результате пожара которых город лишился значительных запасов продовольствия. 22 января 1942 года финский главнокомандующий Карл Густав Маннергейм подписал «Общую инструкцию для деятельности Ладожского отряда флота на время навигации 1942 года», которой предписывал приложить особые усилия для прекращения подвоза продовольствия в Ленинград через Ладожское озеро», ‒ пишет издание.

Одна из улиц Ленинграда после обстрела немецкой артиллерией. Фото: Всеволод Тарасевич / vk.com/rkka_foto

На момент начала блокады в городе было более 2,5 миллионов жителей, среди них 400 тысяч детей, указали РИА Новости.

Жизнь горожан при блокаде

Постепенно в Ленинграде закончились запасы топлива, воды, прекратилась подача света и тепла. В городе начался голод. Так, была введена карточная система снабжения горожан продовольствием. К 20 ноября 1941 года нормы выдачи хлеба рабочим достигли до 250 грамм в день, а остальным людям ‒ до 125 грамм, пишет ТАСС.

«Нормальную еду приходилось заменять суррогатами. Хлеб, который был почти единственным продуктом питания большинства блокадников, содержал до 40% примесей. Меню столовой Кировского завода состояло из котлет из свекольной ботвы, биточков из лебеды, шницелей из капустного листа, печенья из жмыха, соуса из дрожжей и супа из подорожника. 125 г хлеба в день получало большинство ленинградцев с ноября по декабрь 1941 года, норма рабочего составляла 250 г. солдатская пайка ‒ 500 г. Весной 1942-го, как только появилась трава, жители города воспользовались ею для приготовления пищи, и за короткий срок растительности не осталось»,‒ добавили РИА Новости.

Женщины набирают воду на Невском проспекте в блокадном Ленинграде. Весна 1942 года / vk.com/rkka_foto

Однако, несмотря на осаду, в городе продолжали свою работу более 200 предприятий, в том числе семь судостроительных заводов, выпустивших 13 подводных лодок.

«Промышленность осажденного Ленинграда производила 150 образцов военной продукции. Всего в годы блокады ленинградские предприятия произвели около десяти млн снарядов и мин, 12 тыс. минометов, 1,5 тыс. самолетов, были изготовлены и отремонтированы две тыс. танков», ‒ отметили ТАСС.

Работница ленинградского завода «Большевик» Мария Михайлова за упаковкой 152-мм снарядов, 1942 год. Фото: Владимир Капустин / vk.com/rkka_foto

Зимой 1941-1942 годов, пока Ленинград бомбили, для горожан устраивали спектакли и музыкальные представления, а 6 мая на стадионе «Динамо» на Крестовском острове состоялся первый футбольный матч. Грузовые трамвая начали свою работу по городу 8 марта 1942 года, а 15 апреля ‒ открылось пассажирское трамвайное движение.

Дорога жизни

С сентября 1941 года по март 1943 года осажденный Ленинград снабжали по единственной военно-стратегической транспортной магистрали. Она проходила через Ладожское озеро. 22 ноября 1941 года в городе начала действовать ледовая трасса, названная в народе Дорогой жизни. По ней доставляли боеприпасы, вооружение, топливо, продовольствие, оборудование заводов и фабрик, а также эвакуировали больных, раненых и детей. За все время были эвакуированы 1,7 млн человек, сообщил ТАСС.

Движение транспорта по «Дороге жизни» в марте 1943 года / vk.com/rkka_foto

Снятие фашистской блокады

12 января 1943 года войска Волховского и Ленинградского фронтов приступили к операции под кодовым названием «Искра». Ее цель ‒ разгром группировки германских войск южнее Ладожского озера и восстановлении связи Ленинграда с Большой землей.

18 января 1943 года советские войска проломили кольцо блокады и восстановили сухопутную связь Ленинграда с Большой землей.

«В тот же день был освобожден город-крепость Шлиссельбург и очищено от врага все южное побережье Ладожского озера. В течение 17 дней через образовавшийся коридор были проложены железная и автомобильная дороги, и уже 7 февраля в Ленинград прибыл первый железнодорожный состав», ‒ пишет ТАСС.

14 января 1944 года войска Ленинградского, Волховского и второго Прибалтийского фронтов начали Ленинградско-Новгородскую стратегическую наступательную операцию. К 20 января советские войска разгромили Красносельско-Ропшинскую группировку врага.

Ленинградцы и красноармейцы у приказа войскам Ленинградского фронта о снятии блокады города, январь 1944 года. Фото: Борис Кудояров / vk.com/rkka_foto

27 января 1944 года Ленинград полностью освободили. В честь одержанной победы в городе запустили салют в 24 артиллерийских залпа из 324 орудий. Это был единственный за все годы Великой Отечественной войны салют первой степени, проведенный не в Москве.

Легкий крейсер проекта 26 «Киров» салютует в честь окончательного прорыва блокады Ленинграда. 27 января 1944 года / vk.com/rkka_foto

К окончанию блокады в Ленинграде из трех миллионов жителей осталось около 800 тысяч человек. От голода, бомбежек и артобстрелов умерли, по разным данным, от одного млн до полутора млн человек.

«Существенная разница в цифрах объясняется тем, что при первоначальных подсчетах не учитывалось значительное количество неопознанных гражданских лиц, погибших и пропавших без вести в городе, по пути в эвакуацию, умерших от ран, а также переселенцев с Карельского перешейка, из Ленинградской области и республик Прибалтики», ‒ уточняет ТАСС.

Почти 34 тысячи человек получили ранения за время блокады. Без жилья остались 716 тысяч горожан.

В Югре почтили память

Губернатор Югры Руслан Кухарук почтил память о погибших, героически сражавшихся защитниках и жителях блокадного Ленинграда и возложил цветы к Вечному огню Мемориала Славы.

«Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Настоящим «пульсом» города стала Дорога жизни. Именно по ней через Ладожское озеро доставлялись питание, оружие, медикаменты, а обратными рейсами из города вывозили женщин, детей, стариков, раненых и истощенных людей. <…> Память о ленинградцах по сей день живет в наших сердцах. Их подвиг служит примером мужества, стойкости и силы человеческого духа», ‒ написал Кухарук в своих соцсетях.

Губернатор Югры также отметил, что по Дороге жизни в регион было эвакуировано более 1 376 000 человек. Во время Великой Отечественной войны ХМАО принял около тысячи детей блокадного Ленинграда.


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Сегодня в 15:09, просмотров: 530, комментариев: 0
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