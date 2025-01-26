Эксперты рассказали о том, как вести себя на льду и что делать, если упал в воду

В Сургуте уже больше недели ведутся поиски ребенка, который провалился под лед в районе речного порта. Чтобы не стать жертвой тонкого льда, важно соблюдать правила безопасности. Специалисты Объясняем.рф рассказали, как избежать опасности и что делать, если оказался в ледяной воде.

Когда выход на лед безопасен?

Главное правило – избегать выхода на лед без необходимости. Однако, если ситуация требует, важно учитывать несколько факторов:

Используйте только оборудованные ледовые переправы.

Выходите на лед в светлое время суток и при хорошей видимости, когда нет тумана или снегопада.

Убедитесь в прочности льда.

Как проверить прочность льда?

Толщина льда должна быть:

7 см и больше – безопасно для одного человека.

15 см и больше – можно передвигаться группой.

25 см и больше – лед выдержит катание на коньках.

Чтобы проверить толщину, можно использовать рыболовный инструмент или ледоруб, но никогда не проверяйте лед ударом ноги.

Обязательно обратите внимание на цвет льда:

Прозрачный лед голубого или зеленоватого оттенка – самый прочный.

Белый – в два раза менее надежный.

Серый, мутный или желтоватый – опасен, может провалиться в любой момент.

Если лед покрыт толстым слоем снега, будьте осторожны: под ним теплее, и лед может оказаться непрочным.

Правила безопасного перехода по льду

Идите только по протоптанным тропам. Если их нет, заранее осмотрите территорию и продумайте себе маршрут.

Не выходите на лед, если его поверхность рыхлая и местами проступает вода.

Группой передвигайтесь на расстоянии пять-шесть метров друг от друга.

Вытащите руки из карманов и держите рюкзак на одном плече – в случае опасности его будет легче сбросить.

Если лед начал потрескивать, сразу возвращайтесь назад тем же путем. Бежать нельзя.

Что делать, если провалились под лед?

В ледяной воде легко впасть в панику, но важно действовать быстро:

Не делайте резких движений, дышите медленно и глубоко.

Громко зовите на помощь.

Широко раскиньте руки и постарайтесь ухватиться за лед.

Попытайтесь закинуть грудь и ноги на лед. Выбирайтесь осторожно, без резких движений.

Ползите к берегу по тому же маршруту, по которому пришли.

Ледовая переправа на автомобиле: что нужно знать

Выезжать на лед можно только на оборудованных переправах, строго следуя знакам.

Отстегните ремень безопасности перед въездом на лед.

Двигайтесь плавно, без резких маневров и торможений.

Не разворачивайтесь и не обгоняйте другие автомобили на льду.

Не выезжайте на лед при плохой видимости.

Не пользуйтесь переправой, если вес машины больше, чем может выдержать лед. Предельную массу авто указывают на знаках.

Что делать, если автомобиль провалился под лед?

Быстро сбросьте тяжелую одежду и обувь.

Глубоко вдохните, наберите воздух и выбирайтесь через боковое окно.

Если с вами ребенок – прижмите его спиной к себе, закройте ему рот и нос.

Ориентируйтесь на свет сверху – это выход.

Как помочь человеку, провалившемуся под лед?

Используйте длинный предмет, который можно подать пострадавшему: палку, доску, веревку или связанную одежду – шарф, ремень и другие подручные средства.

Осторожно лягте на лед и медленно ползите к полынье, стараясь широко расставлять руки и ноги, чтобы уменьшить давление на поверхность.

Остановившись на безопасном расстоянии, протяните пострадавшему выбранный предмет и помогите ему выбраться на лед. После этого аккуратно отползайте вместе с ним в сторону берега.

Первая помощь пострадавшему

После извлечения из воды человека нужно согреть:

Завернуть в сухую одежду или одеяло.

Обложить грелками или бутылками с теплой водой.

Дать теплый сладкий напиток.

Вызвать скорую помощь – пострадавшего должен осмотреть врач.

Чего нельзя делать: