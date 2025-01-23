Эксперт рассказал, насколько безопасна система оплаты с помощью биометрии

К концу 2025 года почти половина терминалов в России сможет принимать оплату лицом. Об этом заявил один из системообразующих банков России. По данным ЦБ РФ, на сегодняшний день в стране работают 4,2 миллиона электронных терминалов. Как работает система оплаты с помощью биометрии, и насколько такой способ безопасен, объясняет доктор экономических наук, заведующий кафедрой информационной безопасности УрГЭУ Дмитрий Назаров.

Оплата по биометрии — это процесс, при котором вместо карты или смартфона используется технология распознавания лица или других биометрических данных, например, отпечатка пальца. Технология работает следующим образом: клиент регистрируется в системе, то есть дает согласие на использование биометрии, загружает свое изображение в базу данных банка или любой платежной системы. Далее биометрические данные привязываются к банковскому счету. Оплата происходит так: покупатель подходит к устройству, система фиксирует его лицо с помощью камеры, сравнивает с базой данных и, в случае совпадения, автоматически списывает деньги с карты.

Биометрические данные довольно сложно подделать или украсть, в отличие от паролей или карт. В России они шифруются и хранятся в единой биометрической системе (ЕБС), это надежная, защищенная база.

Если говорить именно про фото, то они хранятся в зашифрованном виде и не используется напрямую, то есть для того, чтобы получить доступ к вашему фото, алгоритму нужно его расшифровать. Дешифровки достаточно сложные.

Не надо бояться, что перед терминалом может быть показана какая-то ваша фотография, и система поверит и сработает. Алгоритмы, которые настроены в банковской системе, могут оценивать глубину изображения и микродвижения лица.

Во-первых, это, конечно, еще один из шагов к сокращению наличных расчетов, но есть и другие причины. Например, ускорение оплаты, не нужно доставать карту или телефон, вводить пин-код, достаточно просто посмотреть в камеру. Я сам использую такую систему достаточно часто, до 15% от всех покупок. Это удобно, руки свободны, не нужно носить кошелек, не страшно, если забыл дома карту или телефон. Кстати, оплата по биометрии работает даже при разряженном смартфоне.

Из минусов, конечно, ошибки в распознавании лица. То есть системы могут давать сбои, особенно если освещение плохое. Однако, технологии машинного обучения, которые лежат в основе, постоянно улучшаются. Разрабатываются новые алгоритмы, они уточняются. Думаю, в будущем, когда эта технология станет более распространенной, такие платежи станут нормой.