Обзор комментариев под выпуском «О чем говорят» о том, что Сургут – город временщиков

Сургут – город временщиков или город с потенциалом для жизни на поколения? Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский в выпуске «О чем говорят» обсудили, почему сургутяне все чаще уезжают, что не так с развитием города, и как местные власти могли бы изменить ситуацию.

Обсуждение будущего Сургута вызвало оживленную реакцию среди зрителей и читателей. В комментариях пользователи делились своим мнением о развитии города, работе администрации и перспективах развития всего региона. Одни критиковали неэффективное использование бюджета, другие отмечали, что проблемы Сургута характерны для многих российских городов.

Роль администрации и управление ресурсами

Читательница 6xz34e поддержала тему ролика, отметив, что успех города во многом зависит от профессионализма администрации. Она считает, что важно не только привлекать компетентных специалистов, но и оперативно исправлять ошибки, не допуская ситуаций, подобных транспортной реформе.

«Хорошая и актуальная тема. Все лучшее для города начинается с администрации! Соглашаюсь, что нужны профессионалы своего дела. Пусть они даже ошибаются где-то, но вовремя исправляют свои ошибки. Нельзя делать так, как с транспортной реформой. Нельзя тратить администрации огромные суммы на крыльцо. Посмотрите на крыльцо с ажурными стеклами здания «Сургутнефть». Почувствуйте разницу, господа. Я не нашла более 20 млн на новом крыльце, хотя я не строитель. Правы журналисты, нельзя не глядя на насущные проблемы так тратить деньги. Команда любого мэра должна спокойно расстаться с теми, кто не делает работать и спит на ходу. Будьте смелее в этом направлении, уважаемый Максим Слепов. Посмотрите, какой замечательный проект новой школы представила «Брусника», но кто ее построит? У меня мечта всегда была – потрудиться в новой школе. Надо подтягивать Руслана Кухарука, Владимира Богданова, наших депутатов-строителей. При этом им тоже нужно пообещать налоговые льготы, новое месторождение нефти. Такой пример дает Тюмень», – комментирует она.

Постоянный читатель и комментатор Alkonowa1ow обращает внимание на огромные бюджеты региона и города, которые, по его мнению, используются неэффективно.

«На 2025 год бюджет Югры сверстан на 500 миллиардов рублей, а бюджет Сургута на 53 млрд рублей. Деньги не просто большие, а очень большие. Есть опасения, что эти бюджеты мы опять бездарно профукаем и ничего не оставим потомкам ни в округе, ни в городе. Города и регионы России с на порядок меньшим бюджетами превращают свои города и регионы в цветущие, развивающиеся локации РФ. Оказывается можно, если захотеть. Что-то мешает Югре захотеть и делать тоже самое. Денег в бюджете Югры – как грязи. Но почему-то не получается их использовать по максимуму на благо людей. Есть ли надежда на изменение политики последних 14 лет в развитии Югры? Откровенно говоря, пока нет», – отметил комментатор.

Отношение жителей

Комментатор Анна М. считает, что не только Сургут, а вся Югра в целом является территорией временщиков. Она задается вопросом, сможет ли Руслан Кухарук изменить ситуацию и привести округ к развитию: «Может быть Кухарук сможет стать нашим Собяниным? По сути, вся Югра – это территория временщиков».

Пользователь @СергейКовальчук-х1ъ делится личными впечатлениями, сравнивая Сургут с другими городами.

«Я уже какой год езжу отдыхать в Тюмень, Ялуторовск, Курган и просто восхищаюсь. А при возвращении в Сургут я еду по трассе с семьей и мне вообще не хочется возвращаться в (любимый) город зная, что лучше уже не будет».

Надежда Матвеевна в комментариях во «ВКонтакте» расширяет дискуссию до масштабов страны, отмечая, что проблемы Сургута характерны для многих российских городов: «А разве только Сургут разваливается? В России еще не один десяток городов найдется, которые загнивают. У нас же нет денег!»

А вот в телеграм-канале один из комментаторов сравнил будущее Сургуте не с Детройтом, а с Воркутой.

«Ну, Детройт далеко, а нам ближе пример Воркуты! Вот ее судьбу мы след в след повторяем, к сожалению», − отмечает Матрикария Хамомилля.

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