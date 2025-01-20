Обзор комментариев под блогом о пользе видеоигр

Блог корреспондента siapress.ru Вячеслава Ребрий о положительном влиянии видеоигр вызвал дискуссию среди читателей. В комментариях встречаются различные мнения: от заявлений об образовательной ценности игр до строгих предостережений об их вреде, особенно для детей.

Образовательный потенциал видеоигр

Некоторые комментаторы заявляют о том, что видеоигры могут быть мощным инструментом для обучения. Так, читатель siapress.ru Сергей Б. утверждает, что уже сегодня они способны заменить многие предметы в школьной и вузовской программе и сделать обучение более эффективным.

«Видеоигры – это, конечно, обучающий чему-либо процесс. Например, дистанционному управлению, за которым будущее и которое уже востребовано. И кстати, видеоиграми уже можно заменить практически все предметы как в общеобразовательной школе, так и в высших учебных заведениях. И это будет гораздо более эффективная система образования», – заявляет комментатор.

Вред для развития детей

Других участников обсуждения волнует влияние видеоигр на развитие детей. Пользовательница 6xz34e считает, что современные технологии «тормозят» развитие интеллекта и кругозора у подрастающего поколения.

«Новые технологии все больше «тормозят» развитие интеллекта и кругозора у детей. Память, мышление и внимание с раннего детства должны развивать профессионалы, используя новые технологии», – делится читатель.

В продолжение этой мысли Alkonowa1ow категорично заявляет, что видеоигры однозначно опасны, особенно для детей. А в другом комментарии он отметил, что игры требуют жесткого контроля, который нереалистичен в наших реалиях.

«Опасны. Без вариантов. Особенно для детей. Нужен контроль. Даже Эмманюэль Макрон замахнулся контролировать Telegram, пригласив Павла Дурова на деловой ужин в Париж. Но что-то пошло не так. А что делать родителю, если его чадо как маленький «Павлик Дуров» сидит в смартфоне и взламывает все подряд. Как контролировать поглощаемый контент чадом? Если чадо на порядок умнее родителей. Как здесь фильтровать контент? Как? Если трехлетний ребенок тянется к смартфону и может часами сидеть с этой игрушкой, открывая все подряд. Мне кажется, полезнее всего в детском возрасте – чтение книг на бумажном носителе. По крайней мере, фильтровать ненужный контент проще», – заявляет постоянный комментатор siapress.ru.

Необходимость баланса и грамотного подхода

Некоторые читатели подчеркивали важность соблюдения баланса между традиционными методами воспитания и использованием новых технологий. 6xz34e в другом своем комментарии напомнила, что главной ценностью в образовании должны оставаться люди – профессионалы, которые смогут грамотно интегрировать технологии в жизнь ребенка, не нарушая естественный процесс взросления.

«К любым технологиям нужен человек. Речь о том, что дети должны проживать детский отрезок времени. Читать детские книги, задавать детские вопросы, выполнять детские упражнения, играть в детские игры, и так далее. В дальнейшем, дети должны быть готовы ко взрослой жизни. Для этого государство должно создавать все условия для детей, где к новым технологиям, мастерским и оборудованию будет главное – человек-профессионал. Приведу пример. В частной школе группа продленного дня – это как раз то, что не хватает всему подрастающему поколению. Дети здесь до 19:00 заняты изучением всего. На все новые технологии – 30 минут. Для просмотра, например, мультиков», – делится комментатор.

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