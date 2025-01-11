Россиянам рассказали, какие долги наследуются и как о них узнать

В России по наследству передаются не только имущество, но и долги. Ранее стало известно, что нотариусы будут информировать наследников о кредитах наследодателя. О том, какие именно финансовые обязательства наследуются – рассказали эксперты Оръясняем.рф.

Что включает в себя наследство

Наследство можно принять только целиком – и активы, и долги умершего.

Например, нельзя унаследовать только квартиру и отказаться от неоплаченных квитанций по ЖКХ.

Как долги зависят от стоимости имущества

Каждый наследник должен выплатить долги наследодателя. Но только ту сумму, которая не превышает стоимость полученного имущества.

Например, вы получили в наследство дом. Его рыночную стоимость определит независимый оценщик – такую услугу обычно заказывает нотариус во время оформления наследства. Допустим, дом оценили в два млн руб., а долгов оказалось на четыре млн. Тогда вам нужно будет уплатить только два млн, а остальное спишут или распределят обязательства на других наследников, если они есть.

При этом учитывают рыночную стоимость имущества, которая была на момент открытия наследства. Если потом она вырастет, это не будет играть роли.

Как узнать о долгах наследодателя

После открытия наследственного дела нотариус должен в течение трех рабочих дней узнать, есть ли у умершего долги в банках, микрофинансовых организациях, налоговой службе и управляющих компаниях, и сообщить информацию наследникам, чтобы они могли решить, принимать наследство или нет.

Самостоятельно найти информацию можно и в открытых источниках:

данные исполнительных производств – fssp.gov.ru;

картотека арбитражных дел – kad.arbitr.ru;

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (Федресурс) – bankrot.fedresurs.ru;

реестр субсидиарных ответчиков – nalog.gov.ru и порталы судов.

Какие долги передаются по наследству

по невыплаченному кредиту или его части;

по коммунальным платежам;

по ипотеке.

Некоторые долги умершего не переходят к наследникам, если они связаны только с ним лично, например:

задолженность по алиментам;

штрафы за нарушение ПДД;

налоги;

штрафные санкции по всем договорам, кроме кредитных;

обязательства вследствие нанесения ущерба здоровью и имуществу;

долги, если сделка не оформлена должным образом.

Срок давности долгов

Если до передачи наследства долг копился более трех лет, заплатить придется только за последние три года – остальное спишут.

Если кредитор подаст иск о взыскании задолженности, наследнику нужно сообщить в суде об истечении срока давности долга – устно или письменно при подготовке дела к судебному разбирательству, рассмотрении дела по существу или в судебных прениях.

Если человек оформил страховку на свой кредит, страховая компания погасит долг в случае его смерти, но только если причина смерти указана в договоре как страховой случай. Например, если в договоре прописано, что страховка покрывает смерть от болезни, но не от несчастного случая, то в случае гибели заемщика в аварии страховка не сработает.

Можно ли отказаться от наследства

Вы можете отказаться без объяснения причин, если понимаете, что ваши расходы превысят доход. Для этого достаточно написать заявление нотариусу, который ведет наследственное дело.

Например, вы унаследовали квартиру стоимостью пять млн руб. и такой же долг. Чтобы погасить его, недвижимость нужно продать. А для этого придется потратиться на поиск покупателя и сопровождение сделки – в итоге вы можете уйти в минус.