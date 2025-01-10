Жители Сургута столкнулись с трудностями из-за первой в году сильной метели

Югра оказалась под ударом снежной стихии – вечером 9 января в регион пришли сильные снегопады, которые продолжились ночью и утром 10 января. Это стало испытанием для коммунальных служб, дорожников и, конечно, для жителей Сургута.

По данным сервиса «2ГИС», пробки охватили даже те районы, где заторов практически никогда не бывает. Водители, застрявшие в многокилометровых пробках, жаловались на невозможность добраться до работы вовремя.

Вот такая пробка была сегодня на пересечении улиц Ленина и Мира. Фотографией поделились в группе во «ВКонтакте» «Местоположение ДПС Сургут [МДПС86]»

«Надо было на этот Новый год желать пощады», – делится эмоциями одна из пользовательниц сервиса.

Отметим, что из-за резкого ухудшения погоды на трассах ХМАО ограничили движение. Об этом сообщает Госавтоинспекция Нефтеюганского района.

Временные ограничения касаются грузовых и пассажироперевозящих транспортных средств:

– с 0 по 8 км автодороги «Подъед к г. Сургут».

– с 17 по 43 км автодороги «Подъезд к г. Сургут».

– с 700 по 733 км автодороги «Подъезд к г. Сургут» во всех направлениях в Нефтеюганском районе.

Кроме того, в Нефтеюганском и Ханты-Мансийском районах введены временные ограничения движения для грузовых автомобилей и автобусов на нескольких участках трассы Р-404 «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск».

В аэропорту Сургута также наблюдаются изменения в расписании. Рейсы в Москву, Бишкек, Тюмень, Екатеринбург и Санкт-Петербург задержали на несколько часов.

Фото: скрин табло с сайта сургутского аэропорта.

Из-за снежного коллапса резко выросли цены на поездки в такси. Жители города сообщали, что утренняя 20-минутная поездка обошлась им в 500-700 рублей.

Ехать на работу сегодня оказалось дорогим удовольствием. Скриншот предоставил читатель siapress.ru

По словам главы Сургута Максима Слепова, на улицы города вывели максимальное количество техники – 139 единиц. Коммунальные и дорожные службы перешли на усиленный режим работы, чтобы обеспечить движение транспорта и безопасность пешеходов.

«Со вчерашнего вечера коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме. За ночь выпала половина месячной нормы осадков. Сегодня на борьбу со снегопадом выведено максимальное количество техники. Сейчас на улицах работает 139 единиц. Проводится патрульная чистка дорог и тротуаров для обеспечения пропуска транспортных средств и беспрепятственного движения пешеходов», – делится Максим Слепов в своем телеграм-канале.

Мэр Сургута напомнил, что существует интерактивная карта работы коммунальной техники, на которой можно отслеживать информацию о подрядчиках и зонах их ответственности.

Губернатор Югры Руслан Кухарук, в свою очередь, поручил главам муниципалитетов держать ситуацию на личном контроле. Он подчеркнул, что в преддверии крещенских праздников требуется слаженная работа всех служб для обеспечения безопасности жителей и гостей региона.

«Поручил главам муниципалитетов держать ситуацию на личном контроле и оперативно реагировать на изменение погодных условий. Впереди Югру ожидают крещенские праздники, которые также потребуют слаженной работы всех служб. Безопасность жителей и гостей округа, комфортное проведение мероприятий и оперативное реагирование на возможные вызовы остаются главными задачами для команды Правительства региона», – заявил глава Югры.

Синоптики предупреждают, что сильный снегопад и метель может продолжится на протяжении всего дня.

«Не выходите на улицу без необходимости, при нахождении на улице укройтесь в прочном ближайшем здании – в подъезде жилого дома, магазинах, торговых центрах, поликлиниках и других общественных местах», – рекомендуют жителям Сургута в управлении по делам ГО и ЧС.

Более подробно о правилах безопасности в снегопад и метель – читайте на нашем сайте.