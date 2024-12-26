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Новости

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  • ​Максим Слепов: «Надо снести здание бывшего кинотеатра «Аврора». Другого варианта нет»

    ​Максим Слепов: «Надо снести здание бывшего кинотеатра «Аврора». Другого варианта нет»

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  • В оливье из российских магазинов обнаружили кишечную палочку

    В оливье из российских магазинов обнаружили кишечную палочку

    Сегодня в 15:30
    348 0 
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Зимний старый Сургут: новый взгляд через нейросети // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Оживляем архивные фотографии заснеженного Сургута с помощью нейросетей

Зимний старый Сургут: новый взгляд через нейросети // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото и видео: siapress.ru, pastvu.com

С наступлением зимы и приближением Нового Года архивные фотографии заснеженного Сургута приобретают особое очарование и вызывают теплые воспоминания. С помощью нейросетей корреспондент siapress.ru вдохнул жизнь в старые снимки зимнего города.

Проспект Ленина

На снимке 1991 года запечатлен Проспект Ленина в зимнее время. Узнаваемые дома, редкие прохожие в теплой одежде и заснеженные улицы создают атмосферу спокойствия.

Улица Мира, 6. Продовольственные товары

На фотографии запечатлена зима 1986 года. Здание магазина «Продовольственные товары» на улице Мира выделяется среди заснеженных городских улиц. Суровая зима укрыла город плотным слоем снега, но это не мешает прохожим неспешно заниматься своими делами.

Снежная дорога зимнего Сургута

На фотографии изображена заснеженная улица Сургута 1970-1980 годов. Узкая дорога уходит вдаль, а вдоль нее расположены деревянные дома с заснеженными крышами. Благодаря современным технологиям это статичное фото превращается в настоящую прогулку по улицам прошлого.

Кинотеатр «Октябрь»

На фотографии изображен кинотеатр «Октябрь», построенный в 1951 году. Деревянное здание с лаконичной архитектурой и характерной вывеской на фасаде служило важным культурным местом для жителей Сургута. С помощью нейросети удалось детально оживить историческое здание, которого давно уже нет в Сургуте. Современные технологии позволяют взглянуть на этот утраченный уголок города в движении и представить, каким он был в своей эпохе.

Напоминаем, старый Сургут в его первоначальном, неофициальном статусе закончился в 90-х. Тогда его территорию постепенно захватили многоэтажки: «Октябрь» снесли, построили огромный по тем временам торговый центр с традиционным названием «Океан», который сегодня все знают как «Сибирь».

Зимний Сургут с высоты птичьего полета

На фотографии изображен зимний Сургут 1960-1970 годов. Перед нами раскинулись улицы с одноэтажными домами, утопающими в снегу. Тропинки между строениями проложены через заснеженные дворы, а невысокие столбы электропередач пересекают пространство.


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Сегодня в 15:42, просмотров: 300, комментариев: 0
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