Россияне рассказали, сколько денег планируют потратить на празднование Нового Года

Новый год остается главным праздником для большинства россиян. Одни предпочитают встречать его дома в семейном кругу, другие выбирают дачи и клубы. Как россияне планируют провести новогоднюю ночь и сколько собираются потратить на праздники – рассказали в опросе ВЦИОМ.

Новый Год в 2025 году намерены отмечать 97% опрошенных. Традиция встречать Новый год дома остается самой популярной: 76% респондентов планируют провести праздничную ночь в семейном кругу. Такой формат стабильно удерживает лидерство с 2003 года.

Отмечать Новый Год за городом будут 6% россиян, включая дачи (4%) и дома отдыха (2%). Празднование в ресторанах, клубах или за границей остается редкостью – менее 1% опрошенных выбрали такой формат.

Молодежь чаще выбирает активный формат празднования. Среди зумеров (18-23 года) 13% планируют встретить Новый год в гостях, а 9% – на даче. В то время как 86% респондентов старшего возраста намерены остаться дома. Празднование на даче также более популярно среди жителей Москвы и Петербурга (13%) по сравнению с меньшими городами (1-5%).

В 2025 году россияне планируют установить новый рекорд расходов на Новый Год – в среднем 62 655 рублей (+16% к 2024 году). Основная часть бюджета пойдет на развлечения и досуг: походы на культурные мероприятия и поездки обойдутся в среднем в 26 536 рублей, что на 6 069 рублей больше, чем в прошлом году.

На подарки для близких россияне намерены потратить 22 983 рублей, а праздничный стол обойдется в 13 136 рублей. Для сравнения, в 2018 году расходы на подарки и стол были в разы ниже: 5 007 и 4 413 рублей соответственно.