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Новости

  • Жителей Сургута предупредили о снижении отопления в домах

    Жителей Сургута предупредили о снижении отопления в домах

    23 декабря в 16:30
    456 0
  • «ДСК-1» по доброй традиции устроил предновогодний праздник для жителей своих ЖК

    «ДСК-1» по доброй традиции устроил предновогодний праздник для жителей своих ЖК

    23 декабря в 16:25
    280 0
  • Первая в Югре: в Сургуте открылась модульная лыжная база

    Первая в Югре: в Сургуте открылась модульная лыжная база

    23 декабря в 15:40
    398 0 
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Нет, это совершенно избыточное требование 64.4%

Да, потому что украшательство может нарушить нормы безопасности 34.4%

Все равно 1.1%

Всего голосов: 90

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Праздник к нам приходит: как россияне планируют встретить Новый Год? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Россияне рассказали, сколько денег планируют потратить на празднование Нового Года

Праздник к нам приходит: как россияне планируют встретить Новый Год? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: freepik

Новый год остается главным праздником для большинства россиян. Одни предпочитают встречать его дома в семейном кругу, другие выбирают дачи и клубы. Как россияне планируют провести новогоднюю ночь и сколько собираются потратить на праздники – рассказали в опросе ВЦИОМ.

Новый Год в 2025 году намерены отмечать 97% опрошенных. Традиция встречать Новый год дома остается самой популярной: 76% респондентов планируют провести праздничную ночь в семейном кругу. Такой формат стабильно удерживает лидерство с 2003 года.

Отмечать Новый Год за городом будут 6% россиян, включая дачи (4%) и дома отдыха (2%). Празднование в ресторанах, клубах или за границей остается редкостью – менее 1% опрошенных выбрали такой формат.

Молодежь чаще выбирает активный формат празднования. Среди зумеров (18-23 года) 13% планируют встретить Новый год в гостях, а 9% – на даче. В то время как 86% респондентов старшего возраста намерены остаться дома. Празднование на даче также более популярно среди жителей Москвы и Петербурга (13%) по сравнению с меньшими городами (1-5%).

В 2025 году россияне планируют установить новый рекорд расходов на Новый Год – в среднем 62 655 рублей (+16% к 2024 году). Основная часть бюджета пойдет на развлечения и досуг: походы на культурные мероприятия и поездки обойдутся в среднем в 26 536 рублей, что на 6 069 рублей больше, чем в прошлом году.

На подарки для близких россияне намерены потратить 22 983 рублей, а праздничный стол обойдется в 13 136 рублей. Для сравнения, в 2018 году расходы на подарки и стол были в разы ниже: 5 007 и 4 413 рублей соответственно.


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23 декабря в 16:55, просмотров: 261, комментариев: 0
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