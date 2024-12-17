Ограничения для мигрантов: решение проблемы или популизм?

В России предлагают и даже внедряют новые ограничения для мигрантов, в частности – запрет селиться и регистрироваться рядом со школами, а также не принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка. Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают эти инициативы: насколько они актуальны, это решение проблемы неконтролируемой миграции или это просто популизм? Что нужно делать сбалансированной миграционной политики, интеграции той части мигрантов, которая полезна для России, и сохранения национальной идентичности в Югре?

Дмитрий Щеглов: В России продолжают прижимать мигрантов. Целый куст очередных законопроектов то ли вступит в силу скоро, то ли находится в разработке. Мы это все видим и в Госдуме, и в региональных органах власти. Обсудим сегодня это вместе с моим коллегой-журналистом Тарасом Самборским. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Есть новость, согласно которой лидер партии ЛДПР предложил и анонсировал внесение в Госдуму законопроект о том, чтобы мигрантам запретить селиться и регистрироваться непосредственно в школах, и в детских садах и в принципе в образовательных учреждениях на все территории России, а также в 200 метрах от этих самых школ, детских садов и прочих образовательных учреждений. Пока что это еще не является законом – это только та мысль, которая может стать законом, но обсудить это уже можно. Тарас, как думаешь, насколько это релевантно нынешним потребностям в рамках антимигрантской риторики в России?

Т.С.: Очевидно, что очень серьезная проблема решения последствий весьма либеральной миграционной политики страны и многих регионов в последние годы на наших глазах все больше приобретает черты какого-то гротеска. Потому что озвучиваемые в качестве инициатив тем или иным чиновником или депутатом меры, помимо того, что они носят очевидный пиаровский характер, такой причем, дешевый достаточно, они явно не являются частью какого-то общего плана осмысленного. И нам остается лишь додумывать за этих инициаторов инициатив, что ж они имеют в виду, и какие цели преследуют, какой результат они хотят достичь реализацией озвученных программ, мероприятий и действий.

Вот последнее заявление Слуцкого: фактически он предлагает ввести в России, вернуть в России черту оседлости. Мы помним, что во времена Российской Империи чертой оседлости ограничивали проживание евреев на территориях городов. Ну вот сейчас…

Д.Щ.: При Советском Союзе же тоже что-то подобное было, нет? Или я ошибаюсь?

Т.С.: Там посложнее ситуация, но можем так сказать. Ну нет, Советский Союз – это же был великий интернациональный проект. Другое дело, что… Не будем улетать: это можно вообще говорить бесконечно об интернационализме Советского Союза.

Д.Щ.: Окей, все. Закрыли, так.

Т.С.: Это черта оседлости, ну, безусловно. Потому что, когда я услышал вот эту вот новость, я, честно говоря, даже оторопел. А как это вот возможно в современной цивилизации и в современной политической, культурной обстановке? Попробуем спроектировать. Есть школа некая. Ходит кто: участковый какой-то, или кто – специалист по оседлости? – и с метром…

Д.Щ.: С рулеткой.

Т.С.: Есть сейчас такие, поудобнее, на колесиках, дорожники используют. Идешь, и оно тебе отсчитывает метры, такой как бы дорожный курвиметр, и они отсчитывают эти 200 метров. Ну это нелепица. Вот стоит дом, я не знаю, один угол дома подпадает под эту зону, второй нет. Или подъезд, в который входит человек, подпадает? Полквартиры попадает, полквартиры нет. Я не ерничаю, я реально задаю вопрос абсолютно житейского характера. Это такая же инициатива глупая, как запрет продажи алкоголя в каком-то там радиусе от учебных заведений. То есть, если у вас в целом проблема с алкоголизацией населения, то одним-единственным решением – совершенно механическим, совершенно анекдотичным – вы эту проблему, естественно, не решите.

Так вот, с миграцией. Вероятно, либо тема миграции действительно очень остро стоит перед правительством страны, и что-то правительство знает такое, чего не знаем мы, простые обыватели, и, наверное, статистика по преступности, статистика по этнической преступности какая-то очень нехорошая, либо это очень удобная для самопиара некоторых политиков тематика. Скорее всего, и то, и другое как-то там переплетается, поэтому с такой страстью некоторые из них начинают стрелять своими идеями, пугая общественность.

Черта оседлости. Я не верю в результативность этой меры, потому что мы же не говорим о проблеме мигрантов, нелегальных мигрантов, нелегалов-иностранцев в радиусе каких-то социальных объектов: школ, детских садов, я не знаю, учебных центров. Мы же говорим в целом о проблеме, о том, что неконтролируемая миграция приводит к прямым убыткам регионов страны.

На примере Югры, депутат, кстати говоря, от той же партии ЛДПР, но более, с моей точки зрения – наш, региональный – говорил вразумительные вещи: сколько миллиардов уходит из бюджета региона на прямые дотации, на прямое финансирование людей, которые однажды взяли и решили приехать жить в Югру. На каком основании, зачем они Югре, кто их сюда звал, какие рабочие места им предложены, какую квалификацию они продают региональной экономике? Это все неизвестно. Но вот регион платит людям деньги, регион думает, где доставать новые деньги на строительство новых школ, новых детских садов, новых кабинетов поликлинических, больниц, ну и так далее и тому подобное.

Вообще, любая миграция, которая не связана с экономическим ростом, созданием новых производств и новых рабочих мест, всегда ложится тяжелейшим бременем на местные региональные бюджеты – это абсолютно ясно. И вот, за лучшей долей люди едут в Югру. Люди едут из соседних, прежде всего, среднеазиатских республик, стран, и люди едут из российских бедных регионов – это в первую очередь кавказские республики Российской Федерации и некоторые близлежащие регионы возле нашей большой Тюменской области: Курган, Челябинск.

Д.Щ.: Урал, считай.

Т.С.: Да. Соответственно, весь этот поток людей, мы говорим о десятках и сотнях тысяч, а за 20 лет, наверное, речь… Ну, хорошо, наверное, мы о миллионах не говорим, к счастью, но все-таки это десятки и сотни тысяч.

Д.Щ.: Сотни тысяч, наверное.

Т.С.: И по стремительному разбуханию Сургута мы понимаем, что – да – именно о таких порядках речь и идет. Соответственно, все эти люди приезжают на более качественную социальную политику Югры – или любого другого региона – чем в месте их постоянного проживания, садятся на эту социальную базу, утяжеляют ее, и каждый регион, и каждый бедный муниципалитет, как ужаленный в одно место, бегает, ищет дополнительные деньги на обеспечение этой разбухшей социальной потребности. Потому что это же большое давление: люди болеют, они идут в больницу, создают там очереди. Попадание к врачам по Сургуту, мы все это прекрасно знаем, стало более сложным, более длительным, чем это было 15 лет назад, 10 лет назад еще, попадание в детские сады – та же самая история.

Ну и, наконец, мы говорим об очень серьезной проблеме школ в Сургуте, о проблеме первых классов в Сургуте, о проблеме переполненных классов в сургутских школах, и о том, что сургутские школы не имеют никакой перспективы в ближайшие, я не знаю, 10-20 лет перейти на одну смену обучения. Просто экономически нереализуемо. Вот, что такое миграция, в том числе неконтролируемая миграция, как это все сказывается на регионах. Вот на этом фоне предложение ограничить чертой оседлости мигрантов, как оно решает все перечисленные мною выше проблемы? Вот ровным счетом никак. Но депутат Слуцкий сделал заявление, был процитирован, и всем, всей публике показал, что он там где-то еще плавает в верхних слоях политической атмосферы России. Это все, что можно сказать о Слуцком и его заявлении.

Д.Щ.: Да. Я уточню одну вещь: Тарас имел в виду, когда говорил про депутата, который в Югре это все обозначает, эту проблему – это Михаил Селюков.

Т.С.: Я извиняюсь, да, Михаил Селюков.

Д.Щ.: Да, вы увидите ссылку в описании к этому видео на интервью с Михаилом, где он рассказывает как раз, что он уже несколько месяцев, например, ждет ответа на запрос: сколько Югра тратит денег на образование детей мигрантов, на лечение. Речь идет о мигрантах внешних, то есть тех, кто приехал из других стран.

Т.С.: Иностранцев.

Д.Щ.: То есть они бесплатно учатся в наших школах, они все бесплатно лечатся в Югре в больницах, они, некоторые из них, получают некоторые пособия, хотя они не являются гражданами России. Это надо понимать, и ответа о суммах, которые уходят на эти нужды, у нас пока нет. Так что, если вам эти темы интересны, смотрите это интервью, оно довольно познавательное и популярное среди других видео нашего канала.

Вторая новость, которую мы хотели обсудить сегодня – это уже более реалистичная штука – дело в том, что правительство России подтвердило или верифицировало предложение Госдумы о том, что вообще-то стоит не принимать в школы детей мигрантов, детей иностранных граждан, которые не знают русского языка. То есть теперь для того, чтобы этот ребенок мигрантов попал в российскую школу, то нужно будет ему, во-первых, подтвердить, что его родители находятся на законных основаниях в России – как бы это очевидная вещь – и, второе, подтвердить знание русского языка. Таким образом, если правительство дало одобрение на этот законопроект, значит, скорее всего, он будет принят, и, скорее всего, в 2025 году он уже будет внедрен в практику, наверное, со следующего учебного года. Что ты по этому поводу думаешь? Потому что эта мера как минимум не бесспорная.

Т.С.: Не бесспорная, но вызывающая споры, я бы так сказал. Потому что возникает просто фундаментальный вопрос: а зачем тогда школа? В каком-то смысле каждый первоклассник, ну, не каждый, очень многие первоклассники не знают русского языка. Тот факт, что они говорят на русском языке, еще не является основанием для утверждения о том, что они знают русский язык. Они не умеют писать, они не умеют читать книги. Соответственно, школа – это институт, который учит всех людей грамоте – правильно? В мировой практике, именно в сегменте работы с иностранцами, подобную меру в большинстве стран воспринимали бы как дискриминационную по национальному признаку.

То есть еще раз: проблема миграции, проблема неконтролируемой миграции и тем более незаконной миграции, проблема наполнения страны, любого государства иностранцами – это большая политическая задача для любого правительства. В России мы наблюдаем эту проблему много лет, и мы видим уже очевидные последствия этой проблемы, последствия того, что на каком-то этапе российские многие региональные власти не занимались этой проблемой, и ситуация запущена. Но это то же самое, что запретить мигрантам жить на каком-то расстоянии от школ. Ну вы запретили. А мигранты, они же остаются в регионе, в стране, они же, я так понимаю, их же не сажают в эшелон и не вывозят, как при Сталине, просто куда-то там на сотни километров правильно? Значит, они остаются.

Вот приехал нелегальный мигрант, вот он где-то живет, где-нибудь в каком-то незафиксированном официально жилье, где-то он получает доход, опять-таки, не платя с этого налоги, не имея страховки, не получая зарплату официально. Но и вот мер по борьбе с этими очевидными, прямыми нарушениями законодательства я не вижу в политическом пространстве.

Никто не говорит: «Мы должны в принципе закрыть границы и запускать сюда только тех, кто готов: пункт первый, – вот любая миграционная политика – жить в рамках ценза оседлости (5, или 10, или 15 лет, в зависимости от сформулированных правительством приоритетов). Хочешь получить российское гражданство – живи тут, минимум, 10 лет». А в эти 10 лет включается, пункт номер два, официальный заработок, либо ты занимаешься бизнесом. У тебя официально зарегистрированная компания, ты в реестре налоговой инспекции находишься, у тебя доход по этой компании не менее установленного, опять-таки, правительством критерия.

И не минимальные какие-то суммы, а ты должен показывать свою бизнес-деятельность, то есть которая кормит тебя, кормит всех членов твоей семьи, иначе ты не продлишься потом, просто ты документы не сможешь показать, что ты в состоянии прокормить 5 человек своей семьи. Твоя фирма должна получать прибыль и платить все налоги, включая налог на прибыль. Пожалуйста, ты находишься здесь легально, потому что работающая компания увеличивает региональный валовый продукт, в конечном счете, национальный валовый продукт страны, государства.

Либо ты должен устроиться на работу. А как ты можешь устроиться на работе? Два пути: первое, ты попадаешь в Российскую Федерацию по квоте, которую, опять-таки, устанавливает Министерство труда, как во всех странах цивилизованных. Вот Министерство труда, то бишь правительство, государство говорит: «Нам надо столько-то там, я не знаю, десятков тысяч человек таких-то квалификаций». И список. И этот список распределяется по госкорпорациям, по крупнейшим компаниям, по частному бизнесу, и люди привлекают к себе иностранцев. Любая компания может выписать себе иностранного специалиста мимо квоты, но для этого соблюдается пункт номер один: он трудоустраивается, у него официальное жилье, и он, для того чтобы получить здесь российские документы, должен обладать, помимо квалификации, теми самыми пресловутыми знаниями местности, языка и так далее.

И вот мы подходим к пункту, с которого начали: как выучить человека языку, если он первые два условия соблюдает, но языка не знает? Значит, ему дается какое-то время для изучения этого языка. Где этот язык можно учить? Наверняка не за общей партой с остальными учениками, которые ходят в школу по факту своего российского происхождения – правильно? Значит, должны быть какие-то подготовительные курсы, адаптирующие иностранцев к жизни в России. Готова Российская Федерация на подобные затраты? Я так думаю, что нет, потому что в принципе она начинает борьбу с миграцией.

Д.Щ.: В Сургуте есть такой центр, который готовит, помогает учить язык, помогает учить законы и так далее. То есть тут, справедливости ради, в Сургуте он есть. Не знаю, насколько он решает массово проблему, но, как минимум, для сотен людей он эту проблему помогает решать, скажем так.

Т.С.: Ну прекрасно, отлично. Это все гуманитарный аспект решения проблемы. Мы не против иностранцев, мы не ксенофобы, мы не говорим о том, что границы страны, или региона, или города должны быть наглухо запаяны для проникновения сюда приезжих из других стран, из других регионов, более бедных регионов. Почему, ни в коем случае. Мы говорим о другом совершенно.

Если ресурсы региональных экономик, местных экономик и экономики в целом страны в таком большом объеме направляются на социальную поддержку иностранных граждан, мигрантов, которые не создают условий для роста ВВП или регионального продукта, то зачем нам такие мигранты? Вот таких мигрантов нам не надо. Давайте брать других мигрантов, которые будут иметь настоящие дипломы, которые хотят учиться в местных школах, и интегрироваться в местную культурную повестку, и растворяться в местном населении – это нормально, понимаете. Не создавать анклавы. Черта оседлости, кстати, это путь к созданию анклавов, гетто, если хотите, то есть таких районов, куда просто полиция будет бояться заходить. Все это прошли Англия, Бельгия, Франция, Германия. Товарищи, все это уже апробировано. Просто не надо набивать себе на своем лбу собственные шишки. Вот, возьмите, изучите опыт.

Сажать детей иностранцев за парты с, возьмем наш пример, с сургутскими детьми только потому, что они приехали в Сургут – да, это неправильно. Но запрещать им учиться в школах, потому что они не знают русского языка, это как бы политически звучит красиво для избирателя, но на практике как вы это реализуете, если они уже въехали? Значит, вам надо другие пункты политики миграционной соблюсти: ограничить въезд в Российскую Федерацию тех, кто не будет здесь жить официально, не будет извлекать официальный доход, не будет платить официальные налоги, не будет арендовать или покупать себе жилье и, соответственно, по всем пунктам интегрироваться. То есть это очень сложная вещь.

На примере города Сургута. За последние 15 лет население города Сургута выросло более чем на 100 тысяч жителей или, может быть, даже и больше. Мы это видим просто по стремительно растущей застраиваемой территории города. Это что, сургутяне переезжают из «хрущевок» в новостройки? Нет. Ни одной «хрущевки» же не снесли в Сургуте? Ну снесли несколько домов на 12 квартир, этих старых «деревяшек».

Д.Щ.: Ну да, аварийное.

Т.С.: Но о скольких домохозяйствах идет речь, о нескольких десятках? Если они хоть сотню наберут, уже нормально, правильно? А вводится на несколько тысяч новых домохозяйств, то есть квартир несколько тысяч. Средний коэффициент семейственности в Сургуте, наверное, давно уже выше, чем 3,3. Но возьмем даже 3,3 за основу – это тот коэффициент семейственности, по которому мы когда-то, очень давно, считали количество подписчиков на тираж газеты «Новый город». Ну пусть их будет 3,3-3,5. Вы понимаете, какой объем нового населения приезжает в город Сургут. Вот этому новому населению создаются уже государством все условия для закрепления здесь: жилье построено, инструменты его покупки предоставлены, социальные пособия есть, выплаты из бюджетов разных уровней есть, места в поликлиниках есть, в школах, в детских садах – все есть. Понимаете, да?

А теперь государство говорит: «Как же мы их будем учить русскому языку?» А уже поздно этим заниматься: они уже здесь. Теперь у вас другая проблематика: теперь вам надо из анклавов их всех вытаскивать и заставлять, скажем так, быть гражданами того региона, того города, того муниципалитета, в который они приехали. Вот если, берем город Сургут, или Югра – это российские регионы, российский муниципалитет с преимущественно русским населением, преимущественно с православным населением и, соответственно, с подобной культурой. Значит, они должны здесь уважать порядки местных территорий.

Это ведь нормальная практика? Вы же на пляже в Дубае не можете голый там топлесс загорать, ну, я про женщин говорю. Просто по местным законам это запрещено. А вы туда летите, и вам там хорошо, вам там солнце нравится, и море, и архитектура. Значит, вы уважаете местные порядки? Так, пожалуйста, давайте мы будем заставлять приезжающих сюда иностранцев уважать местные порядки. Одежда, светская одежда во всех общественных местах – правильно? – школа, выход на улицу, если это не какой-то фестиваль, не праздник. Здесь нет никакой ксенофобии, кстати говоря. Так вот решают местные жители: «Мы хотим, чтобы было вот так вот». Это же нормально?

Соответственно, вы учите русскому языку в школах за одной партой с местными жителями, начиная с того уровня, который позволяет, я не знаю, например, А1 уровень, значит, уже человек может говорить и более-менее что-то читать, понимать. Хорошо. За 5-6 лет что там иностранцев, тут русских-то детей до 11-го класса не могут выучить грамоте. А вы говорите про иностранцев. В общем, тема такая, достаточно… Не достаточно, а чрезвычайно тяжелая, сложная, но мы о том, что намереваются делать российские власти, судим пока только по отдельным заявлениям. Нет никакой программы, вот нет никакой программы.

Д.Щ.: Я еще добавлю от себя, что если этот закон вступит в силу, а он, скорее всего, вступит в силу в следующем году, то мы рискуем оказаться в ситуации, когда окажется на территории России какое-то количество семей, которые приехали, например, из Средней Азии, которые не смогли отдать своих детей в школу. А что такие люди будут делать? То есть дети куда денутся, если они в школу не пойдут? То есть вот они не знают русского языка, предположим…

Т.С.: На улицу денутся, попрошайничеством займутся.

Д.Щ.: Они пойдут, то есть они будут попрошайничать – не попрошайничать, но, например, организовать им групповые занятия по образованию – чему? То есть они явно соберутся в какие-то кучки, явно они будут как-то там образовываться. Кто их будет учить, чему их будут учить? То есть тут я непрозрачно намекаю на то, что таким образом Россия сама себе воспитает будущих экстремистов. То есть она создает почву, из которой потом вырастут явные экстремисты, потому что это люди, обиженные россиянами, обиженные российской властью, потому что их не пустили в школы. Они в школу не пришли, они там не изучили ни русский язык, ни русскую культуру, ничего не впитали. И что они будут делать? Вот это вот отличный вопрос: что они будут делать? Потому что мы рискуем реально получить…

Т.С.: Это как один из вариантов, да, это как один из вариантов. Поэтому, с моей-то точки зрения, любое государство должно максимально ограничивать попадание на свою территорию жителей других стран, особенно с другими культурными кодами. Еще раз, надо правильно понять: это не в коем случае не ксенофобия. Это сохранение национальной самоидентичности. Сама по себе Россия, конечно, очень многоконфессиональна, многокультурна, и ислам у нас представлен очень широко, но фактически не то, чтобы вторая религия в стране, он в известном смысле равноправная религия с православием, но это преимущественно светский ислам.

То есть, если мы берем российские мусульманские республики, они так или иначе – в большей степени, в меньшей степени – они интегрированы в общий светский уклад российского общества. Они не просто параллельно сосуществуют, но и учитывают, и живут в русском, я не знаю, культурном контексте. Можно так сказать или нет? То есть это в целом и общем единое общество, единое государство со своими отличиями: культурными, религиозными и так далее.

Здесь же мы получаем совершенно другую, простите меня за слово, аудиторию, которая не хочет никуда интегрироваться, которая просто хочет жить в более качественных, чисто человеческих условиях, чем они жили бы в Таджикистане, в Киргизии, я не знаю, в Узбекистане и так далее и тому подобное. И это важный фактор: Россия хочет принимать таких людей? Эти люди нужны России как жители, как жители, которые будут создавать новые поколения или нет? Хватает России рабочих рук квалифицированных без этих жителей или не хватает? Точно ли из этих стран надо брать вот эти самые рабочие руки?

А если точно, тогда действительно надо создавать условия для обучения русскому языку, для интеграции, для попадания в культурные процессы и так далее. Чтобы мы говорили о, знаете, о представителях таких народов, как о Фармане Салманове, ну и так далее. Как о многих… Я сейчас вот сходу начну просто не вспоминать людей, которые построили тот же Север, построили многие инфраструктурные объекты страны. Вот это вот очень принципиальный момент.

А запретить жить в 200 метрах от школ или запретить попадать в классы школ средних тем детям, которые не знают русского языка – ну да, ну, наверное. То есть люди скажут: «Ну хорошо, наконец-то». Но люди из других стран, мигранты из других стран и нелегальные мигранты, они никуда не денутся. Еще вы все-таки учитывайте очень важный фактор: кроме этих жителей, очень много в наш регион, в частности, приезжает россиян из бедных регионов. И они тоже привносят свои повадки, свои культурные ценности, которые часто с местным сообществом не коррелируются.

И государство на это вообще никак не реагирует, потому что оно говорит: «Мы не можем здесь предпринимать никаких действий, потому что Российская Федерация – это единая страна, единая территория, и каждый гражданин Российской Федерации имеет право на свою жизнь там, где он это выбрал». Это формально так, а неформально, по-человечески и для перспективы территории, на властях лежит большая работа по интеграции и этого населения в социум. В конце концов, мы же все стараемся, заселившись в новый дом, ну, не все, может быть, вот я себя к таким людям отношу, познакомиться с соседями. Потому что с ними надо дружить, правда? Надо знать в лицо своих близких, в общем-то, людей. Тебе с ними предстоит проводить на маленькой территории много времени. Здесь та же самая работа, та же самая работа.

Д.Щ.: Ну что ж, у нас время наше подошло к концу. Уважаемые комментаторы, пожалуйста, пишите, что вы думаете по этому поводу, какие мысли у вас по поводу мигрантов, что нужно делать: нужно ли ограничивать, не нужно ли ограничивать, как ограничивать, если это делать. Мы все комментарии читаем, на все отвечаем, так что это все очень интересная и очень важная тема. Полную расшифровку этого разговора вы прочитаете на siapress.ru, ссылка будет в описании. И до новых встреч, через неделю вновь поговорим о всяких важных вещах. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.