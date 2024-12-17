В России фиксируют сбой в работе электронных листков нетрудоспособности

«Социальный фонд России решил импортозаместиться, и теперь у него не работают электронные больничные. Неделю уже такая проблема. Местами кто-то пробивается, но масса людей сидят без подтверждения больничного и выплат. Что делать?» – спрашивает сургутянин Евгений Степанов.

Что произошло?

С 6 декабря жители многих регионов России столкнулись с трудностями при оформлении электронных больничных. Причиной стала приостановка работы сервиса Социального фонда России из-за перехода на «Единую централизованную цифровую платформу в социальной сфере», сообщает Вслух.ру.

Проблемы планировали устранить к 9 декабря, однако перебои в работе платформы продолжаются до сих пор.

«Из-за технических неполадок медицинские организации не могут передать больничные листы работодателям, что привело к задержкам выплат за период временной нетрудоспособности», – передает «Сиб.фм».

Скриншот попытки отправки ЭЛН в СФР с экрана компьютера врача. Фото: ptoday.ru

Корреспондент siapress.ru узнал в «Медицинском информационно-аналитическом центре» Югры, что проблема актуальна и в Сургуте. Трудности с оформлением электронных больничных подтвердили в четвертой поликлинике, а также в других медучреждениях города.

«У нас второй день поступают жалобы с разных организаций. Вчера две было. Сегодня – примерно пять жалоб. Вместо электронных больничных, скорее всего, выдают бумажные. У нас такой информации нет, не могу сказать», – рассказали в центре.

Как решить проблему?

Пока сбои в работе сервиса электронных больничных не устранены, медучреждения, компании и граждане ищут временные решения. «Интересная Россия» рекомендует следующее:

Для медицинских учреждений:

– Официально зафиксировать проблему, направив письменный запрос в Социальный фонд России (СФР) с подписью главного врача.

– Сообщить о трудностях в региональное министерство здравоохранения.

Для пациентов:

– Подать жалобу на сбой через сайт СФР или портал «Госуслуги».

– Обратиться в поликлинику и попросить оформить больничный лист в бумажном виде.

На данный момент СФР не сообщает, когда работа сервиса полностью восстановится. Эксперты отмечают, что такие сбои указывают на необходимость более тщательной подготовки при запуске новых цифровых платформ.