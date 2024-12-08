Россиянам рассказали о нововведениях в 2025 году

Новый год – новые правила. Так, в следующем году в России проиндексируют маткапитал, заработает единый стандарт защиты ипотечных заемщиков, госпошлина за регистрацию права собственности вырастет, а дарственную, возможно, придется заверять у нотариуса. О том, какие еще нововведения ждут россиян в 2025 году – рассказали эксперты Циан.

Материнский капитал вырастет

В 2025 году размер маткапитала на первого ребенка увеличат до 676 398,58 рубля, а на второго и последующих – до 893 835,55 рубля. Индексация составит 7,3%. Обычно это происходит с 1 февраля. До этого момента суммы выплат будут составлять 630 тыс. рублей при рождении первого ребенка и 833 тыс. рублей – при рождении второго. Индексируется и остаток маткапитала: если вы уже потратили часть, остаток также увеличится на 7,3%.

Дарственную, возможно, придется заверять у нотариуса

Законопроект № 498499-8 еще не принят. Если это произойдет, то договоры дарения недвижимости придется заверять у нотариуса.

Процедура будет платной:

госпошлина составит 0,5% суммы договора, но не более 20 тыс. рублей;

региональный тариф – 5 500 рублей за один объект;

получатель недвижимости заплатит НДФЛ, если не является дарителю близким родственником.

Госпошлина за регистрацию права вырастет вдвое

С 1 января 2025 года размер государственной пошлины за регистрацию перехода прав собственности увеличится. Теперь ее размер будет зависеть от кадастровой стоимости объекта, а не от указанной в договоре стоимости, как это было ранее.

Если кадастровая стоимость недвижимости не превышает 20 млн рублей или не установлена, то размер госпошлины составит 4 тыс. рублей.

Если кадастровая стоимость выше 20 млн рублей, то размер госпошлины составит 0,02% кадастровой стоимости на дату обращения в Росреестр, но не менее 0,02% цены сделки и не более 500 тыс. рублей.

Также вырастет госпошлина при одновременной постановке на кадастровый учет и регистрацию права. Сейчас для физлиц она равна 2 тыс. рублей, а вырастет до 6 тыс. рублей при кадастровой стоимости не более 20 млн рублей. Если недвижимость дороже, то госпошлина составит 2 тыс. рублей + 0,02% кадастровой стоимости, но не менее 0,02% цены сделки и не более 500 тыс. рублей.

Можно будет устанавливать самозапрет на выдачу кредитов

С 1 марта 2025 года россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов через портал госуслуг. С 1 сентября услуга станет возможна и во всех отделениях МФЦ. Услуга бесплатная.

Оформить такой запрет или снять его можно при подаче соответствующего заявления. Затем данные автоматически передаются в квалифицированные бюро кредитных историй.

Банкам и микрофинансовым организациям придется искать информацию о наличии подобных запретов во всех квалифицированных бюро кредитных историй – делать это надо до подписания кредитного договора. Если самозапрет оформлен, заявителю откажут в кредите.

Выписки из ЕГРН подорожают

Росреестр впервые за восемь лет повысит стоимость бумажной выписки из ЕГРН об объекте недвижимости – смена тарифа произойдет с 1 января 2025 года.

Для физлиц стоимость составит 1 740 рублей, для юрлиц – 5 100 рублей. Электронная выписка из ЕГРН для физлиц будет стоить 700 рублей, для юрлиц – 1 400 рублей.

Заработает единый стандарт защиты прав и интересов ипотечных заемщиков

С 1 января 2025 года в России заработает стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков – с этой даты он станет обязательным и будет распространяться на все договоры. Этот стандарт должен свести к минимуму использование на ипотечном рынке высокорисковых схем. Также он обязывает банки подробно разъяснять заемщикам все условия кредита.

Есть и другие изменения:

– Банки перестанут направлять деньги по ипотечному кредиту на аккредитив, где они долго не используются по целевому назначению, а не на эскроу-счет. Так решится проблема того, что средства не защищены системой страхования вкладов.

– В первоначальном взносе нельзя будет учитывать сумму кешбэка, которую покупателю возвращают после покупки квартиры. Первоначальный взнос покупатель целиком уплачивает за счет собственных средств – это поможет ему объективно оценить свои возможности.

– Банкам запретят получать вознаграждение от застройщиков за снижение ипотечной ставки, если при этом дорожают объекты.

– Рекомендованный срок ипотечных договоров – не более 30 лет. Сумма кредита не должна превышать 80% стоимости квартиры.

Рискованным заемщикам ограничат выдачу ипотеки

С 1 апреля ужесточится регулирование ипотечного рынка: людям с большой кредитной нагрузкой будет очень сложно получить новый кредит – в первую очередь ипотеку без залога. Подобные ограничения называются макропруденциальными лимитами.

Ограничения коснутся выдачи ипотеки как в банках, так и в микрофинансовых организациях.

Региональным властям придется внедрять программы добровольного страхования от ЧС

С принятием законопроекта № 605295-8 региональные власти будут обязаны разрабатывать и внедрять программы добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций.

В Подмосковье перестанут строить микроквартиры

С 1 января 2025 года вступит в силу запрет на строительство в Московской области новостроек с квартирами площадью менее 28 кв. м. В этой площади не учитываются балконы, лоджии и кладовки. Нововведение также касается студий и объектов со свободной планировкой. Кроме того, площадь двухкомнатных квартир должна быть минимум 44 кв. м.

УК будут отчитываться перед собственниками по новым правилам

Работа управляющих компаний станет прозрачнее из-за вступающих с 1 января 2025 года поправок к законопроекту № 651434-8. В частности, появится единая форма годового отчета и дифференцированные стандарты управления многоквартирными домами. В итоге собственникам будет проще разобраться, на что УК потратила их средства.

Действие поправок также распространяется на товарищества собственников жилья и специализированные потребительские кооперативы.

Регионы должны перейти на единые нормативы потребления ЖКУ

По действующим правилам к 1 января 2025 года вся страна должна перейти на единые нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг – это касается многоквартирных домов, в которых не установлены счетчики. Но некоторые регионы переходят на единые нормативы поэтапно – это помогает избежать скачка цен на ЖКУ.

Заработают новые правила расселения из аварийного жилья

С 1 января 2025 года стартует новый этап расселения из аварийного жилья. Основной сценарий сохранится.

Из денежной компенсации за изъятое жилье хотят вычитать расходы на снос аварийного здания или восстановительные работы.

Второе возможное нововведение: жильцам разрешат приватизировать квартиры.

Третье: можно будет получать не один жилой объект, а несколько – главное, чтобы их общая площадь не превышала площадь того жилья, которое будут сносить.

А еще предлагается привлечь к программе региональных операторов. Они будут помогать с вывозом строительного мусора, а иногда и покупать или строить новое жилье – в разных регионах их задачи будут отличаться.

Дачную амнистию продлят и расширят

Закон о дачной амнистии распространится на расположенные на участке хозпостройки, включая бани, теплицы, хозблоки, летние кухни и другие объекты.

Ранее это была сложная процедура с привлечением кадастровых инженеров. Оформить хозпостройки по упрощенной схеме можно, если участок находится в собственности, а право оформлено до 1 января 2013 года. Если право зарегистрировано позже, потребуется составленная и заверенная декларация.

За регистрацию нового дома надо будет платить госпошлину

За постановку дома на кадастровый учет придется платить: при постройке нового объекта – 2 тыс. рублей; при изменении сведений об объекте – 1 тыс. рублей. Ранее это было бесплатно.

Также вырастет оплата за регистрацию права на земельный участок для ИЖС и ЛПХ, объект капитального строительства и за регистрацию ограничений на сделки с сельскохозяйственными участками.

В ИЖС станут обязательными эскроу-счета

Если дома ИЖС возводят подрядчики, для расчетов с ними эскроу-счета уже используются. Но с 1 марта 2025 года эта норма станет обязательной. Счета будут застрахованы на сумму до 10 млн рублей.

Суть: заказчик будет переводить деньги не напрямую строителям, а на специальный эскроу-счет. Доступ к этому счету откроется строителям только после сдачи дома. Предполагается, что закон защитит деньги заказчиков от рисков недобросовестных застройщиков, а также снизит риски недостроев.

Оформлять земельные участки можно будет онлайн

С 1 января 2025 года запускается сервис «Земля просто». С его помощью можно будет самостоятельно, без помощи кадастровых инженеров, подготовить схему расположения земельного участка. Сервис привлекает данные из федеральных и региональных информационных систем, поэтому схема получается точной. Благодаря онлайн-формату работы сроки оформления сократятся, а количество ошибок из-за человеческого фактора минимизируется.

Как следует из описания законопроекта о сервисе, можно будет выбрать для себя участок, который находится в государственной или муниципальной собственности. Также можно будет подать заявку на предоставление этого участка, подписать документы в электронном виде и получить их обратно.

Собственники должны будут освоить свои участки за три года

С 1 марта вступает в силу закон, по которому собственники участков в населенных пунктах должны будут освоить их в течение трех лет после вступления в право собственности. То же самое касается участков в садовых и огороднических товариществах.

Закон направлен на решение ситуации с заросшими и захламленными участками. За неосвоенный участок собственников будут штрафовать, в крайнем случае участок смогут изъять.

Частные дома надо будет регистрировать сразу после строительства

Новые частные дома надо будет регистрировать в ЕГРН сразу по окончании строительства, до этого использовать их будет нельзя.