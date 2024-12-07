Эксперты рассказали, что нужно сделать, чтобы стать волонтером

В России более 7,5 млн волонтеров. Они помогают в больницах, организуют фестивали и спортивные соревнования, поддерживают людей в чрезвычайных ситуациях и развивают социальные проекты. О том, как стать волонтером и начать помогать другим – рассказали эксперты Объясняем.рф.

Выберите направление

Волонтеры нужны в самых разных сферах. Выберите направление, которое нравится вам больше всего:

социальное – поддержка людей в сложных ситуациях;

медицинское – волонтерство в больницах;

экологическое – забота о природе;

чрезвычайные ситуации – помощь людям, которые попали в беду;

зооволонтерство – спасение животных;

культурное – работа в музеях;

спортивное – помощь на соревнованиях.

Отправьте заявку

1.Зарегистрируйтесь на платформе ДОБРО.РФ.

2.Найдите подходящую вакансию и отправьте заявку.

3.После одобрения заявки дождитесь ответа организаторов.

Возможно, вам потребуется пройти собеседование или обучение.

Личная книжка волонтера

Это документ, который вы получите, когда станете добровольцем. Он подтверждает ваш опыт волонтерской работы. В него записывают все мероприятия, в которых вы участвовали как доброволец, ваши достижения и пройденное обучение.

Личная книжка волонтера бывает в двух форматах – электронном или бумажном. Первый вариант появляется автоматически в вашем профиле на сайте dobro.ru, когда вы регистрируетесь на платформе, участвуете в добром деле или проходите курсы в Добро.Университете. Чтобы оформить бумажную книжку, нужно обратиться в волонтерский центр вашего региона.

Возрастные ограничения

Начать помогать как доброволец можно с 8 лет. Детей до 14 лет принимают в волонтеры вместе с родителями или официальными представителями. А несовершеннолетним, которые уже получили паспорт, понадобится только письменное согласие родителей или опекунов.

Плюсы волонтерства

Помимо возможности помочь людям, это отличный способ найти единомышленников.

А самым активным волонтерам дают дополнительные баллы при поступлении в вузы – от 1 до 10. Для этого нужно:

заниматься волонтерством не меньше трех месяцев;

отработать минимум 20 часов;

подтвердить свои волонтерские часы в личной книжке добровольца — их должна проверить и заверить организация, в которой вы работали волонтером.

Учитывают только добровольческие проекты, в которых абитуриент участвовал не ранее, чем за четыре года, и не позже, чем за три месяца до подачи документов в приемную комиссию.