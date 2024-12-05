Почему Сургуту пора прощаться с ларьками во дворах и у торговых центров

В этом выпуске «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают инициативу сургутских властей по очищению города от ларьков. Должны ли киоски исчезнуть навсегда или городу нужен компромисс? Как это влияет на городскую среду и предпринимателей? Узнайте в нашем видео!

Дмитрий Щеглов: Сургутские власти потихоньку прижимают ларечников – это надо констатировать, хоть в какой-то степени это происходит. Как отчиталось Контрольное управление сургутской администрации, у нас 76 предписаний выдано владельцам ларьков, которые находятся на придомовой территории либо на территории возле торговых центров. А мы знаем, что их там много, и они туда перебрались после того, как их выгнали с муниципальной земли. Все эти предписания касаются нарушения правил благоустройства.

То есть сейчас, как я напомню, в Сургуте нельзя ставить ларьки на газоны, нельзя ставить их возле проезжей части, нельзя их ставить на определенном расстоянии от домов. И эти правила, которые были декларированы еще в прошлом году, этой осенью вступили в силу. И ларечники, угадайте, что сказали? Они сказали: «Ого, вот это сюрприз. А мы даже и не знали, что подобное происходит». Ну и, соответственно, сейчас происходит их планомерное прижимание, хотя прогнозировалось, что, скорее всего, этого не будет. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Тарас Самборский, мой коллега, на связи. Тарас, давай обсудим, как ты видишь эту ситуацию. Ларьки все-таки потихоньку как будто бы пытаются прикрутить. И их бесконтрольное существование на частной территории все-таки как будто бы – как будто бы, опять же, мы можем только предварительно это говорить – осложняется. Что думаешь?

Тарас Самборский: Я за. Я считаю, что власть должна жесточайшим образом бороться за красоту и чистоту городского пространства. С муниципальной территорией все понятно, здесь вообще не может быть никаких вопросов. Вот просто все, что касается муниципальной территории и территории управляющих компаний. Киоски не имеют права на жизнь, если это не 4 вида деятельности, мы об этом часто говорили.

Вероятнее всего, ну, то есть точно – это обувные киоски в каком-то, опять-таки, количестве. Хотя, мне кажется, даже уже и с этим вопросом можно решить проблему через торговые центры, через нормальный переговорный процесс власти с администрациями торговых центров. То есть просто должен быть местный закон или региональный закон, обременяющий за какую-то ставку (ставка все равно же не будет меньше, чем ставка аренды в киоске, правильно?), то есть это же все высчитывается элементарно. То есть на киоск надо инвестиции, покупка, электричество, подводка, подключение, коммуналка, уборка вокруг него – это все затраты огромные. Безусловно, сидеть где-нибудь под лестницей или в маленьком углу обувщику, который обслуживает местное население, вполне доступно. Но власть должна этот процесс генерировать.

Вот у нас раньше за подобные вещи отвечала госпожа Дарья Гаврикова, помните, в администрации Сургута. Она работала с предпринимательским сообществом и вот так вот это все проталкивала. Это совершенно хорошая местная политика – вот эту работу проводить с предпринимателями. Я не это имею в виду, нет. Я имею в виду, что тактильные отношения между властью и предпринимательским сообществом на низовом уровне – это обязательная вещь для каждой власти. Может быть, цветы, и то спорно. Уже все сформировалось вокруг цветочного рынка или цветочных рынков. Все знают, куда можно поехать купить букет цветов. Более того, есть уже интернет, и тебе этот букет цветов домой привозят. То есть уже тоже отпала необходимость.

Речь шла еще об овощных-фруктовых киосках. Вероятно, но это сезонные вещи, которые точно так же власть регулирует. Она определяет, в каких районах, на какую плотность населения можно разрешить при магазинах или на какой-то территории организовать летние овощные киоски, может быть, даже и зимние, ради бога. Но мы в любом случае ведем речь о кратном сокращении подобных форматов торговли. И к этому надо всем привыкать. Город должен быть чистым, город надо видеть глазами. Ты должен идти по улице и не видеть непрерывно ларьки с коробками, со странными гражданами, вокруг там находящимися, со странным оформлением витрин, вернее, никаким оформлением витрин. Это все, в общем-то, эстетика, ну, такая, примитивная, с точки зрения городского пространства, с точки зрения создания приятного городского ландшафта, правильного городского ландшафта.

А вот все, что мы обсуждаем о киосках, расположенных на частных участках – это тема более, конечно же, интересная и тяжелая для муниципалитета, потому что вроде бы по закону на частную территорию никак не можем влиять. С другой стороны, это все от лукавого. Муниципалитет выдает разрешение на освоение каждого земельного участка, и каждый земельный участок проходит определенную процедуру согласования. Большинство участков сначала передаются будущему владельцу через институт аренды. Но даже когда участок выкупается, муниципалитет и регион вправе требовать от пользователя земельным участком строгого соблюдения целевого назначения данного земельного участка. В каждом документе, который есть на руках у владельцев многочисленных торговых центров, четко написано, какая там застроена площадь, под какие цели эта застроена площадь, и другие параметры, определяющие целевое назначение использования муниципальной земли, даже если она частная и выкуплена.

Вот и все. Власть должна беспощадно наказывать, штрафовать, лишать лицензии, не продлевать патенты, использовать свои тайные административные ресурсы для давления на предпринимателя, если возле торгового центра, 90% которых в Сургуте и так – это абсолютно быдло-формат, это «черкизоны» под каким-то более или менее современным сайдингом, возникают еще целые деревни из ларьков. То есть это все должно идти под бульдозер вот абсолютно бескомпромиссно, просто бескомпромиссно. То есть так не должно быть – и точка.

И никаких допусков: ни обувщики, ни цветочники, ни мороженое, ни пресса – все, все к чертовой матери вычищать, потому что в Сургуте огромное количество торговых точек. Все новостройки, жилые и нежилые, имеют на нулевом этаже встроено-пристроенное помещение. Эта проблема решается арендными ставками, она решается рынком. В городе, я не знаю, сколько уже сот торговых центров, больших и маленьких, которые точно так же могут приютить предпринимателей, готовых вести нормальный, оформленный, структурированный, легальный бизнес. Если вы не готовы такой бизнес вести, значит, ребята, вам с нами не по пути, значит, вам надо ехать домой, там, где вот привыкли такой бизнес вести. А здесь, в Сургуте, не надо так делать. Пожалуйста, платите официально аренду своему арендодателю или официально покупайте какую-то собственность, если у вас есть на это деньги и понимание вообще, что такое владение собственностью – это очень ответственный процесс.

И мы видим, как многие собственники, скажем так, плохо владеют своей собственностью, вот если мы походим по разным торговым центрам, ну, это все печально. Для города Сургута с его покупательской способностью иметь такие торговые центры, которые зачастую у нас встречаются, их большинство, это просто очень неприлично для Сургута и, естественно, для владельцев этих торговых точек в первую очередь. Вот, собственно, все, что касается киосков. Поэтому не робко надо властям очищать город от ларьков, а полномасштабно, жестко, принципиально и совершенно бескомпромиссно.

Д.Щ.: Что касается торговых центров, там есть такой нюанс, что, как объяснял Владимир Болотов в нашем эфире, там, если возле торгового центра по бумажкам должно быть такое-то количество, например, 120 парковочных мест, а у него их там 140, то, в принципе, он может на оставшихся 20, которые он лишние построил, поставить какие-то ларьки. То есть, в принципе, как сказал Владимир Болотов, это выполнимая история. Другое дело, что, если ты заставил так свою парковку, что у тебя их стало меньше, вот тогда ты прямо точно нарушаешь. Но это опять же вопрос к власти, насколько она регулирует эту всю историю.

Т.С.: Ну, у меня два встречных вопроса, очевидных. Первый – сколько торговых центров в Сургуте ты можешь назвать, у которых есть 120 – я так понимаю, цифру ты назвал с фонаря – парковочных мест?

Д.Щ.: Да, просто.

Т.С.: Или 20 парковочных мест?

Д.Щ.: Ну да, там не у всех.

Т.С.: Ну что смеяться? Ну слушайте, никто не соблюдает эти нормы, всем наплевать на парковочные места, просто всем глубоко на это наплевать. То есть какие-то для блезиру делаются вещи, которые могут позволить чисто бумажно отчитаться в муниципалитет о том, что у них там нормы парковок соблюдены. Но все, что понастроено внутри квартала – это, во-первых, просто нарушение градостроительных норм для начала, частная там собственность или не частная. Значит, это была коррупция, это кто-то за взятку отводил землю в разные годы, это кто-то за взятку подписывал архитектурный проект, это кто-то за взятку вводил в эксплуатацию, это кто-то обязательно владеет той или иной «ОООшкой», которая эти бумаги протаскивает через муниципальные службы.

Слушайте, я это все просто знаю, я просто это все знаю. У меня под окнами дома просто построили за взятки внаглую химчистку. Вы можете себе представить, в центре города Сургута, во дворе жилом химчистку построили? Я таскал к себе, у меня мэр города был на участке, я ему показывал: сносите это. Он пришел со своим одним заместителем, с другим заместителем по стройке – я уже давайте не буду называть фамилии, потому что мы в каждом выпуске те или иные этапы городской администрации вспоминаем, вот при этом то было, при том это было – они разводили руками все. А потом я просто узнал, что у меня по иронии судьбы одноклассница, вот у нее такая «ОООшечка», которая штампует документики. Ну я что, открываю какую-то Америку, что ли? Значит, по этим нормам… А второй вопрос я не задал. А второй вопрос: а что мешает городу, ну и региону уж точно, принять закон, категорически запрещающий подобное шулерство с землей?

Д.Щ.: Неизвестно.

Т.С.: Земля выдается под размещение стоматологической частной клиники – окей. Их, конечно, нам очень не хватает, но пускай будет еще тысячная стоматологическая клиника, аптека, торговый центр четырехэтажный – окей, хорошо. Что мешает определить региональным законом очень простую вещь? Земля выделяется строго под эти цели, никакая иная медицинская или профильная другая деятельность не разрешается, дополнительная коммерческая деятельность не разрешается, торговля не разрешается. Использование земельного участка предоставляется только на основании данного вида деятельности. Размещение иных объектов движимого или недвижимого имущества, собственности, производства, торговли запрещено. Вот и все. Вы делаете такой закон и беспощадно наказываете нарушителей закона.

У нас сейчас, слушайте, сажают за такие мелочи, что, я думаю, нарушение земельного законодательства, которое уродует городское пространство – это очень важный аспект. Я не за репрессии, но я за то, чтобы те, кто просто засирают землю, на которой они живут, они должны быть наказаны. Просто, ну им просто тут не место, понимаете? Все. Пробил ты каким-то образом свой магазин, который нахрен никому не нужен, этих магазинов как пруд пруди. Что ты там будешь продавать? Трусы с водкой? Ну так слушайте, пройдите по проспекту, вот просто набережной, он очень короткий, он, по-моему, меньше километра, но сколько там понатыкано торговых центров: с улицы, во дворах, в пристроенных помещениях. Ну куда это столько? С этим надо просто бороться. Все это регулируется местным, но в большей степени региональным законодательством. Но в этом процессе муниципальная власть играет основную роль, потому что она выходит с законодательными инициативами на субъект федерации и фактически пишет эти законы под себя. Это надо делать.

Д.Щ.: Ну и тут я бы еще добавил такой нюанс, что теперь размещение новых ларьков должно происходить после согласования с архитектурными властями города. И вот что мне интересно, что мне прямо вот очень интересно: как будут выглядеть эти самые новые ларьки, которые будут установлены после подписания в Департаменте архитектуры и градостроительства Сургута? Прямо я с большим удовольствием на них посмотрю, на эти фотографии, поизучаю. Потому что мне кажется, что это скажет многое о том, насколько реформаторский пыл в отношении ларьков и киосков в Сургуте имеет какие основания под собой: то ли сделать действительно город как-то лучше, краше, интереснее, то ли что-нибудь другое. Вот это вот, я надеюсь, мы в ближайшие месяцы увидим.

Т.С.: Ну давай еще минутку заберем. Я тебе скажу, как они будут выглядеть. Они будут выглядеть так же, как они выглядели всегда. Слушайте, а у нас, что, в Департаменте архитектуры Ле Корбюзье завелся, что ли, какой-то там? Заха Хадид? Норман Фостер? Кто будет это все согласовывать? Я еще раз говорю: будут заносы через те же «ОООшки», то же все самое. Был у нас такой великий директор департамента архитектуры и градостроительства – господин Коновалов, да? Ну, это только узкие специалисты, типа нас с тобой, могут помнить эту фамилию, потому что ничем он не запомнился, разумеется.

Но вот на моем уровне он запомнился анекдотической своей деятельностью. Сначала они всем департаментом сильно обижались за нашу критику: на каком основании в городе вот это вот уродство и гадство с киосками? Просто город завален ими. И потом он через третьих лиц передал мне картинки, как на улице Ленина преобразились киоски. Это не анекдот, это на полном серьезе.

Департамент заставил предпринимателей – я уж не думаю, что они заставили личным убеждением, но, наверное, я сегодня прекращу свои грязные намеки на очевидную нечистоплотность некоторых процессов, связанных с землей и с недвижимостью в Сургуте – ну так вот, они заставили предпринимателей вот эти вот старые, вот эти вот развалины (а этим всем киоскам, им лет по 20, по 30, их с каких-то свалок привозят, с каких-то курганов тащат, господи), ржавое железо, они заставили его обшить новыми пластиковыми стеклопакетами – великое достижение архитектурной мысли, пластиковый стеклопакет, товарищи, кто соображает немножко что-нибудь в архитектуре – и новым сайдингом, ну и кое-где заменить вывески. И он искренне обижался, за что мы опять критикуем его департамент. Он не понимает, что тут надо приехать человеку на Komatsu просто, вот это все вот сгрести куда-нибудь на помойку и закрыть этот вопрос. Нет, они же сидят, целый департамент, думают: как мы ларек преобразим, а как мы теперь по новой процедуре будем согласовывать новый дизайн ларьков. Ну вы что, вы в своем уме, товарищи? Прекратите эту практику, убирайте с улиц города ларьки и запишите это себе в профессиональный актив. Вас просто с такой строчкой в портфолио возьмут на следующую работу, я вам честно говорю.

Д.Щ.: Да. Ну что ж, а что вы думаете, дорогие зрители, по этому поводу? Пишите в комментариях, что делать с ларьками, нужно ли их дальше щемить нещадно или, наоборот, нужно дать им немножко продыху и возможность поработать. Так что ваши мнения очень ценны, будем читать, будем реагировать. Может быть, на основе каких-то ваших мнений будет одно из наших видео следующее снято. Подписывайтесь на наш канал, у нас каждый день что-то интересное выходит. Ставьте «лайки» и читайте полную расшифровку этого разговора на https://www.siapress.ru, ссылка будет в описании. И до новых встреч, увидимся, снова о чем-то интересном поговорим. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.