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Почему в домах Сургута льется грязная вода? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Сургутянам назвали основные причины грязной воды в домах

Почему в домах Сургута льется грязная вода? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: пресс-служба администрации Сургута

Не первый год жители Сургута сталкиваются с грязной водой. Так, например, в доме по улице Ивана Захарова, 2/1, несколько дней лилась «черная жижа». Кроме того, горожане, проживающие в восточном районе, мучались со ржавой водой с 10 ноября, пишет издание 86.ru. О том, когда в Сургуте решат эту проблему − в нашем обзоре.

В чем проблема?

На прошлой неделе глава Сургута Максим Слепов встретился со специалистами из «Горводоканала» и «Городских тепловых сетей», чтобы понять причину и разобраться в том, что происходит в городских кранах и трубах. По словам специалистов, основная проблема ‒ это железо, которое находится в воде.

«На этих пластиковых трубах накапливаются со временем отложения. В частности, эти смеси ‒ это и есть оксид железа, который накапливается в общей системе. В итоге, когда происходит определенное изменение или повышение гидравлического давления в системе, естественно, все эти хлопья и отложения идут в сторону конечного потребителя, и мы сталкиваемся с вами с этой проблемой в виде грязной воды», ‒ объяснил Максим Слепов.

Еще одной причиной загрязнения воды является недостаточная очистка труб центрального водоснабжения. Ежегодно в Сургуте должны чистить до 5% центральных труб от смесей. Вероятнее всего, специалистам придется увеличить масштаб этой работы, учитывая накопительный эффект на протяжении нескольких лет.

Большое количество ввода жилья также повлияло на загрязнение воды. Стоит отметить, что раньше Сургут рос в основном в сторону восточной части города, где центральная система водоснабжения не закольцована. А в настоящий момент ежегодно в городе вводят до 300 000 квадратных метров жилья.

«Для того, чтобы вода не застаивалась, центральная система водоснабжения должна быть закольцована, чтобы вода двигалась постоянно. К сожалению, это не было реализовано в восточной части города, и поэтому та часть районов и домов оказались тупиковыми. И, соответственно, когда вода застаивается, железо начинает оседать. Если вы просто нальете воду в стакан, вы увидите ‒ через некоторое время там появится этот осадок», ‒ уточнил мэр.

По словам главы Сургута, в 2025-2026 году в восточной части города сделают водовод, который позволит избежать вышеуказанной проблемы. Часть его уже была построена в прошлом году, а второй и третий этап реализуют в течение двух лет.

На загрязнение воды влияет и состояние сетей многоквартирных жилых домов (МКД). Управляющие компании минимум раз в год должны проводить очистку своих сетей.

«В среднесрочной долгосрочной перспективе предстоит строительство нового водовода общей системы и, конечно, реконструкция старых водоводов, которые лежат уже на протяжении нескольких десятков лет. Это тоже проблема есть и над ней мы также работаем, чтобы заменить сети там, где они этого требуют, уже на современные пластиковые трубы для того, чтобы обеспечить жителей чистой водой», ‒ указал Максим Слепов.

Пути решения проблем

Помимо перечисленного, для устранения грязной воды власти Сургута планируют привлечь научное бюро. Возможно, эксперты предложат новые системы фильтрации, другие системы стабилизации потока, чтобы не было гидравлических ударов, и горожане могли спокойно получать воду в течение всего года в чистом виде.

Так как реконструкция и обновление сетей водоснабжения будет происходить в течение нескольких лет, было принято решение поставить системы фильтров в образовательные учреждения, которые находятся в восточной части города.

«Буквально в первом квартале мы начнем работать над установкой этих систем фильтрации в социальных учреждениях, школах, чтобы дети не страдали от грязной воды», ‒ подтвердил мэр Сургута.

Также вероятнее всего в Сургуте придется увеличить количество промываемых сетей, которое делается специальным оборудованием. Для этого необходимо перекрыть водовод. Предполагается, что эти регламентные работы начнутся в летний период.

Отметим, что в едином градостроительном документе предусмотрено строительство водоочистных сооружений и водовода, под который уже предусмотрена земля. «На 2025 год на строительство водоводов мы запланировали порядка 88 миллионов рублей, а на 2026 год ‒ порядка 190 миллионов рублей. Это именно на строительство новый сетей. Деньги на очистку труб это отдельно, над этим будет работать «Горводоканал». Безусловно, мы им в этом поможем», ‒ подытожил Слепов.

Наглядный пример

Главной причиной грязной воды является вторичное загрязнение труб, комплексной промывкой которой системно не занимались более 15 лет.

«Это привело к накоплению большого слоя железистого осадка, который выпадает в краны при любом изменение гидравлического процесса. В этой связи те же промывки (без которых уже нельзя обойтись) приводят к периодическому ухудшению водоснабжения в разных частях города. Для того, чтобы процесс стал управляемым, а ухудшение ресурса носило кратковременный характер, вырабатываются общие решения между всеми участниками процесса: РСО (ГВК), транзитные организации (ГТС и иные транзитеры), УК, обслуживающие внутри домовые сети», ‒ указали в пресс-службе администрации Сургута.

Трубы водоснабжения до промывки

Трубы водоснабжения после промывки


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Сегодня в 10:28, просмотров: 223, комментариев: 0
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