Пошаговая инструкция о том, что делать, если вас затопили соседи

«Что делать, если в квартире потоп, а соседей нет дома?» − спрашивает читатель siapress.ru Никита Белов.
Отвечают эксперты Объясняем.рф:
Частые причины затоплений
- Прорвало трубу.
- Течет смеситель на кухне или в ванной комнате.
- Сломалась бытовая техника − например, протекает стиральная машина.
- Повредились батареи отопления или вышел из строя водяной теплый пол.
Что делать, если вы затопили соседей
- Позвоните в управляющую компанию − она вызовет слесаря, чтобы перекрыть подачу воды в подъезде.
- Перекройте воду в своей квартире.
- Отключите электричество в помещении, где течет вода, чтобы избежать короткого замыкания.
- Спуститесь к соседям и скажите, что заливаете их: им тоже нужно перекрыть воду и отключить электричество.
- Вместе зафиксируйте ущерб в обеих квартирах − сфотографируйте последствия.
Протечки не всегда заметны − вполне возможно, соседи придут к вам сами, потому что в вашей квартире сухо. Вместе с ними попробуйте найти место аварии, перекройте воду, выключите электричество и позвоните в УК, если соседи этого еще не сделали.
Что делать, если вас затопили соседи
Порядок действий аналогичный: обесточьте квартиру, перекройте воду и поднимитесь к жильцам над вами. Если у соседей все сухо, их нет дома или вам не открывают, вызовите специалиста из УК, чтобы он установил место протечки.
Чтобы зафиксировать ущерб, не обязательно присутствие тех, с чьей квартиры начался потоп. Вы можете позвать в свидетели других соседей и оформить акт о заливе.
Если не открывают дверь
Может оказаться, что соседей нет дома. Сообщите о затоплении в аварийную службу − специалисты приедут и перекроют воду. Снимите протечку на видео, сделайте фото, пригласите свидетелей.
Если сосед не объявился, дверь не открывают и неизвестно, живет ли вообще кто-то в квартире, обратитесь в УК − она свяжется с собственниками и потребует пустить сантехников внутрь. Если ей откажут, она обратится в суд.
Как оформить затопление
Соберите комиссию из жильцов, представителя УК и сантехника, чтобы точно определить, где возникла протечка и кто виноват − вы, ваши соседи сверху или управляющая компания.
Составьте акт о заливе квартиры. В документе укажите:
- дату, время и причину затопления;
- все повреждения в обеих квартирах;
- Ф. И. О., адрес, контакты собственников жилья;
- данные о составе комиссии: ИНН, название и адрес УК или ТСЖ, имя руководителя, Ф. И. О. жильцов и адрес их проживания.
Акт должен быть подписан всеми сторонами. К нему можно приложить фото и видео залива, чтобы использовать в качестве дополнительного доказательства.
Как отстоять свои права
Если сосед отказывается возмещать ущерб или не признает вину, потерпевший может обратиться в суд.
Если сумма иска меньше 50 тыс. руб., нужно подавать его в мировой суд. Если больше − обращайтесь в районный.
Подать иск можно как лично, так и онлайн, используя сервис ГАС «Правосудие».
Затопило съемную квартиру
Отвечать за последствия потопа будут арендаторы, если он случился по их вине.
Если в съемной квартире лопнула труба или износилась сантехника, ответственным будет собственник жилья, так как по ст. 210 Гражданского кодекса он обязан проводить обслуживание и капитальный ремонт.
Если затопило съемную квартиру, оплачивать восстановление также будет виновный по результатам экспертизы: сосед сверху, сам потерпевший или управляющая компания.
Определить виновных поможет аварийная служба, которая будет ликвидировать затопление.