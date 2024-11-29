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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 30 ноября – 1 декабря? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 30 ноября – 1 декабря? // АФИША

    28 ноября в 13:17
    627 0
  • В Югре завершили ремонт моста через реку Аган

    В Югре завершили ремонт моста через реку Аган

    Сегодня в 16:13
    77 0
  • В Сургуте местные жители украли из магазина подорожавшее сливочное масло

    В Сургуте местные жители украли из магазина подорожавшее сливочное масло

    Сегодня в 15:32
    144 0 
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Жемчужина Югры и Сургутского района

​В Федоровском отпраздновали 40-летний юбилей

Жемчужина Югры и Сургутского района
Фото Михаила Андреева

Свое 40-летие с торжеством отметил нефтяной поселок, именованный в честь первооткрывателя множества месторождений в Западной Сибири, геологоразведчика Виктора Петровича Фёдорова. Праздник собрал много простых и статусных людей, неравнодушных к судьбе муниципалитета.

В приветствиях Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслана Николаевича Кухарука, депутатов окружной и областной дум Игоря Петровича Бруслиновского и Валерия Ивановича Голодюка, председателя Думы Сургутского района Валентина Анатольевича Полторацкого Фёдоровский был отмечен, как территория с большим потенциалом, где живут и работают сильные духом и трудолюбивые люди.

Цветущему поселку, основанному и опекаемому нефтяниками, не раз заслуженно присваивался статус Жемчужины Сургутского района и Жемчужины ХМАО – Югры.

– Большое спасибо за это отцам–основателям – нефтяникам Сургутнефтегаза, – прокомментировал эти достижения глава Сургутского района Андрей Трубецкой. – Отдельной благодарности заслуживает умное, рачительное, в лучшем смысле слова хозяйское отношение к подопечной территории руководителей НГДУ «Комсомольскнефть», в этом федоровчанам очень повезло.

Многие страницы истории Федоровского написаны судьбами людей, приехавших осваивать этот суровый край. Об этом напомнил генеральный директор ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Леонидович Богданов, чье поздравительное слово зачитал заместитель генерального директора компании Сергей Николаевич Сидоров:

– «…Небольшой вахтовый посёлок вместе с громким именем легендарного геофизика получил мощный импульс для уверенного социально-экономического развития. Первые жители Федоровского, работники нефтегазодобывающей отрасли, вложили немало сил в создание крепкого промышленного плацдарма в Сургутском районе. Сегодня федоровчане по праву гордятся своей малой родиной, ее современным обликом, ее социальной и производственной инфраструктурой. Компания «Сургутнефтегаз» на протяжение всей истории муниципального образования поддерживает усилия жителей в создании комфортной общественной среды, раскрытии огромного потенциала поселка….»

Подтверждением сказанного стал подарок муниципалитету: выполненное асфальтное покрытие проезжей части по улице Пионерной – порядка 30,5 квадратных километров.

Как родных приветствовал федоровчан почетный житель г.п.Федоровский, первый начальник НГДУ «Комсомольскнефть», заместитель генерального директора ПАО «Сургутнефтегаз» по капитальному строительству Александр Филиппович Резяпов. Он заверил, что 30 лет назад, уезжая из поселка, на всю жизнь оставил его в своем сердце. Вспомнил историю о создании населенного пункта: как второй генеральный директор Сургутнефтегаза Александр Викторович Усольцев, однажды он приехал сюда и, как Пётр первый, указал руками на пустыри по обе стороны от единственной дороги: «Здесь будет промзона, а здесь – жилой сектор». Так и спроектировали будущий поселок, так он сейчас и выглядит. Рассказал о постановлении ЦК КПСС и Совета министров, вышедшем в августе 1985 года. Этот законодательный акт был посвящен развитию нефтяной и газовой промышленности в Западной Сибири, где очень подробно было расписано поэтапное развитие всех поселков Тюменской области: когда, где и сколько должно быть построено домов, школ, больниц, проведено инженерное обеспечение. В этом труде было сказано и о поселке Федоровском. Данный план с 1987 года Александр Филиппович и его соратники из НГДУ «Комсомольскнефть» добросовестно реализовывали, как было принято в то время: Партия сказала: «Надо», комсомол ответил: «Есть!».

В рамках праздника было вручено много заслуженных наград профессионалам своего дела, неравнодушным жителям Федоровского.

Почетный гость припомнил и продолжительных приемах по личным вопросам, которые он долгое время вел совместно с первым председателем поселкового совета Федоровского Евгением Ивановичем Селивановым. Уникально в этом было тесное общение градообразующего предприятия с местной властью: «Мы жили одной жизнью – параллельно большой стройке развивали культуру и спорт, все федоровчане были погружены в насыщенные события и проживали их едино».

Теплые воспоминания прозвучали и в письме почетного жителя г.п Федоровский, Валерия Николаевича Деменкова, который с первых дней активно участвовал в его судьбе:
– «…Самый первый ребенок, рожденный здесь, назван в честь созданного поселка – Фёдор Селиванов, ему сегодня тоже 40 лет!.. Федоровский – кузница кадров и не только для Сургутнефтегаза, здесь жили и удивляли возможностями уважаемые и прекрасные руководители: Иван Петрович Тихонов, Владимир Андреевич Ягель, Александр Филиппович Резяпов, Байзет Юнусович Мугу, Богдан Филиппович Ковалко… перечислять могу долго. Низкий поклон всем ветеранам, молодежь пусть перенимает опыт и продолжает трудиться на благо односельчан и всей России...»

Исполняющий обязанности начальника НГДУ «Комсомольскнефть» Михаил Вячеславович Коновалов подчеркнул, что нынешний руководитель градообразующего предприятия Владимир Владимирович Вяткин проживает на территории подшефного поселения и продолжает ответственную миссию – заботу о его развитии. В приветствии начальника НГДУ «Комсомольскнефть» прозвучало пожелание: «Пусть в нашем поселке растут здоровые и счастливые дети. Молодежь, обретая профессии, с радостью возвращается сюда, обеспечивая достойную смену старшему поколению. Пусть Федоровский остаётся самым комфортным для всех проживающих здесь людей, нашим любимым местом на карте!»

В рамках ответного слова, под несмолкаемые овации зала, глава городского поселения Сергей Николаевич Болотов провел церемонию присвоения звания почетного жителя г.п. Федоровский своему предшественнику и старожилу поселения Николаю Ульяновичу Рудышину, который с 2008 года дважды переизбирался на пост главы. За время работы он успешно реализовывал множество мероприятий по благоустройству, энергоресурсосбережению, что позволило сделать Федоровский чистым, уютным, презентабельным и безопасным.

Финальным подарком для федоровчан стал красивый театрализованный концерт, отразивший лучшие страницы летописи поселка-юбиляра.


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Сегодня в 15:28, просмотров: 135, комментариев: 0
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