Эксперты рассказали, какую поддержку получают женщины с детьми в России

Мамы – настоящие герои, которые всегда находятся рядом с детьми, поддерживают и заботятся. Государство также не остается в стороне, предоставляя им широкий спектр социальной поддержки. Об основных мерах помощи рассказали специалисты Объясняем.рф.

Пособие по беременности и родам

Для женщин, работающих по срочным или бессрочным трудовым договорам, предусмотрены выплаты в размере 100% средней зарплаты за период отпуска. Сумма зависит от ситуации:

– Нормальные роды (140 дней): до 565 562 рублей.

– Осложненные роды (156 дней): до 630 198 рублей.

– Рождение нескольких детей (194 дня): до 783 708 рублей.

В 2025 году выплаты будут проиндексированы.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком

Доступно для родителей или родственников, ухаживающих за ребенком до 1,5 лет. Размер – 40% от среднего заработка, но не менее 9 227 рублей и не более 49 123 рублей. Безработные могут получить минимальную сумму, если:

– Не получают пособие по безработице.

– Не платят страховые взносы в СФР.

– Учатся очно.

Важно: пособие по уходу за ребенком не выплачивается одновременно с пособием по беременности и родам.

Материнский капитал

Единовременная выплата при рождении или усыновлении детей. Важно отметить, что в 2025 год маткапитал увеличат:

– Первый ребенок: 630,4 тыс рублей (с 2025 года – 676,4 тыс.).

– Второй ребенок: 202,6 тыс рублей, если капитал на первого уже получен (с 2025 года – 217,4 тыс.).

– Без предыдущих выплат: 833 тыс. рублей (с 2025 года – 893,8 тыс.).

Единое пособие

Если в семье доход на каждого ее члена ниже прожиточного минимума в регионе, вы можете оформить единое пособие. Размер выплат зависит от соотношения семейного дохода с прожиточным минимумом:

– 50% от минимума – базовая выплата.

– 75% или 100% – при недостатке дохода даже с учетом пособия.

Размер – от 8 до 16 тыс рублей. Заявление можно подать через «Госуслуги», МФЦ или СФР.

Социальные выплаты для студенток

Мамы, которые учатся в вузах, могут рассчитывать на:

– Пособие по беременности и родам в размере стипендии.

– Единовременная помощь от вуза (размер выплаты определяется индивидуально. Узнать, как её получить, можно в учебной части)

– Выплаты по уходу за ребенком до полутора лет – 9 227 рублей.

– Сохранение социальной стипендии в академическом отпуске.

Трудовые гарантии для беременных

На производстве беременные сотрудницы по заявлению и медицинскому заключению могут рассчитывать на снижение нормы выработки – обычно до 40%.

Работодатель обязан по просьбе беременной сократить ее рабочий день или исключить вредные условия труда, такие как шум, вибрация или загрязненный воздух.

Отказ в приеме на работу из-за беременности недопустим, а испытательный срок для таких сотрудниц не устанавливается.

Расторгнуть трудовой договор с беременной сотрудницей можно только по ее желанию. Если срок действия трудового договора истекает, его должны продлить до завершения беременности, а при рождении ребёнка – до окончания отпуска по беременности и родам.

Региональная поддержка

В некоторые регионах есть дополнительные меры поддержки, которые включают:

– Региональный материнский капитал для многодетных.

– Единовременное пособие при рождении ребенка.

– Материальная помощь молодым мамам.

Информацию о местных льготах можно получить в соцфонде или органах соцзащиты.