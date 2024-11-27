Рассказываем, какие законы Путин подписал в конце ноября

В минувшие выходные, 23 ноября, президент России Владимир Путин подписал ряд законов, которые ранее были приняты в Госдуме. Среди них – инициативы об ужесточении ответственности за подделку документов для организации незаконной миграции, о запрете усыновлять детей гражданам стран, где разрешена смена пола, и о защите от пропаганды чайлдфри. О том, какие еще законы подписал президент РФ – в обзоре.

Защита от пропаганды осознанного отказа от деторождения

Запрещается пропаганда осознанного отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Для этого вносятся дополнения в шесть действующих законов, уже предусматривающих запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ*, смены пола. Штрафы за нарушение составят до пяти миллионов рублей.

Запрет усыновлять детей гражданам стран, где разрешена смена пола

Граждане иностранных государств, где разрешена смена пола, не смогут усыновить детей из России или стать для них опекунами. Мера призвана защитить детей от потенциальных опасностей и посягательства на возможное изменение пола.

«Чтобы оградить детей от потенциальных опасностей, устанавливаем запрет на усыновление или опекунство для граждан зарубежных государств, где разрешена смена пола. Политика Запада в отношении детей губительна», – сообщил ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Ответственность за подделку документов для организации незаконной миграции

Штрафы для юридических лиц за изготовление или оборот поддельных документов для организации незаконной миграции повысили до 60 миллионов рублей. За подделку документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передачу или сбыт грозят штрафы до 200 тысяч рублей. Орудия совершения подобных правонарушений продолжат конфисковать.

«Это будет способствовать пресечению выдачи фальшивых бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина – одного из самых распространенных преступлений в сфере организации незаконной миграции», – отмечал председатель Госдумы.

Освобождение участников СВО от взыскания исполнительского сбора

Закон позволяет списать просроченные кредиты до десяти миллионов рублей для ряда участников СВО и их супругов при заключении контракта о военной службе в Вооруженных Силах РФ с 1 декабря 2024 года.

Наказание за подложные декларации

Вводится уголовная ответственность за организацию деятельности по представлению в налоговые органы и сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. Максимальное наказание – до семи лет лишения свободы со штрафом до 800 тысяч рублей. Такие подложные документы используются для получения незаконных налоговых вычетов.

Упрощена процедура регистрации машино-мест

Владелец доли в праве общей собственности на паркинг сможет выделить свое машино-место в отдельный объект недвижимости без согласия всех остальных собственников. Это существенно упрощает процедуру и позволит свободно распоряжаться собственностью.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.