Дума Сургута обсудила новые подходы к размещению торговых объектов

На заседании комитета по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку Думы Сургута депутаты заслушали отчет администрации о ходе муниципального контроля в сфере благоустройства. Заместитель начальника контрольного управления Максим Салий, сообщил, что с начала года было проведено более 250 рейдов, в ходе которых выдали 116 предписаний за нарушение правил благоустройства.

Основные нарушения

Специалисты ведомства выезжают с рейдами, чтобы выявить незаконно возведенные объекты несанкционированной торговли, парковку на газонах, несвоевременную уборку территорий.

Из общего числа выданных предписаний:

76 касались необходимости согласования размещения нестационарных торговых объектов;

11 – связаны с уборкой наледи на крышах и вывозом снега;

29 – включали устранение мусора, рисунков на фасадах и незаконный слив нечистот.

«Мы значительно увеличили работу по выдаче предписаний», − подчеркнул Максим Салий.

Штрафы за нарушения

За неисполнение предписаний было составлено 38 протоколов:

18 протоколов в отношении индивидуальных предпринимателей (штраф от 1 000 до 2 000 рублей).

11 – против юридических лиц (штраф от 10 000 до 20 000 рублей).

9 – для физических лиц (штраф 300-500 рублей).

Кроме того, было объявлено 246 предостережений − сотрудники ведомства выявили потенциальные нарушения правил благоустройства.

Работа с незаконными торговыми объектами

Одним из ключевых направлений деятельности контрольного управления стало выявление фактов незаконной установки киосков и торговых точек. Помимо получения разрешения администрации, такие объекты должны соответствовать строгим требованиям:

размещаться вне газонов и тротуаров;

не препятствовать движению пешеходов и автотранспорта;

вписываться в визуальный облик территории;

находиться на удалении от стен домов.

Специалисты контрольного управления в этом году ликвидировали более 35 подобных объектов. Председатель комитета Думы по социальной политике Эмилия Трапезникова подняла вопрос о соблюдении требований к размещению таких объектов на придомовых территориях.

«Когда собственники МКД общим собранием принимают решение о размещении на придомовой территории киоска, торгового объекта, распространяются ли в этом случае общие требования по размещению вот этого киоска? Например, нельзя на газоне, нельзя на тротуаре...», − задала вопрос народный избранник.

Важно, чтобы жители многоквартирных домов, вблизи которых планируется установка киоска, дали свое согласие. Как отметил Максим Салий, с 1 сентября новые объекты могут размещаться только после согласования с архитектурой. «Архитектура никогда не согласует объект на газоне, тротуаре или проезде», – уточнил он.