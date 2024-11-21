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Чем опасна постоянно включенная геолокация? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Эксперты рассказали, какие опасности несет включенная геолокация

Чем опасна постоянно включенная геолокация? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

Функция геолокации уже давно стала частью нашей повседневной жизни. Она помогает находить интересные места, заказывать доставку или определять свое местоположение. Однако постоянное использование этой технологии несет и определенные риски. О том, чем опасна постоянно включенная геолокация и как защитить свои данные – рассказали эксперты Роскачество.

Какие опасности скрывает включенная геолокация?

Включенная геолокация облегчает доступ к личным данным для злоумышленников. Некоторые приложения собирают избыточную информацию, а недобросовестные разработчики способны удаленно управлять доступом к функциям телефона, включая микрофоны и динамики.

Мошенники также могут использовать ваши данные для фишинговых атак, создавая рекламу с поддельными сайтами, которые упоминают знакомые места. В результате пользователь рискует потерять деньги.

Важно отметить, что персональные данные, включая местоположение, становятся целью киберпреступников. Утечки информации дают возможность злоумышленникам вымогать деньги с помощью угроз и шантажа. Особенно уязвимы жители частного сектора, где проще идентифицировать конкретного человека.

Быстрая разрядка батареи смартфона

Включенная геолокация может заметно ускорить разрядку аккумулятора смартфона, особенно если она активно используется приложениями.

Сам модуль геолокации не влияет на расход батареи. Основная нагрузка возникает из-за приложений, которые регулярно запрашивают данные о вашем местоположении. Например, навигаторы отслеживают время в пробке, а погодные сервисы предоставляют информацию, основанную на вашей текущей геолокации.

Как безопасно использовать геолокацию

В современном мире особенно важно защищать свои личные данные, включая информацию о местоположении. Эксперты предлагают несколько простых шагов для сохранности данных:

Проверьте разрешения приложений. Многие пользователи не подозревают, что геолокация может автоматически включаться из-за предоставленных ранее разрешений. Зайдите в настройки смартфона, проверьте доступ приложений к геолокации и измените его на «Спрашивать каждый раз» или отключите полностью.

Осторожно предоставляйте данные. Не делитесь своим местоположением без необходимости, особенно с незнакомыми сайтами и приложениями. Используйте защищённое интернет-соединение и установите антивирусное ПО.

Избегайте публикации данных о местоположении. Не сообщайте о своем текущем местонахождении в открытых профилях социальных сетей или мессенджерах, а также не отправляйте эту информацию подозрительным контактам.


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Сегодня в 16:20, просмотров: 126, комментариев: 0
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