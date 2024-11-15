Инициативные горожане представили альтернативный генплан Сургута

В конце августа в Сургуте прошли публичные слушания по генплану, после которых было обозначено: «Предложения больше не принимаются». Главный градостроительный документ, определяющий, где в ближайшие 20 лет появятся жилые районы, дороги, социальные объекты и зоны отдыха, до сих пор вызывает множество вопросов и споров.

Несмотря на то, что корректировкой генплана Сургута занимается компания из Санкт-Петербурга, местные жители тоже не стоят в стороне: не только предлагают точечные предложения к проекту (свыше 400 замечаний и идей было внесено за все время обсуждения), но и вручную составляют карты с местоположением важных единиц города.

Так, член Российского общества «Знание», основатель информационно-аналитической компании «IFK NORTH WIND» Руслан Романов со своей командой создал (и продолжает корректировать) «Проект Генерального плана развития Агломерационной муниципальной единицы Городского Округа Сургут и Нефтеюганск и Генеральный план развития Городской Агломерации Сургут - Нефтеюганск».

Так выглядит генплан Сургута.

По его словам, проект, предложенный Научно-исследовательский институтом перспективного градостроительства, содержал множество недоработок. Например, не был решен один из ключевых вопросов – где будут работать 170 тысяч человек, которых планируют заселить в новые микрорайоны.

«Они «закрыли» город в узких границах, оставили 1 200 гектаров и планируют поселить там 170 тысяч человек. А где работа? Где заводы? Все, что было сделано, − это застройка примитивными панельными домами», − рассказал в беседе с корреспондентом siapress.ru Руслан Романов.

Кстати, этот вопрос также обсудили журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский в выпуске «О чем говорят».

В своем проекте он подчеркивает важность стратегических проектов, включая строительство завода минеральных удобрений, станкостроительного предприятия, нефтехимического производства и многих других. Эти объекты, по его мнению, необходимы для экономического развития города и региона в целом.

«Строительство третьей очереди Сургутской ГРЭС. Это нужно не только городу, но и всему региону, который в будущем станет главным поставщиком электроэнергии. Сургут должен развиваться за счет промышленного сектора, который будет приносить доход в городскую казну», − добавил спикер.

Особое внимание в этом генплане уделили модернизации аэропорта Сургута, который, по словам Руслана Романова, морально и физически устарел и нуждается в глубокой реконструкции. Гаражи в проекте не планируют сносить − их хотят благоустроить с помощью архитектурных решений.

А здесь горожане представили Сургут – Нефтеюганск.

Романов подчеркивает, что их проект – это «народный генплан». Он открыт к предложениям жителей, предпринимателей и молодежи. Команда планирует организовать круглые столы и форумы для обсуждения предложений с горожанами и бизнесом. Также они готовы представить свои идеи на региональном уровне, включая администрацию Сургута и Нефтеюганска.

«Мы соберем предпринимателей города – от малого до крупного бизнеса – за круглым столом или организуем форум. Это заинтересует бизнес не только нашего города, но и других регионов. Мы готовы обсуждать, как город должен развиваться, какие проекты реализовать. Например, можно развивать малую авиацию: реанимировать Нефтеюганский аэропорт и использовать его для базирования. Создавать закусочные, столовые, электрозаправочные станции, стоянки для электросамокатов», − резюмировал он.

Более подробно о генплане Сургута − в нашей «горячей теме».