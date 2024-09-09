Вопросы и претензии к обновленному генплану Сургута

В этом выпуске «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают откорректированный генеральный план Сургута, который предусматривает заселение города дополнительно 170 тысяч человек в ближайшие 15-20 лет. Какие цели и задачи ставит этот генплан, и что на самом деле скрывается за общими фразами о развитии? Почему сургутяне обеспокоены планами застройки? Какие проблемы и перспективы открываются перед Сургутом? Смотрите в нашем видео, чтобы узнать все детали!

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Мой коллега, журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья, как всегда.

Д.Щ.: Поговорим сегодня про одну важную вещь, которая произошла в Сургуте. На излете летнего периода. В Сургуте наконец-то был продемонстрирован, хоть и небольшому количеству людей, об этом чуть позже, новый генеральный план города, который подразумевает, я напомню, заселение где-то в ближайшие 15-20 лет дополнительно 170 тысяч человек в город и соответствующие застройки под это новое население. Слушания прошли, во время слушаний сургутяне пришли, опять же, их было не много, но и не мало, они высказали какие-то свои соображения по этому поводу. Теперь далее генплан ляжет на стол главе города в каком-то своем более-менее понятном виде. Глава его, если подпишет, то это отправиться на окончательное утверждение в Думу, и Дума города будет уже окончательно его отголосовывать и, так сказать, верифицировать его претворение в жизнь.

Некоторые пункты этого генплана, в частности, касаются того, что в городе будет довольно серьезная жилищная застройка. Под эту жилищную застройку будет соответствующая застройка социальной инфраструктуры: школы, детские сады, поликлиники местные, чтобы народ мог где лечиться. Это уже выносилось на суждение сургутян весной, но тогда вызвало довольно жесткий шквал критики, в частности, потому что эти высотки втыкали где надо и где не надо. Например, хотели высотные дома строить в районе поймы Оби, там, где планировалась вообще-то набережная. То есть хотели вместо набережной выделить землю, чтобы там построили высотки. Некоторые очевидно негативные моменты все-таки исправили, на том спасибо.

Но в целом генплан остался таким же генпланом, какой он и был весной этого года, и мы это дело обсуждали. Давай теперь подведем какую-то черту под этим делом, потому что, судя по всему, в нынешней редакции генплан уже будет принят и уже станет руководством к действию и развитию Сургута. Что ты по этому поводу думаешь?

Т.С.: Я не понимаю несколько базовых вещей. Генплан в своей преамбуле должен содержать хорошо читаемые стратегические задачи по развитию территории на ближайшие 50 лет. Вообще, идеально больше, но возьмем 50. И, если спросить разработчика генерального плана, какая формулируется задача по развитию Сургута в плане гуманитарного развития, в плане индустриального развития, что еще можем взять, научного развития, то мы услышим общие, правильные совершенно, но общие фразы. Ну, типа Сургут – это центр логистический, транспортный, центр нефтедобычи, газопереработки и научный центр.

И на каждый из этих пунктов будут приложены ожидаемые, но формальные ответы. Вот вам «Сургутнефтегаз» – вот это центр нефтедобычи, вот вам два моста через Обь, вот вам логистическая… Значит, наша задача выполняется. Вот вам пресловутый НТЦ, чем вам не наука, и так далее. Но любой экономист или любой специалист по каждой из этих перечисленных сфер с научной методологичностью разгромил бы вот эти ответы, потому что на самом деле они лишь прикрывают некоторую другую ситуацию.

Другая ситуация следующая: данный генеральный план Сургута создан, в первую очередь, для того, чтобы обеспечить загрузку девелоперским компаниям на ближайшую и среднесрочную перспективу. Ни о каких 50 годах выполнения гуманитарных и социально-экономических задач данный генеральный план не говорит. Вот и вся история. Соответственно, те мелкие, точечные победы общественности Сургута, как то: будет не шиномонтажка, а все-таки медицинский центр – вот это вот все. Даже вроде бы отсутствие массовой высотной застройки в пойме – ну, хорошо. Но это точечные какие-то вещи, которые на самом деле должны решаться на раз-два в элементарном профессиональном производственном процессе на уровне профессиональной деятельности Департамента архитектуры и градостроительства, на уровне экспертного обсуждения вот этих проблем, еще на подходе к будущему генеральному плану. Это простые вещи.

А выходит так, что Сургут и без всякого генерального плана вполне себе хаотично, беспорядочно застраивается архитектурным хламом. И мы говорим о том, что в Сургуте, к величайшему сожалению, последние 30 лет нет архитектурной политики. Есть градостроительная – вопросов нет. Соблюдаются все нормы, СНИПы по ширине улиц, по высоте бордюра, по застраиваемой площади, по нормированию с парковками и так далее. Но это все макропараметры, которые при застройке любого населенного пункта местные власти используют и обязаны вообще их выполнять, потому что все регламентировано федеральным законодательством.

А где архитектура? Где город, который бесподобен, который обращает на себя внимание своей неповторимостью? Где каждая новая вводимая в эксплуатацию средняя школа строится по уникальному проекту, и за этот проект дерутся просто разные архитекторы, местные, не местные, архитектурные бюро, где каждое общественное новое здание строится по индивидуальному проекту, а не по стандартному. Вот этого всего нет.

И вот это вот последняя практика 30 лет Сургута. Понятно, после развала Советского Союза вообще было не до архитектуры, там все спасались кто как мог. Потом начались хорошие, тучные годы, вот это ядро 90-х годов, которые позволили Сургуту и Югре много инвестировать в туже стройку. Но Сургут пошел по более прагматичному пути, он инвестировал в инженерные системы, в переделку всей коммуналки, в перестройку ГТС, в строительство подстанций электрических – это очень все правильно, это был инженерный подход. А где креатив? А где то, что делают Иркутск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Тюмень, Москва, Питер, Белгород, Сызрань, Суздаль, Ярославль, Господи, ну, Тобольск – где вот это все, что?.. Где Челябинск, который из абсолютного какого-то промышленного, грязного, зачуханского, ужасного города постепенно превращается во вполне себе приятный мегаполис.

Где эта архитектура? Ее нет. И изучая сургутский генплан, я не понимаю одного: ваша главная цель 170 тысяч населения – где это население будет работать? Вот где оно будет жить, я понял, ответ на этот вопрос из генплана следует напрямую. Оно будет жить в массовом жилье, унифицированном массовом жилье, построенном практически по одному и тому же проекту. То есть 170 тысяч человек, целый огромный город, будут по-прежнему жить не в индивидуальном жилье, не в частных домах, построенных по разработанному генеральному плану, по нормальным архитектурным проектам – нет. 170 тысяч человек, которые непонятно где будут работать, потому что из генплана не следует ни одного намека на то, куда будут трудоустроены эти 170 тысяч душ. Не построится у нас ни нефтеперерабатывающего завода, не откроет «Сургутнефтегаз» еще сто новых месторождений, я не знаю, не увеличится объем реки Обь, благодаря чему мы построим тут какой-нибудь, я не знаю, гигантский нефтетанкерный какой-нибудь логистический порт. То есть этого всего не предполагается. Вот из всего более-менее содержательного, в Сургуте предполагается создание НТЦ. Но мы так себе уже представляем, что НТЦ – это тоже девелоперский проект по большей части.

Д.Щ.: Не исключено, да.

Т.С.: И для того, чтобы сохранить за НТЦ статус научного проекта, туда загоняются те бюджетные деньги, которые и так проходят уже по защищенным статьям регионального, или городского, или федерального бюджетов на те или иные научные изыскания или создание каких-то научных лабораторий прежде всего на базе Сургутского Государственного Университета. Так вот, 170 тысяч человек будет размещено в домах однотипных, многоэтажных, или как там наш новый генеральный план заявляет, среднеэтажных, в одинаковых квартирах.

Д.Щ.: Нет, как раз среднеэтажных там буквально, может быть, чуть-чуть.

Т.С.: Ну и прекрасно, тем более. «Ну прекрасно» – это я в трагической коннотации. Где они будут работать? Все. Вот и вся история с нашим генпланом. Тут даже говорить не о чем. Не будет ничего, что развивает Сургут как инженерный город, а у нас потенциал для этого, я думаю, самый конкурентоспособный среди всех северных городов. Потому что действительно Сургут пока еще является крупнейшим промышленным центром, хотите, Зауралья, хотите, тюменского севера, хотите, Югры, хотите, Крайнего Севера, хотите, всей Сибири. То есть у нас тут есть все. У нас есть нефтедобыча, у нас есть газопереработка, газотранспортировка. У нас есть авиационный сегмент огромный: Utair– это все-таки одна из крупнейших авиационных компаний страны и крупнейшая вертолетная компания мира. У нас есть железнодорожная промышленность. Ну вот стройте и делайте логистику ту самую пресловутую. Стройте здесь перерабатывающие производства, перетаскивайте сюда, я не знаю, настоящую деревообработку. Ну как, я сходу-то не могу сейчас перечислять то, что…

Д.Щ.: Кстати, можно я сейчас пять копеечек. В это же время в тобольском «Сибуре» планируется на сколько-то там миллиардов расширения всего местного нефтехима. В Тобольске же планируется на два миллиарда инвестиций на строительство большого гостиничного комплекса, который будет принимать кучу туристов, и так далее. То есть пока что у нас вот ничего такого не слышно, к сожалению.

Т.С.: Да нет, этого нет, об этом никто не говорит. Это просто фундаментально обходится вниманием со стороны всех участников процесса. Об этом не говорит региональная власть, об этом не говорит местная власть. Какой туризм? На какие объекты в Сургуте вы будете привозить туристов? Откуда? Крупнейший индустриальный центр не имеет технического музея – да это позор просто. Вы не можете, что, списанные эти несчастные нефтекачалки установить? Какие-нибудь эти вот гигантские механизмы, станции по перекачке газа, нефти. Один только этот вот двухкабинный тягач наш «Урал», или как он называется, чего стоит. Вот там пацаны бы из него не вылазили. Создайте технический музей под открытым небом. Вертолеты, самолеты. Что, Utair не предоставит вот эту списанную свою технику, что ли? Это все бы работало великолепно.

А на что туристы будут сюда ездить? Так вы даже в лес не можете туристов отправить, потому что он у вас или перекрыт шлагбаумами «Сургутнефтегаза», или он засран нашими друзьями со Средней Азии, которые там сбивают шишки кедровые и выгребают все грибы. Зайдите в сургутский лес, вы посмотрите, во что он превратился. Какой туризм? У вас нет речного порта. То есть туристам нельзя показать Обь. Ну, они увидят кусок Оби, а слева и справа – это сплошной срач. Какой туризм, если у нас реконструкцию сургутского аэропорта просто искусственно сдерживают уже лет 15 и не дают развиваться аэропорту. Ну где туризм вы увидите? И вот, 170 тысяч душ, пожалуйста, это Средняя Азия, это малообеспеченные, бедные регионы Российской Федерации. Вот, для чего делается этот генплан: для большого перемещения народов без какого-либо инвестирования в гуманитарное развитие территорий. Вот я так читаю наш генеральный план. Забудьте про планетарий, друзья, забудьте про театр, про все это забудьте и вот думайте, как мы будем дальше с этим жить.

Д.Щ.: Еще два пункта я бы добавил. Пункт первый, я про него уже говорил, но вкратце повторюсь, я не считаю совершенно правильной практикой обсуждение и принятие генплана исключительно в здании Думы города, в зале заседаний, куда влезает там сколько человек… Ну ладно, если 80 туда влезет человек. То есть все-таки такие вещи нужно как-то презентовать более масштабно, хотя бы в цифровом виде. Что у нас, разучились уже ролики «ВКонтакте» делать? Выпустите десять роликов, в которых будет логистика: две минуты, какая перспектива развития логистики в Сургуте, какие магистрали, какие транспортные узлы, какое что. Образование: столько-то школ. Дома: столько-то домов. То есть это же все очевидно, и хочется это знать, но этим у нас никто не занимается.

И второй пункт. И ты говорил про жилье, вот как раз вот к жилью отдельный тоже вопрос, потому что это жилье почему-то исключительно, если у нас что-то строят, и нужно выделить какую-то землю под жилье, то это обязательно будет Ж-4. Для тех, кто не знает, Ж-4 – это высотные дома, исключительно высотные, в 16+ этажей. А как же создание разнообразного вида, разнообразных возможностей пожить в разных районах, в разном жилье? Где-то чтоб было 5 этажей, где-то 2-3 этажа, где-то 16, где-то 40, может быть, я уж не знаю, где кому такое понравится. И чтобы люди могли хотя бы выбирать. Потому что в городе же не строится ничего, что бы составляло бы от 5 до 9 этажей, чтобы это было прилично. А людям не всем хочется жить в 16-этажках. И вот хочется, конечно, чтобы люди, которые отвечают у нас за градостроительную политику, как-то тоже немножко в эту сторону подумали, но, я так полагаю, что в нее, в эту сторону, думают совершенно немногие.

Т.С.: Да нет, я тебе об этом и говорю. Я бы жил в 16-этажке, пожалуйста, я бы жил в хорошей 16-этажке или 40-этажке. Многие хотят же жить в Москва-Сити – престижное место. Город Сургут… Вот вопрос тебе, Дима, на засыпку: город Сургут с одной из самых высоких доходностей на душу населения в стране, пятый, по-моему, город, да, в стране? Большой город, полмиллиона. Где в Сургуте ты назовешь престижный квартал? Ну, элитное жилье. В Москве – там Остоженка, в Тюмени ты сейчас назовешь несколько районов, в Екатеринбурге. Где в Сургуте есть престижное жилье?

Д.Щ.: Прямо-таки… Ну да, прямо-таки престижного, сложно сказать.

Т.С.: Ну нету. Нету девелоперского проекта, кроме пресловутой «долины нищих». Возможно, еще… Ну, не возможно, допустим, еще подобный поселок в районе магазина «Ярославна». Где ты еще что-то найдешь? Все – конец. Там чиновники для себя постарались в свое время. Все. Нет ни одного девелоперского качественного проекта для, простите меня, друзья, для богатых людей, которые хотели бы оставаться в Сургуте, которые хотели бы здесь репродуцироваться дальше и строить какие-то среднесрочные, долгосрочные планы для своих семей. Этого нет. Этим сегментом… Вообще, такая удивительная вещь: регион богатейший, город богатейший, а об обеспеченных людях, которые хотели бы свои деньги тратить в Сургуте, никто вообще не думает. Для этих людей генеральный план не написал ни одной строчки. Просто ни одной строчки.

Д.Щ.: Да хоть бы среднему классу что-то тоже подкинули.

Т.С.: Нет, так вы поймите, что если ядро предпринимателей, ядро топ-менеджеров, ядро тех, кто тратит большие суммы в местную экономику, создаются условия, то это ядро, это прежде всего бизнес, это ядро начинает воспроизводить себе подобных. Так множатся многочисленные подряды на бизнес, какие-то операции, так растут новые компании, так создается мелкий, средний бизнес. И средний класс разрастается, а маргинальный класс уменьшается. Это делают все богатые нефтяные регионы. Удивительно, что мы этого не делаем.

Мы, наоборот, своей политикой продуцируем только маргинальное население. Только маргинальное население. Которому не нужен планетарий, которому не нужен театр, которому не нужно ничего. Которому из существующего леса сделали два парка, и оно, вот это вот население, бегает и радуется жизни, потому что оно не знает, что такое настоящий парк. Оно просто понятия не имеет о том, что такое настоящий парк. Оно не знает, что такое хор Турецкого, разумеется. Оно не знает, что такое Хворостовский, что такое Спиваков, что такое, я не знаю, эти вот все вот эти вот, кто к нам на эти праздники раньше ездил. Дни нефтяника, вот все эти вот певички московские, вот это оно вот знает, понимаете. Славы, Максимы какие-то. Вот. Вот и все.

И ситуация действительно требует очень, мне кажется, принципиального переосмысления с этим генпланом. Уж какой он есть, ради бога, стройте вы, потому что никто уже ничего менять не будет. У чиновников задача поставить галочку, отправить его в Минэкономразвития или регионального развития и закрыть этот файл болезненный, который тем более нынешней администрации достался от предыдущей администрации, а той администрации он достался еще от предыдущей администрации. Так вот это все вот тянется, тянется, тянется и никак не закончится.

Д.Щ.: Вот на этом вздохе мы и будем завершать наш разговор о генплане. Не последний, скорее всего, потому что все равно так или иначе к нему будем возвращаться – штука важная. А вы пишите, дорогие читатели, в комментариях, что вы думаете по поводу вообще развития Сургута, что бы ему нужно было, помимо 170 тысяч человек новых. Как сделать так, чтобы Сургут был для вас более предпочтительным, более привлекательным городом, где бы вы хотели строить свое будущее и планировать будущее, в том числе для своих детей подрастающих, если они у вас есть или планируются. Ставьте лайки также, подписывайтесь на наш Youtube-канал. Полную расшифровку этого разговора читайте на siapress.ru. И до новых встреч, через неделю вновь увидимся, о чем-то интересном поговорим. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока. До свидания.