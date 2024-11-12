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​В России отмечают Всемирный день борьбы с пневмонией

В Югре продолжают фиксировать взрывной рост заболеваемости пневмонией

​В России отмечают Всемирный день борьбы с пневмонией
Фото: freepik.com

Сегодня, 12 ноября, в России отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией. Сам праздник появился в международном календаре в 2009 году по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии с целью побуждения к действиям, способным остановить болезнь. О том, чем опасна пневмония, как ее распознать и лечить, а также о динамике заболевания этим вирусом в Югре ‒ читайте в нашем обзоре.

Что такое пневмония?

Пневмония ‒ это группа воспалительных заболеваний легкий, которые чаще возникают из-за попадания в дыхательные пути возбудителей инфекций: бактерий, вирусов, грибов. Реже может развиться неинфекционная пневмония.

Помимо этого, есть внебольничная пневмония ‒ это острое заболевание, возникшее во внебольничных условиях (вне стационара) или диагностированное в первые 48 часов от момента госпитализации. Оно сопровождается симптомами инфекции нижних отделов дыхательных путей (лихорадка, кашель, выделение мокроты, боль в грудной клетке, одышка) и рентгенологическими признаками.

Чем опасна пневмония?

В наше время пневмония остается одним из самых серьезных заболеваний.

«По данным ВОЗ, пневмония занимает четвертое место в структуре причин смертности, в связи с этим повышение качества оказания помощи больным с внебольничной пневмонией является одной из основных задач различных организаций. В структуре заболеваемости пневмонией внебольничные пневмонии составляют около 70% и остаются одной из ведущих причин госпитализации, как в индустриально развитых, так и в развивающихся странах. Пневмония чаще всего поражает детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой», ‒ сообщает Роспотребнадзор.

Чаще всего виновник заболевания у взрослых ‒ пневмококк. Это бактерия, способная поразить здоровые легкие за короткий срок. Однако, опасность пневмонии заключается еще и в ее способности маскироваться под другие заболевания.

«Пневмония вызывается целым рядом возбудителей: вирусы, бактерии, грибки. Часто встречаемые: пневмококки ‒ 32-60%, микоплазма ‒ 10%, вирусы гриппа ‒ до 10%, вирусы ОРВИ (парагриппа, респираторно-синцитиальные, аденовирусы) ‒ 2-6%, гемофильная инфекция ‒ 6-8%, стрептококки и стафилококки ‒ около 5%, хламидии ‒ 2-3%, легионеллы ‒ 1-2%», ‒ добавил Роспотребнадзор.

Симптомы пневмонии

Симптомы заболевания могут быть как классическими, так и почти неузнаваемыми. Среди основных:

‒ кашель: сухой или с мокротой различного цвета и консистенции;

‒ одышка или затрудненное дыхание, особенно при физической нагрузке;

‒ боль в груди, усиливающаяся при кашле или глубоком вдохе;

‒ лихорадка, часто сопровождающаяся ознобом и потливостью;

‒ общая слабость и утомляемость.

Однако, пневмония может протекать почти бессимптомно, особенно у людей в пожилом возрасте. В некоторых случаях единственными признаками заболевания могут быть небольшая слабость и повышенное потоотделение.

Кто находится в группе риска?

Некоторые группы людей находятся в зоне повышенного риска:

  • Дети до двух лет, у которых иммунная система еще не полностью сформирована;
  • Взрослые старше 65 лет, у которых защитные механизмы организма уже не так эффективны;
  • Люди с хроническими заболеваниями, среди которых: астма, ХОБЛ, сахарный диабет;
  • Курильщики и злоупотребляющие алкоголем, чьи вредные привычки нарушают естественные барьеры дыхательной системы;
  • Люди с ослабленной иммунной системой, включая пациентов с ВИЧ/СПИД и тех, кто проходит химиотерапию;

Стоит отметить, что даже здоровые люди могут заболеть пневмонией, особенно в периоды сезонных вспышек гриппа или других респираторных инфекций.

Какова обстановка в Югре и в Сургуте?

С 28 октября по 3 ноября в Югре зарегистрировали 82,21 случая ОРВИ на 10 000 населения, а заболеваемость внебольничными пневмониями ‒ 59,2 случая на 100 тысяч населения, при этом дети составляют 56,5% всех заболевших. С 4 по 10 ноября динамика немного улучшилась, сообщает Роспотребнадзор по ХМАО.

«За неделю 4 ноября ‒ 10 ноября зарегистрирован 81,0 случай ОРВИ на 10 000 населения. Наибольшая заболеваемость отмечается среди детей до двух лет и составила 380,04 случая на 10 000 населения <…> Заболеваемость внебольничными пневмониями составила 55 случаев на 100 тысяч населения, при этом дети составляют 56,6% всех заболевших», ‒ говорится в сообщении.

В Сургуте пневмонию стали фиксировать у детей в начале осени. За октябрь в городе зарегистрировали 25 случаев заболевания, что является значительным показателем, рассказала врач-педиатр сургутской городской клинической поликлиники №5 Роза Гилязова.

«Пневмония ‒ серьезное заболевание. У детей температура может держаться 7-15 дней, и многие родители обращаются за медицинской помощью слишком поздно. При первых симптомах высокой температуры (39-40 градусов), першения в горле и сухого кашля нужно сразу же обращаться в поликлинику», – подчеркнула врач.

Профилактика внебольничной пневмонии

Снизить вероятность развития воспаления легких и оставаться здоровыми в любое время года помогут профилактические мероприятия:

  • Избегайте переохлаждений и стрессов.
  • Мойте руки с мылом чаще, 15-30 секунд, чтобы удалить микроорганизмы, способные вызвать пневмонию.
  • Не курите. Продукты распада никотина повреждают бронхи и легкие, снижают их устойчивость к респираторным инфекциям.
  • Защищайте органы дыхания. Вдыхание пыли, сильнодействующих химических соединений вредно для легочной ткани.
  • Старайтесь в еде отдавать предпочтение пище, обогащенной витаминами и микроэлементами, следите за своим весом.
  • Занимайтесь гимнастикой. Дыхательная гимнастика (регулярные глубокие движения типа вдох-выдох, надувание воздушных шариков) направлена на улучшение вентиляции легких, применяется даже у лежачих больных.
  • Избегайте контакта с больными гриппом, другими респираторными инфекциями, корью, ветрянкой (если не болели этими инфекциями).
  • Регулярно проветривайте помещение.
  • Своевременно лечите хронические очаги инфекции. Тонзиллит, кариозные зубы, инфекции в других органах являются источниками болезнетворной флоры, которая может попасть в легкие.
  • Регулярно проходите диспансеризацию, профилактические осмотры и флюорографию.

Также не стоит забывать о профилактических прививках. Врачи рекомендуют проходить вакцинацию:

‒ ежегодно против гриппа взрослым и детям, входящим в группу риска (часто болеющие, страдающие хроническими заболеваниями внутренних органов, иммунодефицитными состояниями) и детям, посещающим детские учреждения;

‒ против пневмококковой инфекции людям группы риска (дети, лица, подлежащие призыву на военную службу, лица старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями легких);

‒ против кори, коклюша.


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Сегодня в 13:34, просмотров: 246, комментариев: 0
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