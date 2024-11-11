Рассказываем, как бороться с утечкой персональных данных и нужно ли вводить оборотный штраф

За 2024 год Роскомнадзор зафиксировал масштабную утечку данных россиян. Более 600 миллионов записей о гражданах попали в интернет. В настоящее время в стране обсуждается вопрос о целесообразности введения оборотных штрафов за утечки персональных данных, рассказала советник практики интеллектуальной собственности юридической компании «ЭБР» и преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School Кристина Мкртчян изданию «Газета.ru».

Существует ли какой-то закон?

«Законодательство, которое регулирует защиту персональных данных в России, находится на этапе активного развития. Одним из ключевых шагов в этом направлении стало принятие Госдумой в первом чтении законопроекта, который ужесточает ответственность за утечки персональных данных», ‒ говорится в сообщении.

Ожидается, что к концу текущего года этот законопроект будет утвержден. Однако, с момента его первого чтения представители бизнеса и профильные ассоциации выразили свое опасение по поводу размеров штрафов.

«Вопрос о целесообразности введения оборотных штрафов за утечки персональных данных остается открытым. На первый взгляд жесткие меры могут показаться необходимыми для защиты прав граждан и повышения ответственности компаний. Однако важно учитывать, что чрезмерные штрафы могут стать бременем для бизнеса, особенно для малых и средних предприятий, что в конечном итоге может негативно сказаться на экономике в целом», ‒ добавили в сообщении.

Как бороться с утечкой данных?

Современный бизнес проживает эпоху, когда репутация стоит дороже денег. Факт утечки данных значительно влияет на лояльность к бренду. Так, в 2024 году 69% опрошенных граждан РФ заявили, что не больше никогда не будут пользоваться услугами компаний, которые допустили утечку их персональных данных, следует из данных компании «Гард».

Однако, наложение крупного оборотного штрафа (0,1-3% выручки за год) может привести к падению к таким последствиям, как: падение котировок акций, отток инвесторов, снижение кредитных рейтингов.

«Особенно чувствительны к таким «ударам» публичные компании, где любые регуляторные проблемы немедленно отражаются на рыночной капитализации. Восстановление доверия инвесторов и партнеров после серьезных нарушений требует длительной работы и существенных ресурсов», ‒ указали в сообщении.

Какие оптимальные решения есть?

Возможным выходом в этой ситуации может стать внедрение более умной системы калькуляции штрафов. Среди таких мер:

«Умные» штрафы, учитывающие не только оборот, но и маржинальность бизнеса. Например, для розничной торговли с маржинальностью 5-7% штраф может составлять меньший процент от оборота, чем для ИТ-компаний с маржинальностью 30-40%. Система может учитывать сезонность бизнеса и экономический цикл, снижая нагрузку в кризисные периоды. Система скидок за добровольное устранение нарушений (как в системе штрафов ГИБДД). По аналогии со скидкой 50% при быстрой оплате штрафов ГИБДД, компании могут получать существенное снижение штрафа (например, на 40-60%) при немедленном признании нарушения и его устранении в течение определенного срока. Дополнительные скидки могут предоставляться за внедрение превентивных мер, исключающих повторение нарушения. Возможность «отработки» части штрафа через социально полезные проекты. Часть может быть заменена на целевые инвестиции в социально значимые проекты в регионе присутствия компании. Организация может получить право направить определенную долю штрафа на программы обучения сотрудников или улучшение корпоративных практик compliance. Превентивный аудит вместо карательных мер. Регулятор может предоставлять компаниям возможность добровольного аудита бизнес-процессов с временным иммунитетом от штрафов. Разработка отраслевых чек-листов для самопроверки и регулярных консультаций с надзорными органами поможет предупреждать нарушения.

Как итог, для эффективной борьбы с утечками персональных данных нужно найти баланс между жесткими мерами ответственности и разумными подходами, которые помогут сохранить бизнес и защитить права граждан.