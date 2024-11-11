Эксперты рассказали, как помочь бездомным кошкам в холодное время года

С наступлением холодов бездомные кошки начинают искать себе теплые и сухие места для укрытия. В то же время их число в городах растет – многие привозят котят с дач, надеясь, что они найдут себе дом.
Многие укрытия могут быть небезопасными для кошек: в подвалах часто закрывают продухи, а под автомобилями они могут обжечься или серьезно пострадать.
Как заметить кошку под автомобилем, как ей помочь и что делать, если животное оказалось замуровано в подвале – рассказали эксперты Объясняем.рф.
Проверьте, есть ли животное под машиной
Для этого:
– Осмотрите колеса и днище машины.
– Постучите по капоту или громко закройте дверь.
– Прислушайтесь – нет ли мяуканья или шуршания.
– Если кошка не выбежала, загляните под капот.
Рекомендуется проверять под капотом перед каждой поездкой.
Как выгнать кошку из-под машины?
Иногда животное может испугаться и спрятаться глубже. Попробуйте следующие методы:
– Приманите его едой. Если есть коробка, заманите туда, или попросите в соседском чате котоловку.
– Включите записи звуков кошек – это может привлечь котенка.
– Налейте немного валерьянки в крышку или пакет, чтобы запах привлек животное. На асфальт лить не стоит – могут прийти другие кошки.
Что делать, если кошка под чужим авто?
Подождите – возможно, хозяин машины скоро вернется. Если нет:
– Спросите прохожих, знают ли владельца авто.
– Оставьте записку под дворником с сообщением о животном под капотом.
– Укажите свой номер телефона, если готовы забрать животное.
– Попросите прохожих о помощи, чтобы купить валерьянку или влажный корм.
– Позвоните в полицию или Госавтоинспекцию, чтобы помочь найти владельца машины.
Что делать, если животное застряло?
Оцените ситуацию и попробуйте достать его самостоятельно, если это возможно.
– Наденьте перчатки или обмотайте руку тканью, чтобы защититься от царапин, которые может оставить испуганное животное.
– Аккуратно вытяните кошку, придерживая задние лапы.
– Если самостоятельно не получается, позвоните по номеру 112 или 101 и вызовите спасателей.
Что делать, если кошек замуровали в подвале?
Кошки могут попасть в подвал через продухи или технические помещения. Если вы уверены, что все продухи закрыты – сообщите о нарушении в полицию (ФЗ № 498 «Об ответственном обращении с животными») или откройте продух сами, если реакция на жалобу отсутствует. Вы можете сделать это на основании 39 статьи Уголовного кодекса РФ «Крайняя необходимость».
Согласно постановлению Правительства РФ № 1498 от 23.11.2019, в подвалах обязательно должен быть открыт хотя бы один продух. Минстрой поясняет, что это необходимо для гуманного отношения к бездомным животным.
Как помочь кошке после спасения?
После спасения животного:
– Если есть ошейник с номером, свяжитесь с владельцами.
– Отвезите кошку в ветеринарную клинику.
– Свяжитесь с волонтерами, если не можете самостоятельно оплатить лечение.
Даже если видимых повреждений нет, кошка могла пострадать. А еще у нее могут быть инфекции. Поэтому в любом случае её должен осмотреть специалист.
Постирайте одежду, когда вернетесь домой: у животного могут быть блохи.
Что делать с кошкой после спасения?
После визита к ветеринару животному стоит найти дом:
– Обратитесь в ближайшие приюты.
– Сообщите о кошке волонтерам – они могут взять ее на передержку.
– Разместите объявление о животном в социальных сетях.
Как оставить кошек в подвале на законных основаниях?
Подвал – общая собственность жильцов, и решение оставлять кошек принимается коллективно.
– Проведите собрание жильцов.
– Назначьте ответственных, которые будут ухаживать за животными, кормить их, убирать в подвале и стерилизовать новых животных.