Эксперты рассказали, как помочь бездомным кошкам в холодное время года

С наступлением холодов бездомные кошки начинают искать себе теплые и сухие места для укрытия. В то же время их число в городах растет – многие привозят котят с дач, надеясь, что они найдут себе дом.

Многие укрытия могут быть небезопасными для кошек: в подвалах часто закрывают продухи, а под автомобилями они могут обжечься или серьезно пострадать.

Как заметить кошку под автомобилем, как ей помочь и что делать, если животное оказалось замуровано в подвале – рассказали эксперты Объясняем.рф.

Проверьте, есть ли животное под машиной

Для этого:

– Осмотрите колеса и днище машины.

– Постучите по капоту или громко закройте дверь.

– Прислушайтесь – нет ли мяуканья или шуршания.

– Если кошка не выбежала, загляните под капот.

Рекомендуется проверять под капотом перед каждой поездкой.

Как выгнать кошку из-под машины?

Иногда животное может испугаться и спрятаться глубже. Попробуйте следующие методы:

– Приманите его едой. Если есть коробка, заманите туда, или попросите в соседском чате котоловку.

– Включите записи звуков кошек – это может привлечь котенка.

– Налейте немного валерьянки в крышку или пакет, чтобы запах привлек животное. На асфальт лить не стоит – могут прийти другие кошки.

Что делать, если кошка под чужим авто?

Подождите – возможно, хозяин машины скоро вернется. Если нет:

– Спросите прохожих, знают ли владельца авто.

– Оставьте записку под дворником с сообщением о животном под капотом.

– Укажите свой номер телефона, если готовы забрать животное.

– Попросите прохожих о помощи, чтобы купить валерьянку или влажный корм.

– Позвоните в полицию или Госавтоинспекцию, чтобы помочь найти владельца машины.

Что делать, если животное застряло?

Оцените ситуацию и попробуйте достать его самостоятельно, если это возможно.

– Наденьте перчатки или обмотайте руку тканью, чтобы защититься от царапин, которые может оставить испуганное животное.

– Аккуратно вытяните кошку, придерживая задние лапы.

– Если самостоятельно не получается, позвоните по номеру 112 или 101 и вызовите спасателей.

Что делать, если кошек замуровали в подвале?

Кошки могут попасть в подвал через продухи или технические помещения. Если вы уверены, что все продухи закрыты – сообщите о нарушении в полицию (ФЗ № 498 «Об ответственном обращении с животными») или откройте продух сами, если реакция на жалобу отсутствует. Вы можете сделать это на основании 39 статьи Уголовного кодекса РФ «Крайняя необходимость».

Согласно постановлению Правительства РФ № 1498 от 23.11.2019, в подвалах обязательно должен быть открыт хотя бы один продух. Минстрой поясняет, что это необходимо для гуманного отношения к бездомным животным.

Как помочь кошке после спасения?

После спасения животного:

– Если есть ошейник с номером, свяжитесь с владельцами.

– Отвезите кошку в ветеринарную клинику.

– Свяжитесь с волонтерами, если не можете самостоятельно оплатить лечение.

Даже если видимых повреждений нет, кошка могла пострадать. А еще у нее могут быть инфекции. Поэтому в любом случае её должен осмотреть специалист.

Постирайте одежду, когда вернетесь домой: у животного могут быть блохи.

Что делать с кошкой после спасения?

После визита к ветеринару животному стоит найти дом:

– Обратитесь в ближайшие приюты.

– Сообщите о кошке волонтерам – они могут взять ее на передержку.

– Разместите объявление о животном в социальных сетях.

Как оставить кошек в подвале на законных основаниях?

Подвал – общая собственность жильцов, и решение оставлять кошек принимается коллективно.

– Проведите собрание жильцов.

– Назначьте ответственных, которые будут ухаживать за животными, кормить их, убирать в подвале и стерилизовать новых животных.