Управляющая компания демонтировала пожарные рукава, доводчики и пружины в доме Сургута

Жильцы дома по улице Щепеткина, 20б в Сургуте столкнулись с недобросовестной работой управляющей компании «СургутСервис» и приняли решение − сменить ее на более надежного, хоть и молодого, управдома. Однако, переход к новой организации обернулся для горожан настоящим испытанием.

В отместку старая УК устроила жильцам череду неприятных сюрпризов: забрала с собой пожарные рукава, сняла доводчики на дверях, демонтировала информационные таблички и оставила затопленный подвал. Жильцы считают, что это своеобразная месть за переход к новой компании.

Дом, оставленный без заботы

Отношения с прежней управляющей компанией начали портиться задолго до официального перехода. По словам жильцов, они не раз жаловались на плохое обслуживание: затопленные подвалы, отсутствие подготовки к зиме, медленное реагирование на претензии, а иногда даже игнорирование просьб.

«Вся стена у меня промерзает и плесенью покрывается. Не было результатов никаких. Я заявление писала много раз, потому что дуют все стены. Они четыре раза у меня были, вентиляционщик в том числе, а толку никакого. Отписки получаем: ждите лето. Лето начинается − пишем, ждите зимы. Пишем зимой − ждите лето. Ничего не делают, абсолютно», − высказалась жительница дома Марина К.

Также УК оставила после себя неблагоустроенные подъезды. Особенно выделяются недоделанный вход в первый подъезд и жуткого вида трубы.

Не видя других вариантов, жители приняли решение сменить управляющую компанию. Но такой шаг не остался без последствий: старая компания начала «мстить». Сотрудники «СургутСервиса» забрали пожарные рукава, сняли доводчики на дверях, демонтировали информационные таблички в подъездах и оставили подвал в беспорядке – с разбитыми люками и затопленными участками.

Один из жильцов позвонил в «СургутСервис», чтобы разобраться в ситуации, однако, там сослались на то, что это сотрудники компании решили «поживиться». Часть снятого оборудования так и не вернули, утверждая, что оно «потерялось».

Это сотрудники «СургутСервиса» уносят с собой доводчики.

А тут они уже возвращают их (правда, часть уже успели потерять).

Корреспонденту siapress.ru жильцы устроили целую экскурсию, показав нынешнее состояние дома. И действительно − ни на одном этаже не оказалось пожарных рукавов.

Где-то разорвали кабель-каналы, где были спрятаны провода.

И, как уже было сказано, доводчики хоть и вернули, но часть дверей так и осталась без них.

«И так сойдет!»

«Если есть кто-то из прошлой управляющей компании, верните пружины второму подъезду 11 этаж. Я их покупал и сам ставил», − поделился Геннадий Т.

«Еще пусть лампочки снимут и совсем как в берлоге будем. Разве эти вещи они за свой счет устанавливали? Собрали с жильцов деньги, а теперь снимают как собственники. Тамбур первого подъезда так с самого лета и не доделали. Ящики почтовые забыли забрать, которые установили», − решил пошутить по поводу сложившейся ситуации Петр В.

В подвале дома повстречались сантехники с новой УК, которым приходится «разгребать» проблемы, оставшиеся после «СургутСервиса».

«Делаем обходы. Это кошмар какой-то. Сегодня заглушки полностью установили. Выпуски полностью сломаны были, прямо на пол сливалась вода», − поделился один из специалистов.

Однако, на этом все не закончилось. По словам жильцов, несколько дней назад выдрали общедомовой бойлер и трубу, из-за чего уборщица не может набрать воду для уборки подъездов.

«СургутСервис» по-человечески не ушел. Они выдрали общедомовой бойлер и трубу, где уборщица должна набирать воду для уборки подъездов. Соответственно теперь ей негде набрать воду. Нужно время для установки и ремонта. Сегодня уборщица сможет только вымести мусор в подъездах. Показали истинное лицо, очередной раз доказали, кто они есть», − сообщили в чате дома.

В конце концов несколько жильцов обратились в полицию.

«Сейчас звонили из полиции, оказывается занимаются делом по поводу доводчиков. Сказали, что нашли заказчика данного деяния. Интересовались, везде ли установили обратно то, что сняли. Перезвонят», − передал один из тех, кто подал заявление в правоохранительные органы.

Надежда на перемены

ООО «Новое время» вступило в управление совсем недавно − 1 ноября − но уже познакомилось с местными проблемами, оставленными прошлой компанией. В настоящий момент новая УК занимается расчисткой печального наследия предыдущей УК «СургутСервис», говорится в публикации «ТОС Черный Мыс» во «ВКонтакте».

Сотрудники убирают остатки жизнедеятельности и трупы грызунов, восстанавливают выбитые конструкции. Лифт оказался тоже с «сюрпризом»: вышел из строя механизм привода дверей.

«Остается вопрос, как он работал раньше, металл стерся практически весь. Привод заказан, ждем доставку», − рассказал жильцам дома генеральный директор ООО «Новое время» Борис Симонов.

Кроме того, сейчас готовятся иски, чтобы взыскать средства за фиктивный ремонт.

«Не хочу говорить, что все ужасно, но ситуация сложная. Сняты пружины, доводчики, пожарные рукава. В подвале, который должен быть переходом с паркинга в дом, выбиты канализационные ревизии», − рассказал корреспонденту siapress.ru гендиректор УК. По его словам, прежняя компания оставила дом в «не лучшем состоянии», из-за чего перед новой УК стоит задача провести масштабные работы по восстановлению.

«Мы все очистим, отмоем, приведем в порядок. Это однозначно. Мы не будем сидеть сложа руки и ждать, пока кто-то придет и вычистит за нас. Особенно эта УК. Все уберем, заактируем, как положено, и выставим претензию», − добавил он.

Симонов также добавил, что эта ситуация − не единичный случай. По его словам, при передаче другого дома по улице Кукуевицкого, 7 от той же компании также возникали подобные проблемы. Перед уходом они оставили неприятный сюрприз новому руководству и жильцам: сняли краны с тепловых сетей.

Между тем редакция siapress.ru так и не смогла добиться комментария от «СургутСервиса». При получении ответа − материал будет дополнен.