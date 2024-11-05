Рассказываем, как нужно платить НДФЛ в 2025 году, если у вас не одно место работы

С 1 января 2025 года в России введут прогрессивную шкалу НДФЛ. Если у гражданина доход составляет более 200 тысяч рублей в месяц, налог увеличится до 15%, если 416 700 рублей ‒ до 18% и так далее. В случае, когда у вас одно место работы, налог будет удерживаться с зарплаты, а когда источников дохода несколько ‒ каждый работодатель будет отчислять необходимый процент вашего заработка в налоговую. О том, как нужно будет платить НДФЛ в 2025 году ‒ рассказали эксперты Объясняем.рф.

Прогрессивная шкала

С 1 января 2025 года шкала НДФЛ станет пятиступенчатой. Ее вводят для всех работающих россиян. При этом 96,8% из них продолжат платить НДФЛ в размере 13%.

Другие ступени налога:

15% ‒ доход от 2,4 млн до пяти млн рублей в год,

18% ‒ доход от пяти до 20 млн рублей в год,

20% ‒ доход от 20 до 50 млн рублей в год,

22% ‒ доход выше 50 млн рублей год.

Ставка применяется только к сумме превышения. Например, за год вы заработали четыре миллиона. С 2,4 млн удержат 13% НДФЛ, а с оставшихся 1,6 млн ‒ 15%.

Если источников дохода несколько

Если у вас несколько мест работы или вы, например, сдаете недвижимость в аренду, сообщать начальству о других доходах не надо. Работодатель заплатит нужный процент от суммы зарплаты. Если ваш общий доход за год превысит 2,4 млн рублей, НДФЛ пересчитает налоговая служба.

Как ФНС пересчитает налог?

В сентябре следующего года налоговая пересчитает НДФЛ за предыдущий год. То есть НДФЛ за 2025 год НДФЛ пересчитают в сентябре 2026 года.

Например, ваша зарплата ‒ пять млн рублей в год. А еще вы сдаете квартиру в аренду за два млн рублей в год. Работодатель отдаст 13% с 2,4 млн рублей и 15% с оставшейся части вашего дохода ‒ 702 тыс. рублей. За аренду налог будет 13% ‒ 260 тыс. рублей. Итого 962 тыс. рублей.

При этом общая сумма дохода ‒ семь млн рублей. Значит, два млн проходят по ставке в 18%.

Получается:

2,4 млн ‒ по ставке 13%, 312 тысяч,

2,6 млн ‒ по ставке 15%, 390 тысяч,

два млн ‒ по ставке 18%, 360 тысяч.

В сумме 1 062 000, это на 100 тыс. больше, чем вы изначально заплатили. ФНС это посчитает и направит уведомление.

Как доплатить налог?

Уведомление от ФНС о недоплаченной сумме придет в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС nalog.gov.ru.

Как заплатить налог:

‒ войдите в кабинет на ФНС с помощью ИНН или через «Госуслуги»;

‒ пополните свой баланс через личный кабинет или онлайн-банк, указав ФНС либо через МФЦ или почту, тоже указав ИНН;

‒ когда средства поступят на счет, налоговая автоматически их распределит.

Когда подавать декларацию?

Подайте декларацию 3-НДФЛ, если вы получили доход:

из-за границы,

от продажи имущества,

от выигрышей в лотереях и азартных играх,

от дарения,

от физических лиц по договору гражданско-правового характера, имущественного найма или аренды любого имущества,

как ИП на общей системе налогообложения,

от частной практики ‒ например, юридической или преподавательской,

от инвестиций.

Как заявить о доходе?

‒ скачайте с сайта ФНС nalog.gov.ru и установите программу «Декларация»;

‒ заполните и сохраните документ в формате xml;

‒ на «Госуслугах» зайдите в «Штрафы и налоги» и найдите «Прием декларации 3-НДФЛ»;

‒ нажмите «Начать» и отправьте документы в ФНС.

Сдать декларацию нужно до 30 апреля года, следующего за тем, в котором был получен доход.

Оплатите налог через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС не позже 15 июля того же года.

Как оплатить НДФЛ за проценты по вкладам?

Налогом облагается не вся сумма депозита, а только начисленные проценты. Об их выплатах банк сам сообщает в ФНС.

Если доход за год вместе с процентами по вкладам превысит 2,4 млн, налоговая инспекция пересчитает сумму и пришлет уведомление в личный кабинет налогоплательщика.