Россиянам рассказали, как оформить право собственности на гараж и землю

Сейчас в России насчитывается около 3,5 миллионов незарегистрированных гаражей. Чтобы владельцам было проще стать собственниками таких строений, существует гаражная амнистия. До 1 сентября 2026 года россияне могут подать документы и оформить право собственности на гараж и землю в упрощенном порядке. О том, как правильно это сделать ‒ рассказали эксперты Объясняем.рф.

Что такое гаражная амнистия

Это процедура, по которой владелец гаража может оформить право собственности на строение и землю под ним. Амнистия действует до 1 сентября 2026 года.

Программа распространяется на объекты капитального строительства. Главным образом речь идет о кооперативном имуществе, полученном от государства в советский период.

Какие гаражи можно получить в собственность

Постройки попадают под амнистию:

не подлежит сносу и не обременена ‒ например, не арестована или не сдана в аренду;

государственная или муниципальная собственность;

построена до 30 декабря 2004 года;

одноэтажная и нежилая.

Не подходят гаражи:

на территории индивидуальных домовладений;

для предпринимательской деятельности;

в подземных паркингах;

ведомственные;

ракушки.

Как оформить гараж и участок

‒ Позвоните или сходите в местную администрацию, чтобы узнать, как в вашем муниципалитете проходит амнистия;

‒ Обратитесь в Росреестр, если остались вопросы: позвоните, напишите через сайт rosreestr.gov.ru, «Госуслуги» или придите в приемную;

‒ Узнайте, зарегистрирован ли участок под вашим гаражом;

‒ Запросите в бюро технической инвентаризации (БТИ) описание постройки или сделайте его с кадастровым инженером;

‒ Сходите в муниципалитет и напишите заявление о выделении участка и оформлении права;

‒ Получите выписку из ЕГРН о праве на гараж и землю.

Как проверить регистрацию участка

Через публичную кадастровую карту:

на сайте ПКК (pkk.rosreestr.ru) найдите поисковую строку;

введите в нее адрес участка.

Через «Госуслуги»:

на портале найдите вкладку «Документы» и в ней раздел «Онлайн-выписка»;

введите данные паспорта;

в течение минуты получите результат в личном кабинете.

Или очно ‒ через ближайший МФЦ. Возьмите с собой паспорт и документы на недвижимость.

Как запросить описание постройки

Обратитесь в бюро технической инвентаризации (БТИ) и запросите сведения о гараже. Сделать это можно лично в вашем БТИ или в МФЦ. С собой нужно взять паспорт и документы по недвижимости.

Если вашего участка на кадастровом учете нет, нужно его образовать. Подготовьте схему границ в соответствии с проектом межевания, обратившись к кадастровому инженеру.

Как подать заявление в муниципалитет

С пакетом документов сходите в ваш муниципалитет и напишите заявление о выделении участка и оформлении права на него.

Администрация примет решение, подаст в Росреестр заявление о регистрации и направит вам выписку из ЕГРН о регистрации прав на гараж и землю в течение 20 дней.

Какие документы понадобятся

Для заявления об оформлении права нужны:

решение о выделении участка предприятием или кооперативом;

информация об оплате пая в кооперативе;

технический паспорт;

данные о подключении гаража к электрическим сетям или сетям инженерного обеспечения;

документы о праве наследования, если гараж перешел в наследство;

любые другие документы, которые подтверждают право собственности.

Берите с собой все документы, которые у вас есть. Если каких-то бумаг о строении не хватает, это не повлияет на результат.

Льготы для людей с инвалидностью

У людей с ограниченными возможностями есть внеочередное право на предоставление земельных участков ‒ их оформляют без конкурсов и торгов.

Для этого нужно подать заявление и пакет документов в местную организацию.

Понадобятся:

паспорт;

справка об инвалидности;

заявление;

межевой план.

Администрация рассмотрит обращение в течение трех месяцев.

Налоги после регистрации собственности

Гараж и земля под ним ‒ два объекта недвижимости. Они облагаются налогом на имущество физических лиц:

‒ 0,1% от кадастровой стоимости ‒ для гаража;

‒ в среднем 1,5% от кадастровой стоимости ‒ для земли.

Налог начисляется с момента регистрации собственности.