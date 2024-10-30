Россиянам рассказали, как оформить право собственности на гараж и землю

Сейчас в России насчитывается около 3,5 миллионов незарегистрированных гаражей. Чтобы владельцам было проще стать собственниками таких строений, существует гаражная амнистия. До 1 сентября 2026 года россияне могут подать документы и оформить право собственности на гараж и землю в упрощенном порядке. О том, как правильно это сделать ‒ рассказали эксперты Объясняем.рф.
Что такое гаражная амнистия
Это процедура, по которой владелец гаража может оформить право собственности на строение и землю под ним. Амнистия действует до 1 сентября 2026 года.
Программа распространяется на объекты капитального строительства. Главным образом речь идет о кооперативном имуществе, полученном от государства в советский период.
Какие гаражи можно получить в собственность
Постройки попадают под амнистию:
- не подлежит сносу и не обременена ‒ например, не арестована или не сдана в аренду;
- государственная или муниципальная собственность;
- построена до 30 декабря 2004 года;
- одноэтажная и нежилая.
Не подходят гаражи:
- на территории индивидуальных домовладений;
- для предпринимательской деятельности;
- в подземных паркингах;
- ведомственные;
- ракушки.
Как оформить гараж и участок
‒ Позвоните или сходите в местную администрацию, чтобы узнать, как в вашем муниципалитете проходит амнистия;
‒ Обратитесь в Росреестр, если остались вопросы: позвоните, напишите через сайт rosreestr.gov.ru, «Госуслуги» или придите в приемную;
‒ Узнайте, зарегистрирован ли участок под вашим гаражом;
‒ Запросите в бюро технической инвентаризации (БТИ) описание постройки или сделайте его с кадастровым инженером;
‒ Сходите в муниципалитет и напишите заявление о выделении участка и оформлении права;
‒ Получите выписку из ЕГРН о праве на гараж и землю.
Как проверить регистрацию участка
Через публичную кадастровую карту:
- на сайте ПКК (pkk.rosreestr.ru) найдите поисковую строку;
- введите в нее адрес участка.
Через «Госуслуги»:
- на портале найдите вкладку «Документы» и в ней раздел «Онлайн-выписка»;
- введите данные паспорта;
- в течение минуты получите результат в личном кабинете.
Или очно ‒ через ближайший МФЦ. Возьмите с собой паспорт и документы на недвижимость.
Как запросить описание постройки
Обратитесь в бюро технической инвентаризации (БТИ) и запросите сведения о гараже. Сделать это можно лично в вашем БТИ или в МФЦ. С собой нужно взять паспорт и документы по недвижимости.
Если вашего участка на кадастровом учете нет, нужно его образовать. Подготовьте схему границ в соответствии с проектом межевания, обратившись к кадастровому инженеру.
Как подать заявление в муниципалитет
С пакетом документов сходите в ваш муниципалитет и напишите заявление о выделении участка и оформлении права на него.
Администрация примет решение, подаст в Росреестр заявление о регистрации и направит вам выписку из ЕГРН о регистрации прав на гараж и землю в течение 20 дней.
Какие документы понадобятся
Для заявления об оформлении права нужны:
- решение о выделении участка предприятием или кооперативом;
- информация об оплате пая в кооперативе;
- технический паспорт;
- данные о подключении гаража к электрическим сетям или сетям инженерного обеспечения;
- документы о праве наследования, если гараж перешел в наследство;
- любые другие документы, которые подтверждают право собственности.
Берите с собой все документы, которые у вас есть. Если каких-то бумаг о строении не хватает, это не повлияет на результат.
Льготы для людей с инвалидностью
У людей с ограниченными возможностями есть внеочередное право на предоставление земельных участков ‒ их оформляют без конкурсов и торгов.
Для этого нужно подать заявление и пакет документов в местную организацию.
Понадобятся:
- паспорт;
- справка об инвалидности;
- заявление;
- межевой план.
Администрация рассмотрит обращение в течение трех месяцев.
Налоги после регистрации собственности
Гараж и земля под ним ‒ два объекта недвижимости. Они облагаются налогом на имущество физических лиц:
‒ 0,1% от кадастровой стоимости ‒ для гаража;
‒ в среднем 1,5% от кадастровой стоимости ‒ для земли.
Налог начисляется с момента регистрации собственности.