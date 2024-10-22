В Думе Сургута обсудили ход выполнения мероприятий по созданию парковок у больниц

На комитете по социальной политике Думы Сургута обсудили ход выполнения мероприятий по организации парковок возле медицинских учреждений. Директор департамента по социальной политике администрации Сургута Алексей Фокеев представил депутатам актуальную информацию о текущих проектах и планах.

Парковка у поликлиники №2

Фокеев сообщил, что для организации парковки возле поликлиники №2 было принято решение снести аварийные объекты, расположенные на территории. Снос гаражей начался в субботу. Завершение работ запланировано на 31 октября 2024 года.

После завершения сноса объекта начнется процесс формирования земельного участка для парковки. В феврале 2025 года администрация планирует запросить дополнительное финансирование на проектирование и строительство.

«После сноса этот объект будет исключен из кадастрового учета. Позже приступим к формированию земельного участка», – пояснил Фокеев.

Председатель комитета по социальной политике Эмилия Трапезникова поинтересовалась, возможно ли завершить строительство парковки уже в 2025 году, на что Фокеев ответил, что скорее всего объект будет введен в эксплуатацию в 2026 году.

«Это радостная новость, мы эту парковку ждем. Три или даже четыре года занимаемся этим вопросом», – отметил заместитель председателя комитета Алексей Кучин.

Парковка в микрорайоне 37

В рамках муниципальной программы развития транспортной системы до 2030 года ведутся работы по созданию внутриквартального проезда и открытой автостоянки в микрорайоне 37. В настоящий момент проектно-изыскательные работы завершены, и проект получил положительное заключение экспертизы, поделился Алексей Фокеев.

Общий бюджет составляет 102,8 миллиона рублей, из которых 61 миллион выделено на 2024 год, а 41 миллион – на 2025 год. Подрядчик ООО СК «ЮВиС» работает по графику. Завершение работ запланировано к 31 августа 2025 года.

«Работы идут в графике. Учитывая сезонность, мы уверены, что сможем завершить проект в срок и обеспечить кассовое исполнение на 100%. Подрядчик у нас надежный, поэтому, надеюсь, что время будет хорошо. Есть движение между некоторыми позициями к опережению сроков», – отметил Фокеев.

Парковка у кардиоцентра

Фокеев рассказал о проработке изменений в проекте межевания в микрорайоне 5А, которые позволят организовать парковку возле кардиоцентра за счет территорий общего пользования. Речь о фрагментах земельных участках под многоквартирными домами по улице Ленина 67/2 и 67/3.

В декабре 2024 года планируются публичные слушания по вопросу определения границ использования этой территории.

«Мы внесли предложения об установке сервитута на участке, чтобы организовать парковку и исключить возможность установки шлагбаумов, что могло бы ограничить доступ», – объяснил Фокеев.

Эмилия Трапезникова выразила сомнение, что жители жилых домов, чьи участки будут использованы, согласятся на эти изменения, и предложила рассмотреть альтернативный вариант расширения парковки со стороны улицы Показаньева.

«Со стороны Показаньева также рассматриваем установку сервитута, но это не решит полностью проблему недостатка парковочных мест для кардиоцентра. И надо отметить, что территорию, которую мы рассматривали, она будет прорабатываться под возможность парковки подвоза детей к объектам образования в этом направлении», — добавил Фокеев.

Участок на улице Университетская

Также на заседании обсуждался вопрос изъятия участка на улице Университетская, 1 у ООО «Газпром трансгаз Сургут» для создания многоуровневого паркинга. Территория была оформлена под парковочные нужды, и, по словам Фокеева, все градостроительные регламенты соблюдены.

«В настоящее время в бюджетной росписи администрации денежные средства предусмотрены для выплаты компенсации за изымание земельных участков. Для муниципальных нужд они отсутствуют. Тем не менее, мы обеспечили все мероприятия для принятия решения об изъятии, то есть завели данную территорию к границе красных линий. В настоящее время мы прорабатываем возможность вовлечения данных земельных участков в границе территорий в целях реализации механизма комплексного развития территории», – сказал он.

Безопасный проход к парковке возле СОКБ

Депутаты обсудили безопасный проход к парковке возле СОКБ. С руководством больницы было достигнуто соглашение о выходе. И в итоге подрядчик, выполнявший капитальный ремонт на улице Энергетиков, помог с организацией прохода.

Председатель комитета по социальной политике Эмилия Трапезникова предложила вернуться к рассмотрению вопроса в первой половине 2025 года, чтобы оценить проделанную работу.