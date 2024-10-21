Эксперты рассказали, на какие меры поддержки от государства могут рассчитывать отцы

Отцы могут брать отпуск по уходу за ребенком, получить выплаты за больничный детей и даже выйти на досрочную пенсию. Но как именно воспользоваться этими правами? Специалисты Объясняем.рф рассказали, какие документы нужно подготовить, на какую помощь рассчитывать и какие трудовые гарантии доступны многодетным мужчинам.

Отпуск и пособие по уходу за ребенком

Отцы, как и матери, могут оформить отпуск по уходу за ребенком и получать ежемесячное пособие. Для этого нужно подать работодателю два заявления: на отпуск и на назначение выплаты. Они начисляются с первого дня отпуска до достижения ребенком полутора лет.

Больничный по уходу за ребенком

Если ребенок заболел, папа может оформить больничный лист и получить выплаты. Размер компенсации зависит от возраста ребенка:

– Для детей до 7 лет включительно – 100% среднего заработка, вне зависимости от стажа.

– Для детей старше 8 лет — первые 10 дней оплачиваются в размере 60-100% среднего заработка в зависимости от стажа; последующие дни – 50% среднего заработка при амбулаторном лечении, либо сохраняется полная выплата при стационарном лечении.

Сроки больничного:

– До 7 лет – до 60 дней в год (до 90 дней при сложных заболеваниях).

– От 7 до 15 лет – до 45 дней в год, не более 15 дней подряд.

– При уходе за ребенком с инвалидностью – до 120 дней в год.

Трудовые гарантии для многодетных отцов

Многодетные папы, являющиеся единственными кормильцами семьи, имеют право на защиту от увольнения. Это условие действует, если в семье трое и более детей, и один из них младше трех лет. Также они могут выбрать удобное для себя время для ежегодного отпуска, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет.

Досрочная пенсия

Отцы, воспитывающие ребенка с инвалидностью до восьмилетнего возраста, могут выйти на пенсию досрочно, если это не сделает мама. Пенсия назначается с 55 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет.