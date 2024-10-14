Сургутская элита снова у руля: как это повлияет на город?

В этом выпуске «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают кадровые перестановки в администрации Сургута. Сургутяне возвращаются на ключевые позиции в городской власти, а иногородние менеджеры уходят в прошлое. Каким будет будущее Сургута с местной командой управленцев? Разбираемся в трендах, назначениях и возможных последствиях для города.

Дмитрий Щеглов: В Сургуте вновь рулят сургутяне. Как ни странно звучит эта фраза, но, если вы вспомните события, начиная с 2016 года, то многие сургутяне сильно переживали о том, что в городской администрации сидят сначала преимущественно выходцы из Костромы, соратники сына Вадима Шувалова, который был главой на тот момент. Затем, когда Вадим Шувалов ушел, пришел Андрей Филатов, его соратники из Лангепаса точно так же массово пришли в администрацию и составили, так сказать, костяк новой команды.

Сейчас у нас новый глава – Максим Слепов – сургутянин, как ни странно. И у нас уже виден тренд, насколько заменяются чиновники на сургутских. Приведу несколько примеров: у нас есть сейчас новый заместитель главы города Сургута – это Виталий Малыхин. Он у нас рулит информационной политикой, внутренней политикой и молодежной политикой, то есть зам. по идеологии. У нас Сергей Алексеев – известный в городе коммунальщик – вернулся на пост директора Департамента городского хозяйства, он его уже возглавлял. До этого он возглавлял управляющие компании, то есть действительно опытный коммунальщик. У нас Анна Томазова, заместитель главы, покинула эту должность, но сейчас, судя по слухам, и судя по таким, аппаратным движениям, Владимир Фризен, тоже сургутянин, тоже раньше работал в администрации, ранее он возглавлял комитет культуры, а сейчас он является советником главы Сургута – по всей вероятности, он станет каким-то более весомым человеком в администрации, возможно, он заменит Анну Томазову.

Это «О чем говорят», меня зовут Дмитрий Щеглов. Тарас Самборский – мой коллега, журналист – также на связи. И давай обсудим эту всю историю: перемещения в сургутской администрации, как ты это видишь.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья, кстати. Ну, что обсуждать? Проблема так называемых эффективных менеджеров, она налицо, на самом деле. Многие годы достопочтенная сургутская публика, я здесь говорю без ироничных кавычек, я потом расшифрую, что я вкладываю в это определение, с интересом и часто недоумением наблюдала за тем, как совершенно новые и не понимающие, не знающие Сургута люди, попадающие в команду местной администрации, своими хаотичными, бестолковыми, наивными движениями создавали видимость бурной деятельности с очень низким коэффициентом полезного действия, если не с нулевым.

Д.Щ.: Если не с отрицательным.

Т.С.: Да. Запрос на грамотных, толковых управленцев на самом деле существовал после того, как Александр Сидоров, возглавлявший Сургут 20 лет, покинул свой пост. И понятно, что 20 лет – это такой большой срок, когда ты все равно потихонечку превращаешь свою вотчину в болото, где тебе комфортно, хорошо. Вот там была чисто сургутская администрация, там никаких не было так называемых иногородних менеджеров, за исключением, может быть…

Д.Щ.: «Варягов». «Варяги» их у нас любят называть.

Т.С.: Давайте будем их называть «варягами» – хорошо. Единственное, что у Сидорова, если мы говорим о «варягах», там был, если помним, генерал Иванов, заместитель по стройке, который трагически погиб, и Роман Марков. И то, в общем-то, они прошли определенную сургутскую обкатку. Я напомню, что и тот, и другой предполагались приемниками Сидорова, но они не стали и не могли стать руководителями Сургута, я тоже позже объясню, почему. То есть есть у меня такая маленькая теория, она немножко попахивает теорией заговора, но, тем не менее, мое профессиональное 35-летнее наблюдение за деятельностью чиновников ее безусловно эмпирически подтверждает.

Итак, был такой запрос. Потому что местные превратились, скажем так, в местную мафию, которая занималась в основном своими делами, и уже город управлялся по накатанной. По накатанной тоже неплохо: инерционный механизм, он дает свои преимущества, но все-таки на каждом этапе развития того или иного муниципалитета, того или иного живого организма или бизнес-процесса возникают новые вызовы, на них надо реагировать каким-то трезвым взглядом, трезвыми действиями. Но 6-летняя эпоха Дмитрия Попова, скажем так, тоже это местная команда, хотя его заочная, такая, не афишируемая, кулуарная конкуренция с тем же Романом Марковым, который уже при Попове совершенно открыто претендовал на должность главы, присутствовала. И, пожалуй, я не вспомню у Попова никого…

Д.Щ.: Шатунов был. И это был тот, кто его, в некотором смысле, погубил.

Т.С.: А, наш же любимый герой, конечно же, да. Этот товарищ Шатунов, он же «Хлестаков», абсолютно гоголевский герой. Да, это вот был первый опыт, совершенно такой, литературный, вот по нему можно пьеску написать. Я отскочу, я забыл, что у Александра Сидорова был, конечно, иногородний заместитель, такой, крутой чиновник – Дмитрий Гладский, кто помнит, он занимался экономикой.

Д.Щ.: Он сейчас в Белгородской области заместитель губернатора.

Т.С.: Он вице-губернатор одного из субъектов. Нет, это был как раз положительный опыт, потому что Гладский в ту сидоровскую администрацию привнес какую-то новую волну. И я слышал о нем в массе своей положительные отзывы. Кстати, там и про Маркова тоже никто, как по специалисту, ничего плохого не говорил, справедливости ради скажем. Итак, и вот этот вот Шатунов – прекрасный человек, который пошел так вот залихватски сносить Тойота Центр, а уехал оттуда то ли на трех, то ли на четырех автомобилях. Вот, такой у нас был замечательный заместитель…

Д.Щ.: По слухам, добавим мы, чтобы судебных вопросов к нам не было.

Т.С.: Разумеется, по слухам, исключительно по слухам. Ну и теперь все-таки к проблеме, которая проблема «варяжества», действительно последние годы Сургуту сильно мешала нормально жить и развиваться. Вот смотрим: ты упомянул команду Вадима Шувалова, но на самом деле это команда не Вадима Шувалова, а команда Алексея Жердева, который, кстати говоря, тоже сегодня работает вице-губернатором Кировской губернии. Вот это уже был период такой, серьезный, когда Сургутом руководили люди, совершенно город не воспринимающие. Не то, что не понимающие, а не воспринимающие. Это заход команды так называемых эффективных менеджеров, которые берут под контроль…

Д.Щ.: Мосты, почту, телеграф.

Т.С.: Да-да-да, финансовоемкие, ресурсные, как говаривают чиновники, ресурсные направления деятельности, и ими оперируют как эффективные менеджеры в бизнесе. Есть такая теория, ее очень… Не теория, такая бизнес-модель, ее Борис Березовский в свое время здорово обкатал, ну на другом уровне, но тем не менее, как модель, она от этого не перестает существовать. Главное не владеть активами, главное – этими активами управлять.

Д.Щ.: Контролировать потоки.

Т.С.: И вот уже на примере той команды, команды Жердева, мы наблюдали, как в Сургуте происходит приватизация не активов, а именно что потоков. Истории все закончились тем, что они ничем не закончились, как мы понимаем. Не произошло перестройки ключевых энергетических активов городских муниципальных, типа ГТС, Горводоканала, не произошло чего-то еще такого, с чем выходили к достопочтенной публике вот эти вот менеджеры. И с отставкой Вадима Шувалова естественным образом, при всех амбициях Жердева стать следующим главой, несбыточных амбициях, опять-таки, я объясню свою мысль, почему это так, команда вот этих «варягов», она разлетелась в разные стороны. То есть это интересно так происходит, вот как будто их и не было, вот просто в одночасье они появляются из ниоткуда, и в одночасье они исчезают.

И наконец, Андрей Филатов, выходец из Лангепаса, который, по-моему, 22 или 24 человека привел в Сургут из Лангепаса на разные позиции. Можно к этому относиться с иронией или всерьез, можно это критиковать, можно этим восхищаться, но в целом и в общем выглядит ситуация, конечно же, определенно странно, потому что Сургут по кадровому, техническому, инженерному, интеллектуальному потенциалу, безусловно, даст фору Лангепасу просто по причине разной масштабности муниципалитетов, разной многозадачности муниципалитетов. Тут любой аспект возьми: культура, я не знаю, коммуналка, техническое управление, вопросы безопасности, взаимодействие с градообразующими, регионообразующими, федеральными структурами. Ну просто это масштабы несопоставимые, и это было, конечно, уже большое десантирование такое иногородних менеджеров муниципальных. На что все так называемые местные обратили внимание и не могли этому факту не удивиться и не выдавать каких-то этому оценок.

Д.Щ.: А у нас здесь, кстати говоря, про исключения: и у него оказался заместитель из Сургута – Артем Кирилленко, и Анна Томазова еще была, которая сохранилась с тех пор.

Т.С.: Понятно, Артем Кирилленко оказался в заместителях у Филатова в силу непростой аппаратной игры. В общем-то, это был некий компромисс, который, как я понимаю, был навязан Филатову. И компромисс заключался в том, что негоже просто таким… Не таким, а просто крупнейшим муниципалитетам Югры и одним из важнейших муниципалитетов в стране, тем более, в Тюменской области, управлять только пришлой командой – это просто, это уже ни в какие рамки не лезет. И, безусловно, Артем Кирилленко, который, кстати говоря, вполне воспринимался одним из реальных кандидатов на должность главы Сургута после Шувалова, и я оцениваю его шансы и управленческие, и интеллектуальные ничуть не ниже, чем способности того же уважаемого Андрея Филатова. То есть это абсолютно были равнозначные фигуры.

Но Андрей Филатов появился, как кандидат не сургутской элиты, соответственно. Он был просто продавлен через городскую Думу, а Артем Кирилленко вынужден был таким образом уступить. Анна Томазова, я так думаю, это просто человек, который совершенно никуда не влазил, не лез, не мешал, не проявлял никаких амбиций. Она бы, конечно, была абсолютно счастлива, если бы она продолжала оставаться заместителем фактически по образованию – это ее специализация, но тем не менее.

Вот, переходим теперь уже к новой команде Максима Слепова. Безусловно, Максим Слепов несколько играл тематикой местной чиновничьей управленческой команды, когда у него была вот эта вот избирательная компания так называемая, и этим он подыгрывал местной публике. Потому что местная публика хотела бы наконец понимать: городом Сургутом, что, совсем уже местные не могут управлять, они совсем уже тупые остались, просто одни идиоты и никто, кроме как «варягов», не в состоянии нам наладить, я не знаю, дороги, автобусы, я не знаю, коммунальную систему, бюджет нам сформировать городской или посчитать бухгалтерию муниципальную? И будучи полностью сургутским человеком, Слепов, я считаю, правильно сделал заявку на то, что городом должны управлять сургутяне. Ну, это логично, правда, еще раз повторю.

Это не означает, что полностью одни сургутяне, ради бога, привлекайте внешних специалистов. Но что такое внешний специалист? По мне, так это какой-то контрактник, который нанимается муниципалитетом на некий проект. Самым таким, очевидным… Самой очевидной площадкой, где подобную схему можно апробировать, это городское градостроение и архитектура. Это ни в коем случае не в укор Алексею Фокееву. Да, хорошо, что у нас, опять-таки, городской строительной и архитектурной частью управляет наш местный сургутянин, но просто архитектура – это такая площадка, где можно делать проекты. Давайте проект, ядро центра города, квартал номер 6 – это проект, это локальный по времени, по бюджету проект, не растянутый на всю жизнь. Можно нанимать какого-то специального архитектора, пусть это не главный архитектор города будет, какой-нибудь заместитель главного архитектора, но который курирует только это, и который на контракте, за бюджетные деньги, делает красивую вещь.

Такие же вещи, наверное, можно делать с такими проектами, как реформа «СПОПАТ». Вероятно, может быть, нынешний директор «СПОПАТа», господин Попов, он как раз этот самый менеджер. Не знаю, какая судьба его ждет после того, как Максим Слепов уже явно приступил к формированию собственной команды из сургутян. Не знаю, какие к нему претензии предъявляются, или, наоборот, как его оценивают положительно сегодня – посмотрим.

Резюмирую: запрос на местных в структурах городской администрации и на ключевых позициях, очевиден. Это не какая-то такая квази наша местная патриотика, это нормальное желание местного городского сургутского сообщества: видеть во главе управления городом знакомых нам людей. Когда говорят: «Ой, так это же коррупция, они же там все будут повязаны», – это, кстати, в команде Андрея Филатова такой тезис работал просто. «Да, блин, связываться с вами нельзя, потому что тут все друг друга знают». Погодите, вы же тоже все друг друга знаете. Только вы местных вообще никуда не допускаете, ничего им не позволяете делать.

Я не в том плане, что там бабки делить друг с другом – нет. Но местные лучше вас знают, что делать с Домом пионеров – вот просто они это лучше знают. Они лучше знают, где, какую тропинку проложить, как лучше построить тот или иной квартал. Местные лучше вас знают, как бороться, я не знаю, с лоббистами-девелоперами. Местные много чего лучше вас знают. Они просто тут живут, это их земля, они, большинство из них, тут собираются заканчивать свой земной путь, в отличие от вас. И поэтому им интересно управлять городом через возможность общения с вами, диалога с вами, какого-то конструктивного взаимодействия с вами – это нормальное местное сообщество.

Точно такое же, как местное сообщество в Тюмени, в Екатеринбурге, в Суздали, в Ярославле, в Иркутске, в Томске и так далее. Во всех тех городах, где местные команды вполне себе справляются со своими управленческими задачами. И лучшие периоды развития Сургута всегда совпадали с периодами управления городом именно местными чиновниками, которые тут росли, как, я не знаю, как Максим Слепов, как Артем Кирилленко, как… Ну, я не буду сейчас просто перечислять, я так вот, не рекламы ради говорю, а просто я понимаю, что местная почва – это все-таки не всегда только местное болото, понимаем. Это все-таки какая-то связь поколений, связь культур, связь эстафет и так далее и тому подобное. Вот и все.

Д.Щ.: Давай задам тебе один вопрос, чтобы закончить. Ты обещал объяснить, почему иногородние не могли стать, условный Марков или условный Жердев, не могли стать главой в Сургуте.

Т.С.: Да, я просто после самолета и немножко в состоянии легкой укачки. Да, я забыл. Смотрите, товарищи: дело очень простое. Сургут обладает каким-то странным свойством: в критический момент не принимать чужака. Я не знаю, с чем это связано. Может, это действительно такая, знаете, такая необычная земля. Ну не берет он чужака. Я, когда общался на эту тему с Алексеем Жердевым, я сейчас могу эту историю рассказать, был такой момент, когда все ждали, когда уйдет в отставку Шувалов, потому что Жердев уж совсем хочет, вот совсем он хочет быть мэром, главой, у него команда, у него пиарщики, у него… Ну просто он проявлял огромную медиа-активность, в отличие от действующего главы. А у меня всегда с ним были отношения так себе.

И разговор такой вышел на такую ноту, когда, в общем-то, он почти прямо мне задал вопрос: «А вот что ты думаешь?» Это было как-то заупаковано, но тем не менее, если переводить на короткий язык. Я сказал: « Я думаю, что шансов ноль абсолютно, нереально никак, ни почему». Ему это настолько надо было обдумать, что он даже встал, вышел из кабинета, оставив нас с его помощниками на какое-то время, и куда-то пошел подумать. Пришел не в самом лучшем расположении духа, в общем. А эти, которые там сидели, там, кстати, был его пиарщик Александр Рахманов, который погиб на СВО, Рахманов. И он даже так через стол ко мне перекинулся, говорит: «Ну вот, кто-то ему сказал это наконец». Версия очень простая: не проходит «варяг».

Я не знаю, это можно назвать сургутской, может быть, это называется «патриоты Сургута против», я не знаю, нет никаких патриотов Сургута, это я сейчас выдумал, но это вот, наверное, есть просто такой дух сургутский. Нет, городом Сургутом, таким городом, как Сургут, безусловно и вне всяких сомнений, должен управлять сургутянин. Руководить таким городом должен человек, который здесь, если не родился, то, как минимум, прожил большую часть жизни и понимает этот город, который может выстраивать свой диалог с горожанами – это совершенно очевидная вещь. Наверное, в других городах – пожалуйста, приходите «варяги». Но, смотрите, Сургут все-таки держится. И не сургутянина, кроме Андрея Филатова, до сих пор в руководстве города в новейшей истории и почти в той всей нефтяной советской истории и не было. Там была немножко другая ситуация, но все-таки почти всегда Сургутом руководили сургутяне. Даже если это выходцы из другого региона, они, как правило, много лет отдавали Сургуту.

Д.Щ.: Ну что ж, хорошо. Комментируйте это видео, что вы думаете по поводу сургутской команды, не сургутской команды, представителей других городов и регионов, которые у нас работали и работают до сих пор. И как бы вы видели, может быть, тех людей, которые должны рулить нашим городом. Мы будем завершать. Читайте расшифровку нашего разговора на siapress.ruи смотрите другие видео, подписывайтесь для этого на канал, ставьте лайки. До свидания, до новых встреч.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.