Рассказываем, появится ли в России налог на бездетность

Одной из важнейших проблем в России считается низкий уровень рождаемости. Для решения этой проблемы член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил ввести налог на бездетность, который существовал в СССР. Однако, эту новость поддержали не все. О том, введут ли в России налог на бездетность, как он будет работать и кого коснется ‒ читайте в нашем обзоре.

Точно ли введут налог?

Конкретного намерения правительства РФ или Госдумы ввести налог на бездетность пока нет. Сейчас это лишь устное предложение, с которым выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва».

«Общее повышение налогов с перераспределением в сторону семейных граждан. Грубо говоря, движение в правильном направлении. Если мы хотим получить хорошие результаты в области демографии и справедливости, то, конечно, надо вводить более жесткие нормы такого налога и перераспределять деньги от людей, у которых детей нет, неважно, по каким причинам, к семьям, где есть дети. Они потом будут содержать людей, у которых сейчас нет детей, в старости, через бюджет, через государственное строительство. Это вопрос справедливости. В каких-то формах этот налог может быть ‒ в современных, электронных, в виде автоматического вычета, как говорил президент, но вводить его надо», ‒ цитирует издание депутата.

Отметим, что Федоров говорил о налоге на бездетность и в прошлом году, и еще раньше.

Кстати, в России уже разработали параметры такого налога. Предполагается, что налог на бездетность добавят к другим выплатам: к подоходному налогу стоит приплюсовать 3%, к налогу на наследство – 5%, а на имущество – 0,5%.

Кроме Евгения Федорова о налоге на бездетность говорил и депутат ГД, генерал Андрей Гурулёв. В эфире федерального канала парламентарий высказался о том, что считает введение такого налога суровой необходимостью. Также, недавно он затронул тему чайлдфри.

«Вы наверняка слышали, что пропаганду «чайлдфри» в России скоро могут запретить на законодательном уровне. Это инициатива от нашей думской межфракционной рабочей группы по сохранению традиционных ценностей, которую возглавляет вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Вы мою позицию знаете. Идеология бездетности не должна транслироваться на наше подрастающее поколение где бы то ни было. Уверен, и вы меня в этом мнении поддерживаете <…> Помните, что без детей у нас в принципе нет будущего», ‒ написал Гурулёв в своем телеграм-канале.

Останина против!

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина не поддержала идею введения налога на бездетность. По ее мнению, это вызовет у граждан России страх и недоверие к власти, поэтому сначала нужно решить проблемы, из-за которых молодые семьи боятся заводить ребенка.

«Не время и не место, что называется. У меня действительно многие позиции депутата Гурулёва вызывают уважение, но не в этой части. Любопытно, он подумал или нет, как эта инициатива скажется на тех ребятах, которые мобилизованы сейчас, которые ушли по контракту, тех, кто добровольцем ушел. У них возраст 18+. И если вступит в силу этот закон, который он предлагает сейчас, то все они буду платить налог на бездетность. Хватит пугать нашу молодежь подобными инициативами. Ссылаясь на свое советское прошлое, генерал Гурулёв забывает, что Сталин, подписав документ о запрете абортов, через запятую перечисляет, что обязательно нужно обеспечить бесплатным детсадом, школой, питанием, проездом, пионерским лагерем, бесплатной квартирой», – сказала Останина в беседе с корреспондентом НСН.

Депутат отметила, что молодые люди не торопятся с рождением ребенка, так как осознанно подходят к этому вопросу.

«Понятно, что речь идет о молодых людях репродуктивного возраста, которые зачастую откладывают рождение детей только потому, что осознанно относятся к воспитанию детей и понимают, что если они учатся в вузе, то не потянут рождение ребенка... Надо тогда бросать вуз и идти на работу», ‒ отметила она.

Кроме того, Нина Останина рассказала, что в ближайшее время внесет инициативу о выделении 40 миллиардом рублей на льготную программу по покупке жилья «Молодая семья».

«Сейчас будет утверждаться бюджет. Я буду вносить предложение, чтобы не четыре миллиарда на жилье молодым семьям выделять, а 40 миллиардов. Поддержат генерал Гурулёв и фракция «Единая Россия» – тогда за (введение налога на бездетность – ред. НСН). Потому что четыре миллиарда – это 11 тысяч молодых семей только получат жилье по программе. На очереди 133 тысячи, молодежь выбывает, когда исполняется 35 лет. Так что у нас сегодня, к сожалению, гарантии для молодежи в получении жилья нет. Вопрос, где жить? Если Гурулёв поддержит бесплатные студенческие общежития ребятам, стипендии не три тысячи, а 30 тысяч, социальную няню, чтобы они могли сбегать на лекции, а потом к ребенку прибежать, тогда двумя руками за. Ну и обязательно по окончании вуза трудоустройство с гарантированной зарплатой, которая бы позволяла не выживать, а жить», – добавила она.

Кто еще не поддержал инициативу?

К мнению Нины Останиной присоединился и председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Свою позицию он озвучил в разговоре с «Московским комсомольцем».

«Дело даже не в том, что эта инициатива возникает уже не в первый раз, и она является самым простым переносом из советского опыта. На мой взгляд, если уж говорить серьезно, то надо вести речь не о налоге на бездетность, а о налоге на малодетность. Потому что даже для восстановления простого демографического воспроизводства в России нужно, чтобы у нас половина семей были трех-четырехдетные. Все остальное, по сути, не имеет никакого отношения к демографии. Это первый момент, ‒ делится своим мнением Юрий Крупнов. ‒ Второй – то, что время от времени предлагается подобная мера, это, в общем-то, является неким жестом отчаяния. Демографической проблемой фактически никто не занимается – при том, что обсуждения и различные алармистские (пропитанные паникой) высказывания, как ее решить, идут каждый день. Уже сотню раз все сказали, что с демографией у нас катастрофа, и нужно, соответственно, что-то делать. Но реально никто ничего не предлагает, и подобные меры, такие, как налог на бездетность, не дадут никакого серьезного результата по демографии».

Он также подчеркнул, что меры по улучшению демографической ситуации должны быть более стратегическими, а их реализацию необходимо запланировать на десятки лет вперед.

Как работал налог на бездетность в СССР?

В СССР налог на бездетность официально назывался «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан». Он действовал с 1941 года вплоть до 1990-х. По нему бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были регулярно отчислять 6% зарплаты государству. Скидка на налог была у тех граждан, чья зарплата составляла меньше 91 рубля в месяц. Те, кто получал менее 70 рублей, освобождались от уплаты налога на бездетность.

При этом от уплаты налога были освобождены несколько категорий граждан:

те, кто не мог иметь детей по состоянию здоровья;

военнослужащие и их жены;

учащиеся средних и высших учебных заведений (мужчины в возрасте до 25 лет и женщины в возрасте до 23 лет);

пенсионеры;

супруги, которым по решению врачебной комиссии противопоказано деторождение.

Был ли налог эффективным в СССР?

По словам юриста, эксперта в области налоговых проверок и оптимизации бизнеса Николая Визера, средняя зарплата в позднем СССР составляла от 120 до 200 рублей при минимальной в 70 рублей. Тем самым большинство граждан, попадающих под налог на бездетность, должны были платить 5-12 рублей в месяц. Об этом эксперт рассказал в беседе с РИАМО.

«Также нужно отметить, что содержание ребенка вряд ли обходилось родителям дешевле, чем 5-12 рублей в месяц налога на бездетность. Так что его существенное влияние на рождаемость крайне сомнительно», ‒ указал он.

Николай Визер напомнил, что до 1950 года в СССР были запрещены и аборты. По словам эксперта, нельзя уверенно утверждать, что налог как-то способствовал зачатию. Однако, он уж точно мало влиял на прерывание беременности ‒ максимальная цифра абортов в СССР достигала семи миллионов в год.

В каких еще странах есть налог на бездетность?

Похожая система существует в Германии. Там есть определенная градация по налоговым классам. Семьи без детей платят больший налог по сравнению с родителями. Бездетные люди и те, кто не хочет вступать в брак, отдают в ФРГ около 50% от своего дохода.

Налог на холостых граждан существовал и в Италии времен Муссолини, а для родителей наоборот предполагались налоговые послабления. Также, вводили такой налог и в Румынии при Чаушеску.

С 1946 года и жители Польши платили налог на бездетность: если после достижения 21-летнего возраста они не вступили в брак и не обзавелись первенцами. Немного позже возрастной потолок подняли до 25 лет. В 1973 году налог перестал действовать.

В Сингапуре не вводили налог на бездетность, а предприняли креативное решение ‒ на какое-то время в стране запретили строить маленькие квартиры с одной спальней, подходящие для жилья холостяков и бездетных пар.