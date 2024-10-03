Сколько нелегальных микрофинансовых организаций закрыли в Югре

На фоне растущей закредитованности россиян депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ограничить число потребительских займов до двух, рассказали «Известия». Между тем, сегодня около 13 миллионов россиян выплачивают три и более кредитов. Такая ситуация создает риски для заемщиков – появляются мошенники, предлагающие «списание долгов», а микрофинансовые организации (МФО) загоняют клиентов в кредитные ямы. Почему россияне выбирают микрозаймы и как с ними борется ЦБ − в материале siapress.ru.

Микрозаймы и статистика

Типичный заемщик микрофинансовых организаций – это женщина в возрасте от 35 до 44 лет с высшим образованием, такие результаты приводит ВЦИОМ.

Большинство заемщиков (66%) оценивают свое материальное положение как среднее. Более половины заемщиков (56%) работают по найму, при этом каждый второй заемщик состоит в браке и не имеет несовершеннолетних детей.

Основные причины обращения к МФО – это скорость оформления (37%) и низкие требования к документам (32%). Рост популярности микрозаймов также связан с тем, что в банках часто отказывают в кредитах, а МФО предлагают более доступные условия. Более трети потенциальных заемщиков отмечают низкую вероятность отказа как одну из ключевых причин выбора МФО.

Доверие к МФО

Большинство заемщиков осведомлены о существовании реестра микрофинансовых организаций, который ведется Центральным банком РФ. 88% текущих и 84% потенциальных клиентов знают о важности проверки статуса организации.

Тем временем каждый четвертый (25%) россиянин никогда не проверяет юридический статус МФО, что создает риск обратиться в нелегальную организацию без государственной регистрации.

Что предлагает Югра?

По данным реестра, на территории Югры действуют всего три легальные микрофинансовые организации: ООО МКК «Мимоза» и фонд «Югорская региональная МКК» в Ханты-Мансийске, а также ООО МКК «ХМАО-Финанс» в Нижневартовске. При этом Центральный банк России исключил из реестра 46 МФО, ранее работавших в ХМАО.