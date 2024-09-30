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Россиянам хотят запретить брать более двух потребительских кредитов

Депутат Госдумы предложил новые меры по снижению долговой нагрузки россиян

Россиянам хотят запретить брать более двух потребительских кредитов
Фото: ru.freepik.com

Закредитованность россиян стала поводом для новых законодательных инициатив. С предложением ограничить число потребительских займов до двух выступил депутат Госдумы Сергей Колунов. Об этом рассказали «Известия».

На сегодняшний день в России порядка 13 млн человек выплачивают три и более кредита.

«Такое количество кредитов, естественно, приводит к попыткам найти способ их «обнулить», списать долги. На этом фоне появляются мошенники, которые за деньги готовы «освободить от долгов», расцветают микрофинансовые организации (МФО), которые даже не интересуются количеством уже взятых займов, загоняя граждан в кредитную яму. Итог такого количества кредитов – потеря имущества, попадание в руки приставов и коллекторов», – заявил Сергей Колунов.

Новые ограничения могут снизить риск закредитованности и обезопасить граждан от дальнейшего ухудшения их финансового положения.


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30 сентября в 14:02, просмотров: 659, комментариев: 0
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        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
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              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
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              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
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            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
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      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
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        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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