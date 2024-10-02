Что делать, если за общедомовые нужды по ЖКУ стали просить больше обычного

Недавно сургутяне, проживающие в многоквартирном доме по адресу Быстринская, 22, получили умопомрачительные квитанции ‒ якобы в августе они потратили 800 кубометров горячей воды на уборку подъезда, хотя максимум в месяц могло выйти 100 кубов. Разбираемся, почему может расти коммунальный ресурс и как не переплатить лишнее.

Как все было?

По словам старшей по дому Антонины Луки, в августе текущего года в расчетке появились новые строчки: «горячая вода на содержание общего имущества» и «водоотведение на содержание общего имущества», сообщает СургутИнформТВ.

«Мы заметили, что у нас появилась новая графа: горячая вода на содержание общедомового имущества. То есть это мытье полов. Где-то протечка, может, в подвале, и то, мы не должны платить, должны сразу устранять», ‒ отмечает Антонина Лука.

Одна из собственников квартиры заплатила почти 1 500 тысячи рублей. Так как большинство жильцов дома ‒ пенсионеры, для них это значительные суммы.

«Эта цифра появилась только с июля, там она была маленькая ‒ 152 рубля. За август месяц она выросла в тысячи. Мы посчитали, у нас по дому получилось 800 кубов воды. Куда они могли уйти за один месяц? Они никуда не могли уйти», ‒ возмутилась собственница квартиры на улице Быстринская Татьяна Семикина.

По словам директора УК «Восточный жилой район», обслуживающей этот многоквартирный дом, полученная величина не может дойти и до 500 кубометров. Вероятнее всего, вода на общедомовые нужны лилась круглосуточно.

«Максимум ну может быть 100 кубов ‒ это предел. Вообще, все что больше норматива КР на СОИ (коммунальный ресурс на содержание общедомового имущества) ‒ на это уже нужно обращать внимание. А здесь кратно превышает. Такого я за все время своей работы не помню, чтобы такие были цифры», ‒ отметил директор «УК ДЕЗ ВЖР» Алексей Русин.

Как считает Русин, платежи могли вырасти потому, что более 20 жильцов дома долгое время не передавали показания приборов учета: кто-то несколько месяцев, а кто-то ‒ больше года, и платили по нормативу. Скорее всего, те, кто тянул с оплатой, вспомнили о счетчиках, и теперь ГТС и Водоканал сделали перерасчет. Суммы получились настолько большими, что превысили начисление за август по всему дому.

«Вот одна из квартир получает перерасчет 24 000, другая 23 700, 11 600, 20 тысяч, то есть горячей воды на 20 тысяч. Это они им возвращают? Они возвращают. Вот они в августе месяце получается так, что выполнено было перерасчетов на объем воды, превышающий потребление по общедомовому прибору учета. Естественно, этот объем воды никуда не делся. Эти 841 куб воды, который через общедомовой прибор учета прошел, зарегистрировал общедомовый прибор, они были выставлены. Только выставлены были не людям напрямую, а управляющей компанией, как КР СОИ. Вот подтверждение моих слов. Это платежный документ, который выставляет энергоснабжающая организация, городская тепловая сеть», ‒ пояснил директор «УК ДЕЗ ВЖР».

Хоть жильцам дома и пришлось заплатить за воду больше, но в прошлые месяцы значительную сумму платил сосед, которому начисляли по нормативу. Именно поэтому у остальных собственников вышли такие суммы за КР на СОИ. Другими словами, те, кто рассчитывался по нормативу ‒ брали на себя всю разницу между общедомовым потреблением и индивидуальным. Когда сделали перерасчет, жильцам вернули разницу, накопленную в течение года.

«То, что мы считали по нормативу, жителю, допустим, до этого, и сделали потом перерасчет, это же было отражено в начислении ранее. То есть СОИ были уменьшены на этот объем, если они были положительные. И соответственно жители дома, они как бы не доплачивали эту сумму, а сейчас она скорректировалась именно по фактическим объемам. Заплатить тысячу, а не 500, как раньше, вы можете только в том случае, если вы эти 500 рублей, вот эту разницу, не доплатили ранее», ‒ объяснил заместитель генерального директора СГМУП «Горводоканал» по реализации Дмитрий Данилов.

Через пару месяцев ситуация с платежами за КР на СОИ в доме №22 на улице Быстринской должна стабилизироваться. По словам специалистов Югорского расчетно-информационного центра, они не будут такими высокими, как за август. Однако, все может повториться, если большая часть жильцов дома снова забудут передать показания счетчиков.

Что входит в ОДН?

В ОДН (общедомовые нужды) входит электроэнергия, холодная вода, горячее водоснабжение и водоотведение, рассказал эксперт по вопросам строительства и ЖКХ Василий Радченко на портале «Спроси.Дом.РФ».

Электроэнергия ОДН ‒ электричество, которое расходуется на работу осветительных приборов, лифтов, домофонов, антенных усилителей, насосов и другого оборудования в многоквартирном доме. Также в эти расходы включают потери электроэнергии. Например, из-за износа электропроводки или занижения показаний квартирных счетчиков. Если за месяц появляется много не учтенной энергии, специалисты УК должны осмотреть внутридомовую проводку и проверить квартирные счетчики.

Холодную воду на общедомовые нужды (ХВС ОДН) используют для уборки помещений, промывки коммунальных сетей, полива газонов и клумб. Кроме того, учитываются потери на внутридомовых сетях ХВС, которые возникают из-за протечек труб.

ГВС на ОДН включает горячую воду, которую используют для опрессовки и промывки систем отопления и горячего водоснабжения. Обычно это происходит летом, перед подготовкой дома к отопительному сезону.

Водоотведение ОДН тесно связано с расходами на водоснабжение дома. Уборщица после мытья подъезда сливает воду в центральную канализацию, а излишки после полива газонов и клумб уходят в ливневую канализацию. Собственники жилья оплачивают как водоснабжение, так и отвод воды через канализационные системы.

Почему увеличивается сумма ОДН?

Сумма расходов по ОДН может увеличиться по нескольким причинам, рассказала юрист член Ассоциации юристов России Ольга Турунина изданию РБК:

‒ плохое состояние коммуникационных сетей и частые утечки из них;

‒ низкий порог чувствительности счетчиков ‒ некоторые из них не фиксируют небольшие количества воды. Но общедомовые счетчики их учитывают, и в итоге за воду, потраченную отдельной квартирой, приходится платить как за ОДН;

‒ манипуляции со счетчиками ‒ если в квартире устанавливается незаконный прибор, позволяющий уменьшить показания, то плата за потраченную воду переходит в ОДН;

‒ самовольное подключение к сетям;

‒ разное время снятия данных с общедомового и поквартирных счетчиков;

‒ отсутствие счетчиков в некоторых квартирах.

«Обман со стороны управляющей компании дома возможен, особенно там, где не установлены счетчики. Чтобы воспрепятствовать этому, житель дома должен знать о решениях общего собрания собственников и о системах учета дома. Чтобы посмотреть решения собрания, можно воспользоваться интернет-порталом ГИС ЖКХ, либо запросить решения у управляющей компании», ‒ рассказала юрист.

Как уменьшить ОДН по воде?

К счастью, сокращение ОДН можно решить достаточно эффективно. Нужно нейтрализовать пробелы в учете и минимизировать технические потери, сообщает компания «ТеплоЭнергоПроект».

«Самым эффективным решением по введению точного учета потребления является установка системы диспетчеризации воды. В основе которой лежит переход на водомеры с постоянной прямой дистанционной передачей данных в систему учета потребления. При использовании таких приборов искажение данных о водопотреблении будет минимальным, так как информация передается автоматически, и потребитель будет платить только за использованный им объем воды», ‒ отметили специалисты.

Однако, важно понимать, что такое решение возможно только при системном подходе к вопросу. Если поставить счетчик с постоянной передачей данных лишь в одной квартире, то ситуация не изменится.

Были ли похожие случаи за пределами Сургута?

Подобный инцидент произошел в Ленинском районе Саратова, в многоквартирном доме на улице Днепропетровской. С января 2023 года по август 2024 года УК, обслуживающая дом, завышала сумму платежей за общедомовые нужды, сообщает прокуратура Саратовской области.

«Установлено, что с января 2023 года по август 2024 года управляющая компания нарушила установленные законодательством формулы расчета платы за общедомовые нужды жильцам многоквартирного дома по улице Днепропетровская в Саратове. Это привело к завышению расходов в составе платы за потребленные услуги (электроэнергия, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение) собственникам 531 квартиры», ‒ указали в сообщении.

После вмешательства прокуратуры горожанам произвели перерасчет платы на общую сумму более 900 тысяч рублей.