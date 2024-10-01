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​Как проверить квартиру на обременение? // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Эксперты рассказали о скрытых обременениях при покупке квартиры

​Как проверить квартиру на обременение? // КОНСУЛЬТАЦИЯ
Фото: ru.freepik.com

Обременение − это ограничение прав владельца на полное распоряжение своей недвижимостью. Оно может быть связано с различными обязательствами, которые часто остаются незамеченными на первом этапе. Например, права третьих лиц у несовершеннолетних детей, залог по кредитам или ипотеке. Такая квартира может стать источником проблем, особенно при продаже, дарении или аренде. Эксперты Роскачества пояснили, как проверить жилье на обременения и какие существуют скрытые риски в этом вопросе.

Основные виды обременений:

Ипотека − квартира находится в залоге у банка, и владелец не может распоряжаться ею полностью.

Аренда − если квартира сдана в аренду, новый владелец обязан уведомить арендаторов, так как они имеют право продолжать проживание до окончания договора.

Рента с условием дальнейшей передачи квартиры − собственник передает жилье в наследство с учетом того, что за ним будет ухаживать другой человек, что может осложнить любые сделки с недвижимостью.

Арест − накладывается по решению суда и запрещает любые сделки с квартирой.

Скрытые обременения

Некоторые обременения могут не быть очевидными сразу, но они могут создать серьезные сложности в будущем. Например:

  • Несовершеннолетние дети, зарегистрированные в квартире.
  • Использование средств материнского капитала и не выделение доли ребенку.
  • Лица, имеющие право пожизненного проживания (в частности, отказавшиеся от приватизации).
  • Люди, которые должны дать согласие на продажу, чтобы сделку признали действительной.
  • Зарегистрированные в квартире, но сейчас там не проживающие.

Как проверить квартиру на обременения?

Запрос выписки из ЕГРН

Это документ, который показывает полную информацию о квартире: право собственности, залог и другие характеристики объекта недвижимости.

Проверка на запрет продажи

На сайте Росреестра можно узнать, есть ли запрет на продажу квартиры. Для этого во вкладе «Услуги и сервисы» в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости» нужно указать адрес и кадастровый номер квартиры.

Также на сайте судебных приставов можно проверить наличие исполнительных производств у владельца. В сервисе «Банк данных исполнительных производств» следует ввести его ФИО и дату рождения.

Согласие супругов

Если квартира куплена в браке, важно убедиться, что второй супруг согласен на сделку. Без этого сделка может быть оспорена. Лучше требовать согласие в письменном виде, чтобы иметь гарантии.

Кроме того, нужно проверить, не прописаны ли несовершеннолетние дети в квартире. Их можно выписать и после совершения сделки, однако это непростой процесс.

Проверка задолженности

Покупателю стоит потребовать документы об отсутствии задолженности по коммунальным услугам, чтобы избежать неприятных сюрпризов после покупки. Ведь именно новому собственнику придется разбираться с долгами.

Медицинские справки

Для безопасности сделки стоит проверить, не состоит ли владелец на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере. Это важно, так как сделки, совершенные такими людьми, могут быть признаны недействительными.


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Сегодня в 15:15, просмотров: 210, комментариев: 0
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