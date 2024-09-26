Эксперт рассказал, почему в России подорожало масло

В России выросла стоимость молочной продукции. По данным Национального союза производителей, цена увеличилась на 20-40 %. Сильнее всего за полгода подорожали плавленые сыры (+ 42%). Следом идет сливочное масло (+25%). С сентября цена за упаковку превышает 200 рублей. Чем вызван рост стоимости, и вернутся ли цены на прежние позиции, объясняет директор Института менеджмента, предпринимательства и инжиниринга УрГЭУ Вера Соловьева.

Производители давно заявляли о повышении стоимости молочной продукции. Проценты называли разные: от 20 до 40. На это повлиял ряд факторов. На первое место все аналитики ставят рост спроса у населения в связи с увеличением доходов. По ассортименту в магазинах стало хорошо заметно, что покупатели стали чаще приобретать более дорогую, качественную продукцию. И эта тенденция продолжится: 1 октября проиндексируют зарплаты «бюджетникам», пусть и на 5%. В феврале 2025 года проиндексируют пенсии, в том числе работающим пенсионерам.

Также на ценообразование влияет общая инфляция, дефицит кадров на молочных заводах, и, как следствие, повышение зарплат для удержания персонала, и высокая ключевая ставка. Еще один важный фактор: российскую молочную продукцию начал закупать Китай. Так что теперь часть товаров готовится на экспорт.

В магазинах некоторых городов России хорошего сливочного масла осталось мало. Для снижения ажиотажа на прилавках стало появляться все больше товаров от неизвестных производителей, но подешевле.

Самым качественным принято считать продукт с долей жирности 82,5%. Чтобы получить 1 килограмм такого масла, требуется 22 литра молока. На него цена и выросла. Сама на днях купила сразу две пачки про запас – 210 рублей за упаковку. И думаю, что это не предел, и цены еще вырастут. «Крестьянское» масло с долей жирности 72,5% рубеж в 200 рублей не перешагнет и останется «бюджетным» вариантом.

Также следует готовиться к подорожанию товаров, которые готовятся с использованием масла. В первую очередь, это хлебобулочные и кондитерские изделия.