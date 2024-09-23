Россияне рассказали о личном опыте травли в школе

Травля в школе остается одной из наиболее острых проблем в образовательной среде. Несмотря на усилия по ее устранению, случаи буллинга среди учащихся регулярно встречаются. Как много россиян сталкивались с этой проблемой и считают ли они необходимым вмешательство взрослых – рассказали в опросе ВЦИОМ.

Каждого четвертого россиянина травили

Буллинг в образовательных учреждениях может принимать различные формы, начиная от насмешек и словесных оскорблений и заканчивая физическим насилием. С травлей в школе лично столкнулся каждый четвертый россиянин (25%), а 19% респондентов сообщили, что травле подвергались их дети или внуки. В большинстве случаев источниками буллинга были другие ученики (89% от числа столкнувшихся с проблемой), а о травле со стороны учителей заявил 31% респондентов.

Кого чаще буллят?

Межпоколенческие различия в ответах позволяют сделать предположение, что это явление относительно новое. По результатам опроса выявлено, что на буллинг чаще всего жалуется нынешняя молодежь. Наибольший процент жертв травли наблюдается среди россиян в возрасте от 18 до 24 лет (53%), тогда как среди представителей старшего поколения (60+ лет) этот показатель составляет лишь 8%. Причем молодые люди чаще всего сталкивались с буллингом со стороны одноклассников (98%), а 41% респондентов из этой возрастной группы упомянули о травле со стороны учителей.

Женщины чаще упоминали о буллинге, затрагивающем их детей или внуков (22% против 16% у мужчин), тогда как мужчины говорили о личном опыте столкновения с травлей (30% против 20%).

Вмешаться или игнорировать?

Травля в школе – это проблема, требующая обязательного вмешательства, уверены 84% россиян. Эта точка зрения преобладает среди людей всех возрастов и уровней образования. Те, кто сталкивался с буллингом, и те, кто никогда не испытывал его, наравне уверены в необходимости помощи жертве.

Однако каждый десятый респондент считает, что вмешательство взрослых не нужно, поскольку буллинг – это естественная часть детских и подростковых отношений. Среди мужчин эта точка зрения встречается в три раза чаще, чем среди женщин (16% против 5%).