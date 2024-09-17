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​В Думе Сургута обсудили социальную политику города

Рассказываем о том, что может измениться в социальной политике Сургута

​В Думе Сургута обсудили социальную политику города
Фото: siapress.ru

Накануне в Сургуте состоялось заседание постоянного комитета Думы города по социальной политике. На нем рассмотрели шесть вопросов, однако только четыре из них были рекомендованы депутатам для рассмотрения на 29 заседании Думы. О том, какие изменения могут произойти в социальной политике города ‒ читайте в нашем обзоре.

Реабилитация детей с инвалидностью

На заседании предложили рассмотреть внесение изменений в проект решения Думы города «О внесении изменений «Дополнительная мера социальной поддержки детей-инвалидов».

«Установление дополнительной меры социальной поддержки обусловлено тем, что дети-инвалиды, имеющие заболевание детский церебральный паралич, ежегодно нуждаются в комплексном лечении реабилитации и оздоровлении по сопутствующим заболеваниям, а также укрепления здоровья», ‒ рассказала и.о. директора департамента образования администрации Сургута Анна Хотмирова.

В 2024 году на приобретение таких путевок департамент образования выделил 8 353 296 рублей. Было куплено 39 путевок, но фактически лечение и реабилитацию по заявленной потребности получили 22 ребенка с продолжительностью одной путевки 21 день.

Проект решения прошел согласование без замечаний.

Подвоз до школ обучающихся

На заседании рассмотрели вопрос о дополнительной мере соцподдержки обучающихся муниципальных образовательных учреждений. Из-за большого количества детей и активной застройки города может потребоваться увеличение автобусов для подвоза учеников в школы.

«Внесение изменений в решение Думы города обусловлены несколькими моментами. Это связано и с количеством изменений автобусов, к которым будет оказана эта услуга. Дело в том, что с 1 сентября 2024 года у нас введено в эксплуатацию здание образовательной организации на Усольцева, 14/1, которое присоединено к школе №9. Также мы отказались от подвоза с 36 по 45 микрорайон, который у нас был организован для первоклассников быстрым маршрутом на десяти школьных автобусах. Кроме того, у нас осуществляет уточнение в части изменения мест в образовательных организациях за счет количества людей, проживающих у нас. Так, в школе №22 идет увеличение количества проживающих в кооперативе, где у нас самое большое количество на подвозе. Соответственно, требуется увеличение количества автобусов в 2025 году», ‒ указала Анна Хотмирова.

Однако у депутатов возникли вопросы к докладу. Они попросили доработать его, и приняли решение заслушать доклад повторно 23 сентября.

Учащиеся (воспитанники) МОУ

Внесенным проектом решения Думы города «О дополнительных мерах социальной поддержки учащихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций за счет средств бюджета города» продлевается срок действия меры соцподдержки на 2025 год и плановый период 2025, 2026 и 2027 годов.

«Кроме того, вносятся изменения. В целях проведения в соответствии с наименованием дополнительных мер социальной поддержки в связи с осуществлением закупки транспорта для осуществления перевозки учащихся воспитанников муниципальных образовательных организаций. Департаменту образования на предоставление дополнительных мер социальной поддержки выделение дополнительных средств не требуется», ‒ уточнила Хотмирова.

Так как количество выездных мероприятий в Сургуте, а также охват участников этих мероприятий увеличивается, то необходимо выделить дополнительные средства на соревнования из местного бюджета в размере 7 157 960 рублей. В том числе на 2025 год ‒ 2 583 260 рублей, на 2026 год ‒ 2 284 500 рублей, на 2027 год ‒ 2 290 200 рублей.

Проект решения рекомендовали рассмотреть на ближайшем заседании.

Помощь малоимущим семьям

Дополнительную меру социальной поддержки детей из семей, признанных малоимущими, предложили продлить до 31 декабря 2027 года.

«Продление и действия дополнительной меры социальной поддержки требует финансовое обеспечение на 2027 год за счет средств местного бюджета в сумме 478 500 рублей из расчета предоставления дополнительной меры социальной поддержки 22 детям», ‒ добавила Анна Хотмирова.

Депутаты Думы Сургута рассмотрят проект решения на ближайшем заседании.

Поддержка студентов с целевым обучением

С 1 января 2025 года финансовое обеспечение дополнительной меры соцподдержки студентов, заключивших с муниципальными образовательными учреждениями договор о целевом обучении будет осуществляться за счет единого объема бюджетных ассигнований департамента образования на 2025 год и плановый период 2026, 2027 годов.

Проект решения также рекомендовали рассмотреть депутатам на ближайшем заседании.


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Сегодня в 16:41, просмотров: 142, комментариев: 0
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